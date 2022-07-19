Общая характеристика класса Птицы

Птицы – высокоорганизованные животные, приспособленные к полетам, их передние конечности преобразованы в крылья.

Количество видов: около 9 000 видов

Место обитания и образ жизни: Наземно-воздушная и водная среда, по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело состоит из головы, туловища, хвоста, передние конечности преобразованы в крылья и задние конечности.

Строение тела птицы

Покров:

Кожа сухая, тонкая без желез (исключение = копчиковая железа), покрытая перьями. Стержневое перо состоит из: Очина. Стержня и Опахала. Опахало образовано бородками (с крючками) первого и второго порядка.

Строение пера

Система опоры (скелет):

Кости заполнены воздухом (пневматичны).

Отделы позвоночника: шейный (до 25 позвонков очень подвижных); грудной; поясничный; крестцовый; хвостовой. Позвонки других отделов сращены и неподвижны. Сложный крестец образован сросшимися костями: крестцовыми, поясничными, частью хвостовых и тазовыми.

Плечевой пояс состоит из парных лопаток, ключиц и массивной вороньей кости

Свободная передняя конечность состоит из костей: плечевой, двух костей предплечья и кисти.

Задняя конечность состоит из костей: бедренной, голени и цевки (сросшихся косточек стопы).

У большинства птиц 4 пальца, один из которых направлен назад.

Скелет птицы

Мышечная система: хорошо развиты мышцы: груди, шеи, конечностей.

Мышечная система

Передвижение:

По суше: ходьба, бег.

По воде: плавание.

В воздухе: машущий, парящий полет.

Пищеварительная система:

Клюв без зубов!

Ротовая полость → глотка → пищевод образует расширение (не у всех) – зоб для хранения и размягчения пищи → желудок (состоит из 2х отделов: железистого и мускулистого, где часто есть камешки), крупная печень → короткий кишечник (тонкий и толстый), есть слепые выросты → заканчивается клоакой.

Пищеварительная система

Кровеносная система: Замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную).

Кровь не смешивается. Развита правая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Строение кровеносной системы

Дыхательная система:

Внимание! Обязательно знать особенности легких у представителей разных классов.

• Сложные многоячеистые легкие, соединенные с воздушными мешками (обеспечивают «двойное дыхание»). В воздушных мешках газообмена не происходит!

• Реберный тип дыхания.

Двойное дыхание = при вдохе и при выдохе в легких находится воздух, обогащенный кислородом.

Дыхательная система

Нервная система: Крупные большие полушария. Средний мозг. Хорошо развитый мозжечок (нужно для экзамена!). Промежуточный мозг. Продолговатый мозг.

Строение мозга

Органы чувств:

Глаза имеют двойную аккомодацию (изменение преломляющих структур глаза), хорошо различают цвета = зрение на первом месте!

Орган слуха – внутреннее, среднее и наружное ухо.

Половая система: Раздельнополые. Внутреннее оплодотворение. Есть половой диморфизм (самец отличается от самки)

У самок только один (левый) яичник!

Развитие:

Ежегодная линька. Яйца покрыты известковой скорлупой и другими защитными оболочками. Яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Строение яйца

Проявляют заботу о потомстве (занятие гнездового участка, постройка гнезда, насиживание яиц, выкармливание птенцов, обучение их полету, отыскивание корма, защита от врагов и т д).

По типу птенцов делят на 2 группы:

Выводковые или птенцовые (опушенные, зрячие, способные сразу следовать за матерью).

Гнездовые (птенцы вылупляются голые, слепые и беспомощные).

Значение: Звено в цепи питания, распространяют семена растений, приносят пользу сельскому, рыбному и лесному хозяйству.



Внимание! Частый вопрос экзамена «Приспособления птиц к полёту»:

Особенности строения:

Обтекаемое тело, покрытое перьями

Уменьшение массы: лёгкие, полые кости; нет мочевого пузыря и зубов, отсутствие одного яичника (у самок)

Превращение передних конечностей в крылья

Киль, к которому крепится мощная мускулатура

Увеличивают обмен веществ:

4-х камерное сердце

Двойное дыхание

Быстрое переваривание пищи

Особенности ЦНС:

Сильное развитие головного мозга, особенно мозжечка

Высокая острота зрения

Сложное поведение (перелёты).

Прочитайте тему “Разнообразие класса Птицы” и переходите к тестированию.