Строение семян

Важным шагом в эволюции семенных растений стало появление возможности размножаться при помощи семян, которые развиваются из семязачатков.

У голосеменных семязачатки расположены открыто (голо) на семенных чешуях. Семенные чешуи обычно собраны в шишки, которые бывают мужскими и женскими.

В шишках и происходит оплодотворение, но они являются частью спорофита. Гаметофит, образующийся на семенных чешуях (из споры), настолько редуцирован, что не различим глазом.

Обратите внимание! на строение молодой и зрелой женской шишки, а также внешний вид зрелого семени, расположенного на поверхности семенной чешуи.

Строение шишки

Семя – орган размножения и расселения голосеменных и покрытосеменных. Образуется из семязачатка в результате оплодотворения. – орган размножения и расселения голосеменных и покрытосеменных. Образуется из семязачатка в результате оплодотворения. Семязачаток – видоизмененный орган семенных растений, в котором происходит образование женских гамет и оплодотворение, в результате чего образуется семя. Семязачатки голосеменных открыто лежат на чешуе шишек.

Семя состоит из зародыша, семенной кожуры и эндосперма, выполняющего функцию питания зародыша.

Строение семени сосны

Особенности строения семян покрытосеменных

Необходимо понимать, что семена голосеменных и покрытосеменных растений различаются:

Семязачатки расположены не голо на чешуях, а покрыты завязью пестика.

Семена покрытосеменных скрыты внутри плодов, у голосеменных они лежат открыто, покрыты до полного созревания только чешуями

Эндосперм семени цветковых содержит больше питательных веществ

Особенности строения семян однодольных и двудольных растений

Покрытосеменные можно разделить на две группы: однодольные и двудольные растения. Они отличаются по многим факторам, в том числе и по строению семени. У двудольных растений (например, тыква, фасоль, горох, яблоня) зародыши семян имеют две семядоли, у них основная часть питательных веществ находится именно в зародыше, а не эндосперме. У однодольных растений (пшеница, лук, ясень) зародыш состоит только из 1 семядоли, а питательные вещества сосредоточены в эндосперме семени.