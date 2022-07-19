Общая характеристика класса Птицы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Внутренняя среда организма Эндокринная система Выделительная система Половая система Ткани в организме человека Роль витаминов Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы
Ботаника
Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение цветка Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Мутационная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция микроорганизмов
Цитология
Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Репликация ДНК Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Генетический код и его свойства Минеральные вещества клетки, вода
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Зоология
Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Классы моллюсков Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Физиология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов

Общая характеристика класса Птицы

Птицы – высокоорганизованные животные, приспособленные к полетам, их передние конечности преобразованы в крылья.

Количество видов: около 9 000 видов

Место обитания и образ жизни: Наземно-воздушная и водная среда, по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело состоит из головы, туловища, хвоста, передние конечности преобразованы в крылья и задние конечности.

Строение тела птицы

Покров:

  • Кожа сухая, тонкая без желез (исключение = копчиковая железа), покрытая перьями. Стержневое перо состоит из: Очина. Стержня и Опахала. Опахало образовано бородками (с крючками) первого и второго порядка.

Строение пера

Система опоры (скелет):

  • Кости заполнены воздухом (пневматичны).

  • Отделы позвоночника: шейный (до 25 позвонков очень подвижных); грудной; поясничный; крестцовый; хвостовой. Позвонки других отделов сращены и неподвижны. Сложный крестец образован сросшимися костями: крестцовыми, поясничными, частью хвостовых и тазовыми.

Плечевой пояс состоит из парных лопаток, ключиц и массивной вороньей кости

Свободная передняя конечность состоит из костей: плечевой, двух костей предплечья и кисти.

Задняя конечность состоит из костей: бедренной, голени и цевки (сросшихся косточек стопы).

У большинства птиц 4 пальца, один из которых направлен назад.

Скелет птицы

Мышечная система: хорошо развиты мышцы: груди, шеи, конечностей.

Мышечная система

Передвижение:

  • По суше: ходьба, бег.

  • По воде: плавание.

  • В воздухе: машущий, парящий полет.

Пищеварительная система:

Клюв без зубов!

Ротовая полость → глотка → пищевод образует расширение (не у всех) – зоб для хранения и размягчения пищи → желудок (состоит из 2х отделов: железистого и мускулистого, где часто есть камешки), крупная печень → короткий кишечник (тонкий и толстый), есть слепые выросты → заканчивается клоакой.

Пищеварительная система

Кровеносная система: Замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную).

Кровь не смешивается. Развита правая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Строение кровеносной системы

Дыхательная система:

Внимание! Обязательно знать особенности легких у представителей разных классов.

• Сложные многоячеистые легкие, соединенные с воздушными мешками (обеспечивают «двойное дыхание»). В воздушных мешках газообмена не происходит!

• Реберный тип дыхания.

Двойное дыхание = при вдохе и при выдохе в легких находится воздух, обогащенный кислородом.

Дыхательная система

Нервная система: Крупные большие полушария. Средний мозг. Хорошо развитый мозжечок (нужно для экзамена!). Промежуточный мозг. Продолговатый мозг.

Строение мозга

Органы чувств:

  • Глаза имеют двойную аккомодацию (изменение преломляющих структур глаза), хорошо различают цвета = зрение на первом месте!

  • Орган слуха – внутреннее, среднее и наружное ухо.

Половая система: Раздельнополые. Внутреннее оплодотворение. Есть половой диморфизм (самец отличается от самки)

У самок только один (левый) яичник!

Развитие:

  • Ежегодная линька. Яйца покрыты известковой скорлупой и другими защитными оболочками. Яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Строение яйца

  • Проявляют заботу о потомстве (занятие гнездового участка, постройка гнезда, насиживание яиц, выкармливание птенцов, обучение их полету, отыскивание корма, защита от врагов и т д).

  • По типу птенцов делят на 2 группы:

  1. Выводковые или птенцовые (опушенные, зрячие, способные сразу следовать за матерью).

  1. Гнездовые (птенцы вылупляются голые, слепые и беспомощные).

Значение: Звено в цепи питания, распространяют семена растений, приносят пользу сельскому, рыбному и лесному хозяйству.


Внимание! Частый вопрос экзамена «Приспособления птиц к полёту»:

  1. Особенности строения:

  • Обтекаемое тело, покрытое перьями

  • Уменьшение массы: лёгкие, полые кости; нет мочевого пузыря и зубов, отсутствие одного яичника (у самок)

  • Превращение передних конечностей в крылья

  • Киль, к которому крепится мощная мускулатура

  1. Увеличивают обмен веществ:

  • 4-х камерное сердце

  • Двойное дыхание

  • Быстрое переваривание пищи

  1. Особенности ЦНС:

  • Сильное развитие головного мозга, особенно мозжечка

  • Высокая острота зрения

  • Сложное поведение (перелёты).

Прочитайте тему “Разнообразие класса Птицы” и переходите к тестированию.