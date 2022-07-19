Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Системы регуляции
Строение и функции нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Головной мозг Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Соматический и вегетативный отделы нервной системы Эндокринная система. Гуморальная регуляция Иммунитет. Иммунология и здоровье Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Ткани и органы в организме человека
Системы органов
Покровная система Дыхательная система Витамины и их значение для организма Мочевыделительная система Органы пищеварительной системы Лимфатическая система Репродуктивная система Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Культура ухода за кожей Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Первая помощь при обмороках и кровотечениях Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Обмен веществ и питание Этапы дыхания. Легочные объемы Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Пищеварение в тонкой и толстой кишке Культура питания
Факторы здоровья человека
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Немембранные органоиды животных клеток Наследственность и здоровье Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Двумембранные органоиды животных клеток Соматические и половые клетки. Деление клеток
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Осевой скелет. Скелет конечностей и головы Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей

Немембранные органоиды животных клеток

Цитоскелет

К элементам цитоскелета относят белковые структуры, расположенные в цитоплазме клетки: микротрубочки, актиновые и промежуточные филаменты.

Микротрубочки принимают участие в транспорте органелл, входят в состав жгутиков, из микротрубочек строится веретено деления клетки.

Актиновые филаменты необходимы для поддержания формы клетки.

Роль промежуточных филаментов, также заключается в поддержании структуры клетки. Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

Центриоли представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных.

Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована микротрубочками.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе деления они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления. После разделения цитоплазмы материнской клетки образуются две дочерние клетки, каждая образовавшаяся клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению.

Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей.

Рибосомы

Немембранные органоиды клетки, участвующие в процессе синтеза белка.

Рибосомы имеют округлую форму и состоят из двух субъединиц – большой и малой, каждая из которых представляет собой смесь нуклеиновых кислот и белков.

В эукариотических клетках располагаются в цитоплазме, на шероховатой ЭПС, в митохондриях и пластидах.

Несколько собранных вместе рибосом образуют полисому.

Включения – это необязательные компоненты клетки, появляющиеся и исчезающие в зависимости от интенсивности и характера обмена веществ в клетке и от условий существования организма.

Включения имеют вид зерен, глыбок, капель, вакуолей, гранул различной величины и формы.

По функциональному назначению включения подразделяются на следующие группы:

  • трофические или накопительные – запасы питательных веществ (вкрапления липидов, полисахаридов, реже – белков);

  • секреты – химические соединения в жидком виде, накапливающиеся в железистых клетках;

  • пигменты – окрашенные вещества, выполняющие определённые функции (например, гемоглобин переносит кислород, меланин – окрашивает кожу);

  • экскреты – продукты метаболического распада.

Межклеточные контакты

У высших животных клетки объединены в ткани и органы, в составе которых они взаимодействуют между собой, в частности, благодаря прямым физическим контактам. Животные образуют различные типы клеточных контактов, в основном десмосомы.

Десмосомы животных – межклеточные контакты, обеспечивающие структурную целостность слоёв клеток за счёт связывания воедино их сетей промежуточных филаментов.