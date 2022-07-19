Митоз – это форма деления клеточного ядра. Следовательно, происходит он только в эукариотических клетках.

В митоз могут вступать как диплоидные, так и гаплоидные ядра. При митозе получаются ядра той же плоидности, что и исходное.

В результате митоза каждое из образующихся дочерних ядер получает тот же набор генов, который имела родительская клетка.

Фазы митоза:

1. Профаза

В конце профазы ядерная оболочка распадается, исчезает ядрышко, хромосомы спирализуются (нити хроматина превращаются в хромосомы) и укорачиваются – конденсируются .

Центриоли делятся и расходятся к разным полюсам. От них протягиваются нити, образующие веретено деления. Позднее веретено деления будет регулировать расхождение хромосом к полюсам делящейся клетки,

В профазе хорошо видны центриоли – органоиды, играющие определенную роль в делении дочерних хромосом.

2. Метафаза

Каждая хромосома состоит из двух хроматид и имеет перетяжку – центромеру, к которой прикрепляются нити веретена деления.

Метафаза характеризуется наличием хорошо видимых хромосом, располагающихся в экваториальной плоскости клетки, в экваториальную плоскость хромосомы перемещают нити веретена деления после прикрепления к центромерам.

3. Анафаза

В анафазе дочерние хромосомы расходятся к разным полюсам клетки за счет укорочения нитей веретена деления.

4. Телофаза

В процессе деления цитоплазмы все ее органоиды равномерно распределяются между дочерними клетками.

Вокруг них возникает ядерная оболочка, в ядре формируется ядрышко.

Весь процесс митоза продолжается обычно 1-2 ч.

Биологическое значение митоза:

В результате митоза все дочерние клетки содержат одинаковый набор хромосом и одни и те же гены. Следовательно, митоз – это способ деления клетки, заключающийся в точном распределении генетического материала между дочерними клетками. Обе дочерние клетки получают диплоидный набор хромосом, идентичный материнскому.

Функционирование органов и тканей многоклеточного организма было бы невозможно без сохранения одинакового генетического материала.

Митоз обеспечивает такие важные процессы жизнедеятельности, как эмбриональное развитие, рост, поддержание структурной целостности тканей при полной утрате клеток в процессе их функционирования (замещение погибших эритроцитов, регенерация эпителия кишечника и пр.). восстановление органов и тканей после повреждения.