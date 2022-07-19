Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы
Зоология
Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика червей Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Головоногие моллюски Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Класс Млекопитающие, или Звери Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Брюхоногие и двустворчатые моллюски Тип Хордовые, характеристика подтипов
Микробиология, микология
Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Общая характеристика водорослей Строение и многообразие плодов Покрытосеменные, или Цветковые Многообразие водорослей Моховидные Размножение покрытосеменных растений Разнообразие голосеменных растений Побег и почки. Строение стебля Строение и видоизменения листа Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка. Соцветия Строение семян Папоротниковидные Плауновидные. Хвощевидные Голосеменные Значение водорослей в природе и жизни человека Видоизменения побегов
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира

Строение семян

Важным шагом в эволюции семенных растений стало появление возможности размножаться при помощи семян, которые развиваются из семязачатков.

У голосеменных семязачатки расположены открыто (голо) на семенных чешуях. Семенные чешуи обычно собраны в шишки, которые бывают мужскими и женскими.

В шишках и происходит оплодотворение, но они являются частью спорофита.

Гаметофит, образующийся на семенных чешуях (из споры), настолько редуцирован, что не различим глазом.

Обратите внимание! на строение молодой и зрелой женской шишки, а также внешний вид зрелого семени, расположенного на поверхности семенной чешуи.

Строение шишки

Семя – орган размножения и расселения голосеменных и покрытосеменных. Образуется из семязачатка в результате оплодотворения.

Семязачаток – видоизмененный орган семенных растений, в котором происходит образование женских гамет и оплодотворение, в результате чего образуется семя. Семязачатки голосеменных открыто лежат на чешуе шишек.

Семя состоит из зародыша, семенной кожуры и эндосперма, выполняющего функцию питания зародыша.

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Строение семени сосны

Особенности строения семян покрытосеменных

Необходимо понимать, что семена голосеменных и покрытосеменных растений различаются:

  • Семязачатки расположены не голо на чешуях, а покрыты завязью пестика.

  • Семена покрытосеменных скрыты внутри плодов, у голосеменных они лежат открыто, покрыты до полного созревания только чешуями

  • Эндосперм семени цветковых содержит больше питательных веществ

Особенности строения семян однодольных и двудольных растений

Покрытосеменные можно разделить на две группы: однодольные и двудольные растения. Они отличаются по многим факторам, в том числе и по строению семени. У двудольных растений (например, тыква, фасоль, горох, яблоня) зародыши семян имеют две семядоли, у них основная часть питательных веществ находится именно в зародыше, а не эндосперме. У однодольных растений (пшеница, лук, ясень) зародыш состоит только из 1 семядоли, а питательные вещества сосредоточены в эндосперме семени.