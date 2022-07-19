Репродуктивная система

В норме пол человека определяется по первичным половым признакам (особенностями анатомического строения органов размножения).

В репродуктивной системе различают наружные и внутренние органы размножения.

Мужская половая система

Внутренние (семенники, семявыносящие протоки, предстательная железа, семенные пузырьки); наружные (половой член и мошонка).

Семенники (яички) ― парные мужские половые железы, которые состоят из семенных канальцев, и расположены вне полости тела, в мошонке (кожно-мускульном мешочке).

Это связано с тем, что нормальное созревание сперматозоидов происходит только при пониженной температуре (около 35 °С).

В семенниках одновременно развиваются мужские половые клетки ― сперматозоиды и вырабатываются половые гормоны.

Сперматозоиды имеют микроскопическое строение и состоят из головки, шейки и жгутика, благодаря волнообразным движениям которого могут перемещаться.

Зрелые сперматозоиды выталкиваются сокращением гладких мышц из семенника в семявыводящий проток, и смешиваются с веществами, вырабатываемыми простатой и семенными пузырьками, образуя семенную жидкость (сперму). В 1 см³ спермы содержится от 20 до 60 млн. сперматозоидов.

Наружу сперма выводится по мочеиспускательному каналу, проходящему внутри полового члена.

Поллюции

Во время полового созревания сперматозоиды образуются непрерывно.

Поллюции – это непроизвольные семяизвержения. У здоровых людей они происходят во время сна.

Женская половая система

Внутренние (яичники, маточные трубы (яйцеводы), матка и влагалище); (яичники, маточные трубы (яйцеводы), матка и влагалище); наружные (большие и малые половые губы, клитор).

Яичники ― парные женские половые железы, расположенные в брюшной полости.

Снаружи яичники покрыты белочной оболочкой, под которой в соединительной ткани расположены граафовы пузырьки (фолликулы), в которых созревают женские половые клетки (яйцеклетки).

Маточные трубы (фаллопиевы трубы, или яйцеводы) открываются в матку.

Матка ― это полый мышечный орган, выстланный слизистой оболочкой (эндометрием).

Нижний конец матки ― шейка матки ― открывается во влагалище. Его вход расположен между кожными складками ― половыми губами. У девочек он закрыт перепонкой из соединительной ткани – девственной плевой.

Рядом со входом во влагалище находится отверстие мочеиспускательного канала (относится к мочевыделительной системе органов).

Менструации

В женском организме происходят определенные циклы, которые длятся от 21-35 дней, в среднем 28 дней. Начало цикла – это удаление из матки неоплодотворенной яйцеклетки с эпителием внутренней стенки матки с небольшим количеством крови. Этот процесс называется менструацией. В середине цикла (в среднем на 14 день) происходит выход из яичника новой яйцеклетки (овуляция).

Оплодотворение

Оплодотворение ― процесс, в результате которого сперматозоид сближается с яйцеклеткой и их ядра, сливаются в единое целое ― зиготу ― клетку, ядро которой содержит 46 хромосом (по 23 от матери и отца) и которая многократно делясь, даёт начало новому организму.

Во время полового акта сперматозоиды (около 200 миллионов) попадают во влагалище и передвигаются по направлению к матке. За несколько часов сперматозоиды достигают маточной трубы, где они могут встретить яйцеклетку.

Внимание! Процесс оплодотворения происходит в маточной трубе (фаллопиевой трубе)!

Множество сперматозоидов окружают яйцеклетку, и поверхность их головок вступает в контакт с её оболочками. При этом сперматозоиды выделяют фермент, увеличивающий проницаемость оболочек яйцеклетки. Обычно в яйцеклетку проникает и сливается с ней только один сперматозоид. После этого вокруг яйцеклетки образуется особая оболочка, препятствующая проникновению в неё ядер других сперматозоидов.

Оплодотворение возможно в течение 12-24 часов после овуляции (так как в течение этого периода яйцеклетка сохраняет свою жизнеспособность). Способность к оплодотворению сперматозоидов сохраняется от 2 до 4 суток.

Овуляция ― выход яйцеклетки из яичника в маточную трубу в результате разрыва зрелого фолликула.

Половое созревание мальчиков

Первые признаки полового созревания мальчика ― увеличение размеров семенников и наружных половых органов. В семенниках начинают созревать сперматозоиды и вырабатывается мужской половой гормон, под действием которого формируются мужские вторичные половые признаки:

Появляется оволосение внизу живота (на лобке), в подмышечных впадинах и на лице

Быстро растёт скелет (ежегодная прибавка в росте мальчиков может достигать 10 см) и мышцы; плечи расширяются, а таз остается узким (фигура приобретает мужской силуэт)

Голос становится более низким ― «ломается» (это происходит из-за того, что увеличиваются и изменяются хрящи гортани и длина голосовых связок)

Под влиянием полового гормона усиливается секреция кожных желез, особенно на лице и спине (может появляться угревая сыпь, исчезающая, как правило, к 25-30 годам)

Около 14 лет начинает выделяться сперма, непроизвольное выделение которой чаще всего происходит во время сна и называется поллюцией (поллюции свидетельствуют о том, что семенники развиваются нормально и мальчик становится юношей)

Образование сперматозоидов и половых гормонов в мужском организме продолжается до 50–55 лет, затем постепенно прекращается.

Половое созревание девочек

У девочек к 10 годам увеличивается выделение гормонов гипофиза, которые вызывают рост яичников. В яичниках начинают вырабатываться женские половые гормоны, под воздействием которых развиваются женские вторичные половые признаки:

Молочные железы

Волосы на лобке и в подмышечных впадинах

Под влиянием полового гормона усиливается секреция кожных желез, особенно на лице и спине (может появляться угревая сыпь, исчезающая, как правило, к 25-30 годам)

Интенсивно растет и развивается скелет: расширяются кости таза, плечи остаются узкими (фигура приобретает женский силуэт)

В 12-14 лет появляется менструация ― признак созревания яйцеклеток в фолликулах яичников. Сначала менструальные циклы нерегулярны, а регулярный менструальный цикл устанавливается, как правило через 2-3 года

В возрасте 45-55 лет менструальные циклы у женщины прекращаются ― наступает менопауза.