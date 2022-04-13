Определение боисферы. Виды веществ по Вернадскому

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды экосистем Экологические законы и правила Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки
Цитология
Органические вещества клетки. Белки Немембранные органоиды Мейоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Липиды Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Митоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Клеточная теория Общее строение клетки, классификация органоидов
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Половое размножение Постэмбриональный период развития Органогенез Эмбриональный период развития Гаметогенез Селекция животных Селекция растений Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Комбинативная изменчивость Бесполое размножение
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Теории происхождения жизни на Земле Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Взаимодействие природы и общества Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Свойства популяции Геологические эры Происхождение человека Доказательства эволюции Основные эволюционные представления

Определение боисферы. Виды веществ по Вернадскому

Биосфера ― оболочка Земли, населенная живыми организмами.

Академик В.И. Вернадский посвятил ее изучению основную часть своих научных трудов.

Основные положения теории В. И. Вернадского:

1. Солнце ― источник энергии. Главнейшую роль в жизни на Земле играет непрерывно поступающий поток энергии.

Биосфера ― открытая система, она не может существовать без энергии, поступающей извне. Основным поставщиком этой энергии является Солнце. Растения способны аккумулировать солнечную энергию и переводить ее в энергию химических связей, таким образом, делая ее доступной для всех остальных живых организмов.

2. Живое вещество играет основную роль в биохимическом круговороте веществ и энергии.

Живые организмы участвуют в круговороте всех химических элементов.

3. Элементарной структурной единицей биосферы является биогеоценоз.

Биосфера является высшим уровнем организации жизни на Земле. Она включает в себя все нижестоящие элементы и частично подчиняется их законам: биосфера тем устойчивее, чем устойчивее ее компоненты, то есть биогеоценозы.

4. Необходимым условием существования биосферы является круговорот веществ.

Круговорот веществ позволяет повторно использовать одни и те же элементы. Если бы этот процесс не происходил, растения бы исчерпали запас минеральных веществ и в итоге бы погибли.

5. Живое вещество в биосфере распределено неравномерно.

В океане обитает менее 1% живых организмов, населяющих планету. Оставшиеся организмы живут на суше. На суше 99% живых существ ― растения, животные составляют менее 1%.

6. Биосфера имеет границы.

Биосфера распространяется на нижний слой атмосферы, верхний слой литосферы и часть гидросферы.

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7. Под влиянием деятельности человека биосфера переходит в ноосферу ― «сферу разума».

Ноосфера ― «разумная оболочка Земли» ― высшая стадия развития биосферы, в которой проявляется деятельность человека как главный, определяющий фактор развития.

8. Все вещества биосферы подразделяются на четыре группы: живое, косное, биокосное, биогенное.

Внимание!

Задания на знания данных четырех групп вещества очень часто встречаются в экзамене, поэтому обратите внимание на примеры!

  • Живое вещество ― совокупность всех живых элементов биосферы.

Примеры: медведь белый, осока заячья, олений мох.

  • Косное веществонеживые компоненты биосферы, в своем происхождении никак не связанные с деятельностью живого.

Примеры: гранит, базальт, мрамор, песок, глина.

  • Биокосное вещество ― элементы, образованные в результате совместной деятельности живого и косного.

Примеры: вода, почва, ил и другие элементы.

  • Биогенное вещество ― вещество, на протяжении истории развития планеты образуемое живыми веществами.

Примеры: нефть, газ, каменный уголь, молоко, мёд, жемчуг.


Функции живого вещества:

  • Энергетическая ― связана с запасанием энергии в виде химических связей в процессе фотосинтеза, передачей ее по цепям питания, использованием, рассеиванием;

  • Газовая ― поддержание постоянного газообмена с окружающей средой, влияние на газовый состав атмосферы;

  • Концентрационная ― участие в биогенной миграции атомов, которые концентрируются в живых организмах, а после их отмирания переходят в неживую природу;

  • Окислительно-восстановительная ― обмен веществ и энергии, фотосинтез;

  • Иногда выделяют транспортную функцию ― перенос веществ против силы тяжести и в горизонтальном направлении.

Внимание!

Процесс фотосинтеза может выполнять РАЗНЫЕ функции, это зависит от формулировки задания (можно применить метод ключевого слова).

Например:

Выделение кислорода в процессе фотосинтеза ― газовая функция,

или

Преобразование углекислого газа при синтезе глюкозы ― окислительно-восстановительная функция.