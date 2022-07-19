Классы Однодольные и Двудольные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Классы моллюсков Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Тип Хордовые
Цитология
Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Транспорт веществ в клетке Мейоз Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Биосинтез белка Двумембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Эндокринная система Органы чувств Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Половая система Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Характеристика растительного организма Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Органогенез Селекция животных Селекция растений Селекция микроорганизмов Ненаследственная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Половое размножение Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание

Классы Однодольные и Двудольные

Классификация Покрытосеменных растений. Классы и семейства

Отдел покрытосеменных растений – самый многочисленный в царстве Растения (около 250 тыс. видов) – подразделяется на два класса: однодольные и двудольные.

Растения, принадлежащие к тому или иному классу, отличаются по следующим признакам:

  1. По числу семядолей зародыша (одна или две);

  2. По жилкованию листьев;

  3. По характеру корневой системы молодых, выросших из семян растений;

  4. По строению стеблей;

  5. По строению цветков;

  6. По жизненным формам.

Класс Однодольные:

  • Имеет зародыш с одной семядолей

  • Дуговое, параллельное жилкование; лист сидячий, цельный (искл. Вороний глаз)

  • Мочковатая корневая система (искл. Вороний глаз)

  • Проводящая ткань стебля состоит из пучков. Кольца камбия как у двудольных нет.

  • Число элементов цветка кратно 3; простой околоцветник

  • Семейства: Злаки (Мятликовые), Лилейные, Осоковые, Орхидные, Пальмовые. Травянистые растения.

Зародыш однодольного растения

Класс Двудольные:

  • Имеет зародыш с двумя семядолями

  • Перистое, пальчатое жилкование листа; лист черешковый, часто рассеченный (искл. Подорожник)

  • Стержневая корневая система (искл. Подорожник)

  • Проводящая ткань стебля имеет выраженное кольцевое строение. Благодаря кольцевому слою камбия стебель растет в толщину.

  • Число элементов цветка кратно 4 или 5; двойной околоцветник

  • Семейства: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, Паслёновые, Бобовые (Мотыльковые), Сложноцветные (Астровые), Зонтичные, Губоцветные. Травы, кустарники, деревья.

Сравнение классов цветковых растений