Осевой скелет. Скелет конечностей и головы

Основой скелета туловища является позвоночный столб, или позвоночник.

Он состоит из 33-34 позвонков.

Позвонок состоит из тела и отростков.

Дуги позвонков замыкают позвоночные отверстия, которые, располагаясь друг над другом, образуют полость ― позвоночный канал.

В нём проходит спинной мозг.

Тела позвонков полу подвижно соединены между собой через хрящевые межпозвоночные диски и удерживаются при помощи многочисленных связок. Благодаря такому соединению большая часть позвоночника является упругой и гибкой.

Скелет туловища включает позвоночник, состоящий из 5 отделов: включает позвоночник, состоящий изотделов: Шейный ― 7 позвонков;

Грудной ― 12 позвонков, сочлененных с ребрами. Грудные позвонки, ребра и грудина образуют грудную клетку;

Поясничный отдел ― 5 позвонков;

Крестцовый отдел ― 5 позвонков, срастающихся к 18 ― 20 годам, образуют крестец;

Копчиковый отдел ― 4 ― 5 копчиковых позвонков.

Позвоночник образует изгибы. Два (шейный и поясничный) направлены выпуклостью вперед, два (грудной и крестцовый) направлены выпуклостью назад

Строение позвонка

Строение позвоночника и его изгибы

Скелет конечностей

Кости верхней конечности

Скелет верхних конечностей образован скелетом плечевого пояса и скелетом свободных верхних конечностей.

Кости плечевого пояса. Плечевой пояс состоит из двух костей: лопатки и ключицы.

Кости плевого пояса

Скелет свободной верхней конечности. Скелет свободной верхней конечности состоит из плечевой кости, костей предплечья (локтевая, лучевая кости) и кисти (кости запястья, пясти и фаланги пальцев).

Скелет свободной верхней конечности

Кости нижней конечности

Скелет нижних конечностей образован костями тазового пояса и костями свободных нижних конечностей.

Кости тазового пояса. Тазовый пояс (таз) состоит из трех прочно соединенных костей: одной непарной ― крестца и двух тазовых костей.

Пояс нижних конечностей

Скелет свободной нижней конечности образован бедренной костью, надколенником, костями голени и стопы. Кости стопы делятся на кости предплюсны, плюсны и кости пальцев стопы (фаланги).

Скелет свободной нижней конечности

Скелет головы

Череп человека сформирован 23 костями (из которых 8 ― парные и 7 ― непарные), помимо которых в полости среднего уха присутствует ещё три парные слуховые косточки ― молоточек, наковальня и стремечко, а также зубы на верхней и нижней челюстях.

Череп человека

Функции черепа:

Защитная (содержит головной мозг и органы чувств, защищая эти образования от повреждений) Опорная (служит вместилищем для головного мозга, органов чувств, начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем) Двигательная (сочленяется с позвоночным столбом)

У новорождённых мозговой отдел в восемь раз больше лицевого, челюсти недоразвиты. Между костями мозгового отдела располагаются перепончатые участки ― роднички, обеспечивающие незначительную подвижность костей при рождении ребенка и увеличение объемов мозга.