Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Факторы здоровья человека
Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Двумембранные органоиды животных клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Немембранные органоиды животных клеток Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Соматические и половые клетки. Деление клеток Наследственность и здоровье
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета
Системы регуляции
Ткани и органы в организме человека Эндокринная система. Гуморальная регуляция Строение и функции нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Соматический и вегетативный отделы нервной системы Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг
Системы органов
Этапы дыхания. Легочные объемы Дыхательная система Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Мочевыделительная система Органы пищеварительной системы Культура ухода за кожей Пищеварение в тонкой и толстой кишке Культура питания Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Репродуктивная система Витамины и их значение для организма Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Лимфатическая система Покровная система Обмен веществ и питание Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Первая помощь при обмороках и кровотечениях

Осевой скелет. Скелет конечностей и головы

Основой скелета туловища является позвоночный столб, или позвоночник.

Он состоит из 33-34 позвонков.

  • Позвонок состоит из тела и отростков.

  • Дуги позвонков замыкают позвоночные отверстия, которые, располагаясь друг над другом, образуют полость ― позвоночный канал.

  • В нём проходит спинной мозг.

  • Тела позвонков полу подвижно соединены между собой через хрящевые межпозвоночные диски и удерживаются при помощи многочисленных связок. Благодаря такому соединению большая часть позвоночника является упругой и гибкой.

Скелет туловища включает позвоночник, состоящий из 5 отделов:

  • Шейный ― 7 позвонков;

  • Грудной ― 12 позвонков, сочлененных с ребрами. Грудные позвонки, ребра и грудина образуют грудную клетку;

  • Поясничный отдел ― 5 позвонков;

  • Крестцовый отдел ― 5 позвонков, срастающихся к 18 ― 20 годам, образуют крестец;

  • Копчиковый отдел ― 4 ― 5 копчиковых позвонков.

Позвоночник образует изгибы. Два (шейный и поясничный) направлены выпуклостью вперед, два (грудной и крестцовый) направлены выпуклостью назад

Строение позвонка

Строение позвонка

Строение позвоночника и его изгибы

Строение позвоночника и его изгибы

Скелет конечностей

  • Кости верхней конечности

Скелет верхних конечностей образован скелетом плечевого пояса и скелетом свободных верхних конечностей.

Кости плечевого пояса. Плечевой пояс состоит из двух костей: лопатки и ключицы.

Картинки по запросу лопатка и ключица

Кости плевого пояса

Скелет свободной верхней конечности. Скелет свободной верхней конечности состоит из плечевой кости, костей предплечья (локтевая, лучевая кости) и кисти (кости запястья, пясти и фаланги пальцев).

Картинки по запросу скелет верхней конечности

Скелет свободной верхней конечности

  • Кости нижней конечности

Скелет нижних конечностей образован костями тазового пояса и костями свободных нижних конечностей.

Кости тазового пояса. Тазовый пояс (таз) состоит из трех прочно соединенных костей: одной непарной ― крестца и двух тазовых костей.

Картинки по запросу тазовый пояс

Пояс нижних конечностей

Скелет свободной нижней конечности образован бедренной костью, надколенником, костями голени и стопы. Кости стопы делятся на кости предплюсны, плюсны и кости пальцев стопы (фаланги).

Картинки по запросу Скелет свободной нижней конечности

Картинки по запросу предплюсна плюсна фаланги

Скелет свободной нижней конечности

Скелет головы

Череп человека сформирован 23 костями (из которых 8 ― парные и 7 ― непарные), помимо которых в полости среднего уха присутствует ещё три парные слуховые косточки ― молоточек, наковальня и стремечко, а также зубы на верхней и нижней челюстях.

Картинки по запросу строение черепа

Череп человека

Функции черепа:

  1. Защитная (содержит головной мозг и органы чувств, защищая эти образования от повреждений)

  2. Опорная (служит вместилищем для головного мозга, органов чувств, начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем)

  3. Двигательная (сочленяется с позвоночным столбом)

У новорождённых мозговой отдел в восемь раз больше лицевого, челюсти недоразвиты. Между костями мозгового отдела располагаются перепончатые участки ― роднички, обеспечивающие незначительную подвижность костей при рождении ребенка и увеличение объемов мозга.