Немембранные органоиды животных клеток

Цитоскелет К элементам цитоскелета относят белковые структуры, расположенные в цитоплазме клетки: микротрубочки, актиновые и промежуточные филаменты.

Микротрубочки принимают участие в транспорте органелл, входят в состав жгутиков, из микротрубочек строится веретено деления клетки.

Актиновые филаменты необходимы для поддержания формы клетки.

Роль промежуточных филаментов, также заключается в поддержании структуры клетки. Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

Центриоли представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных.

Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована микротрубочками.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе деления они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления. После разделения цитоплазмы материнской клетки образуются две дочерние клетки, каждая образовавшаяся клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению.

Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей.

Рибосомы Немембранные органоиды клетки, участвующие в процессе синтеза белка.

Рибосомы имеют округлую форму и состоят из двух субъединиц – большой и малой, каждая из которых представляет собой смесь нуклеиновых кислот и белков.

В эукариотических клетках располагаются в цитоплазме, на шероховатой ЭПС, в митохондриях и пластидах.

Несколько собранных вместе рибосом образуют полисому.

Включения – это необязательные компоненты клетки, появляющиеся и исчезающие в зависимости от интенсивности и характера обмена веществ в клетке и от условий существования организма.

Включения имеют вид зерен, глыбок, капель, вакуолей, гранул различной величины и формы.

По функциональному назначению включения подразделяются на следующие группы:

трофические или накопительные – запасы питательных веществ (вкрапления липидов, полисахаридов, реже – белков);

секреты – химические соединения в жидком виде, накапливающиеся в железистых клетках;

пигменты – окрашенные вещества, выполняющие определённые функции (например, гемоглобин переносит кислород, меланин – окрашивает кожу);

экскреты – продукты метаболического распада.

Межклеточные контакты

У высших животных клетки объединены в ткани и органы, в составе которых они взаимодействуют между собой, в частности, благодаря прямым физическим контактам. Животные образуют различные типы клеточных контактов, в основном десмосомы.

Десмосомы животных – межклеточные контакты, обеспечивающие структурную целостность слоёв клеток за счёт связывания воедино их сетей промежуточных филаментов.