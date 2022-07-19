Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Организм - целостная саморегулирующаяся система Половое размножение Ненаследственная изменчивость Селекция растений Бесполое размножение Органогенез Эмбриональный период развития Гаметогенез Селекция животных Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Типы размножения
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Основные эволюционные представления
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Сукцессия Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Репликация ДНК Органические вещества клетки. Липиды Мейоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Митоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Белки Энергетический обмен в клетке Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Биосинтез белка Двумембранные органоиды
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики

Митоз

Митоз – это форма деления клеточного ядра. Следовательно, происходит он только в эукариотических клетках.

  • В результате митоза каждое из образующихся дочерних ядер получает тот же набор генов, который имела родительская клетка.

  • В митоз могут вступать как диплоидные, так и гаплоидные ядра. При митозе получаются ядра той же плоидности, что и исходное.

  • Митоз состоит из нескольких последовательных фаз.

Фазы митоза:

1. Профаза

  • В профазе хорошо видны центриоли – органоиды, играющие определенную роль в делении дочерних хромосом.

  • Центриоли делятся и расходятся к разным полюсам. От них протягиваются нити, образующие веретено деления. Позднее веретено деления будет регулировать расхождение хромосом к полюсам делящейся клетки,

  • В конце профазы ядерная оболочка распадается, исчезает ядрышко, хромосомы спирализуются (нити хроматина превращаются в хромосомы) и укорачиваются – конденсируются.

  • Хромосомный набор 2n4c

2. Метафаза

  • Метафаза характеризуется наличием хорошо видимых хромосом, располагающихся в экваториальной плоскости клетки, в экваториальную плоскость хромосомы перемещают нити веретена деления после прикрепления к центромерам.

  • Каждая хромосома состоит из двух хроматид и имеет перетяжку – центромеру, к которой прикрепляются нити веретена деления.

  • Хромосомный набор 2n4c

3. Анафаза

  • В анафазе дочерние хромосомы расходятся к разным полюсам клетки за счет укорочения нитей веретена деления.

  • После деления центромеры каждая хроматида становится самостоятельной дочерней хромосомой.

  • Хромосомный набор 2n2c у полюсов; 4n4c в целой клетке.

4. Телофаза

  • В последней стадии – телофазе – хромосомы вновь раскручиваются (деспирализуются) и приобретают вид длинных тонких нитей.

  • Вокруг них возникает ядерная оболочка, в ядре формируется ядрышко.

  • В процессе деления цитоплазмы все ее органоиды равномерно распределяются между дочерними клетками.

  • Хромосомный набор в каждой клетке 2n2c.

Весь процесс митоза продолжается обычно 1-2 ч.

Биологическое значение митоза:

  • В результате митоза все дочерние клетки содержат одинаковый набор хромосом и одни и те же гены. Следовательно, митоз – это способ деления клетки, заключающийся в точном распределении генетического материала между дочерними клетками. Обе дочерние клетки получают диплоидный набор хромосом, идентичный материнскому.

  • Функционирование органов и тканей многоклеточного организма было бы невозможно без сохранения одинакового генетического материала.

  • Митоз обеспечивает такие важные процессы жизнедеятельности, как эмбриональное развитие, рост, поддержание структурной целостности тканей при полной утрате клеток в процессе их функционирования (замещение погибших эритроцитов, регенерация эпителия кишечника и пр.). восстановление органов и тканей после повреждения.

  • Образование гамет у растений тоже происходит в процессе митоза (из гаплоидной споры образуются две гаплоидные гаметы).

Таким образом, обобщим биологическое значение митоза в нескольких утверждениях:

  • сохранение генетического материала (из одной клетки появляются две дочерние, идентичные материнской);

  • обеспечивает рост, развитие и регенерацию тканей, органов организма;

  • образование гамет у растений;

  • обеспечивает бесполое размножение: почкование гидры, размножение простейших, вегетативное размножение растений.