Определение боисферы. Виды веществ по Вернадскому

Академик В.И. Вернадский посвятил ее изучению основную часть своих научных трудов.
1. Солнце ― источник энергии. Главнейшую роль в жизни на Земле играет непрерывно поступающий поток энергии.
2. Живое вещество играет основную роль в биохимическом круговороте веществ и энергии.
Живые организмы участвуют в круговороте всех химических элементов.
3. Элементарной структурной единицей биосферы является биогеоценоз.
Биосфера является высшим уровнем организации жизни на Земле. Она включает в себя все нижестоящие элементы и частично подчиняется их законам: биосфера тем устойчивее, чем устойчивее ее компоненты, то есть биогеоценозы.
4. Необходимым условием существования биосферы является круговорот веществ.
Круговорот веществ позволяет повторно использовать одни и те же элементы. Если бы этот процесс не происходил, растения бы исчерпали запас минеральных веществ и в итоге бы погибли.
5. Живое вещество в биосфере распределено неравномерно.
В океане обитает менее 1% живых организмов, населяющих планету. Оставшиеся организмы живут на суше. На суше 99% живых существ ― растения, животные составляют менее 1%.
6. Биосфера имеет границы.
Биосфера распространяется на нижний слой атмосферы, верхний слой литосферы и часть гидросферы.
7. Под влиянием деятельности человека биосфера переходит в ноосферу ― «сферу разума».
Ноосфера ― «разумная оболочка Земли» ― высшая стадия развития биосферы, в которой проявляется деятельность человека как главный, определяющий фактор развития.
8. Все вещества биосферы подразделяются на четыре группы: живое, косное, биокосное, биогенное.
Задания на знания данных четырех групп вещества очень часто встречаются в экзамене, поэтому обратите внимание на примеры!
Живое вещество ― совокупность всех живых элементов биосферы.
Примеры: медведь белый, осока заячья, олений мох.
Косное вещество ― неживые компоненты биосферы, в своем происхождении никак не связанные с деятельностью живого.
Примеры: гранит, базальт, мрамор, песок, глина.
Биокосное вещество ― элементы, образованные в результате совместной деятельности живого и косного.
Примеры: вода, почва, ил и другие элементы.
Биогенное вещество ― вещество, на протяжении истории развития планеты образуемое живыми веществами.
Примеры: нефть, газ, каменный уголь, молоко, мёд, жемчуг.
Функции живого вещества:
Энергетическая ― связана с запасанием энергии в виде химических связей в процессе фотосинтеза, передачей ее по цепям питания, использованием, рассеиванием;
Газовая ― поддержание постоянного газообмена с окружающей средой, влияние на газовый состав атмосферы;
Концентрационная ― участие в биогенной миграции атомов, которые концентрируются в живых организмах, а после их отмирания переходят в неживую природу;
Окислительно-восстановительная ― обмен веществ и энергии, фотосинтез;
Иногда выделяют транспортную функцию ― перенос веществ против силы тяжести и в горизонтальном направлении.
Процесс фотосинтеза может выполнять РАЗНЫЕ функции, это зависит от формулировки задания (можно применить метод ключевого слова).
Например:
Выделение кислорода в процессе фотосинтеза ― газовая функция,
или
Преобразование углекислого газа при синтезе глюкозы ― окислительно-восстановительная функция.