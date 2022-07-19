Строение цветка. Соцветия

Цветок – орган семенного размножения покрытосеменных растений. Укороченный, ограниченный в росте видоизмененный побег. Цветок развивается из генеративной почки. – орган семенного размножения покрытосеменных растений. Укороченный, ограниченный в росте видоизмененный побег. Цветок развивается из генеративной почки.

Функции цветка:

Образование спор, гаметофитов и гамет

Опыление

Оплодотворение

Образование семян и плодов

Разные виды покрытосеменных растений могут сильно отличаться между собой по строению своих цветков. Однако общая схема строения цветков растений во многом сходна.

Цветок развивается на тонком стебельке, который называется цветоножкой. У цветков некоторых растений цветоножки нет, в таком случае цветки называются сидячими.

Строение цветка:

Цветоножка вверху переходит в цветоложе , которое обычно представляет собой утолщение стебелька. Обычно цветоложе имеет зеленый цвет. Из цветоложа растут остальные части цветка.

У многих цветков есть маленькие зеленые листочки – чашелистики . Все вместе они образуют чашечку .

Яркоокрашенные части цветка – это лепестки. Все вместе они образуют венчик.

Главная их функция – привлечение опылителей (обычно насекомых). Те растения, которые опыляются ветром, обычно в строении цветка не имеют яркоокрашенных венчиков.

Чашечку и венчик вместе называют околоцветником.

Главными частями цветков являются тычинки и пестики. Тычинки – это мужские части цветка, в них созревает пыльца. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника. Пыльник состоит из двух половинок, в каждой из которых находится по два пыльцевых мешка. В пыльцевых мешках созревает пыльца.

В строении пестика у большинства растений выделяют завязь, столбик и рыльце. Столбик и рыльце служат для улавливания пыльцы. В завязи находится семяпочка. После опыления семяпочка оплодотворяется спермиями из пыльцы и из нее развивается семя. Завязь превращается в плод.

Цветки бывают обоеполыми (яблоня) и однополыми – тычиночными или пестичными (огурец, кукуруза).

Растения, несущие раздельнополые цветки на одной особи, называются однодомными (огурец, кукуруза). Если тычиночные и пестичные цветки находятся на разных особях (тополь, облепиха), то такие растения называются двудомными.

Внимание! Не путаем однополый/обоеполый с однодомным/двудомным

Соцветия

Соцветие – специализированный побег, который несет группу цветков, расположенных близко друг к другу в определенном порядке

Соцветия бывают простые и сложные. Сначала разберем простые соцветия.

В соцветии кисть отдельные цветки расположены друг за другом на хорошо заметных цветоножках, отходящих от общей длинной оси. Такое соцветие можно увидеть у ландыша, капусты, черемухи.

В простом зонтике цветоножки выходят из вершины оси соцветия, примером могут служить примула, вишня.

Простой колос образуют цветы без цветоножек, расположенные на общей оси соцветия, это можно увидеть у подорожника.

Соцветие початок похож на простой колос, однако отличается толстой, мясистой осью соцветия. Кукуруза прекрасно может служить здесь примером.

В соцветии корзинка много мелких сидячих цветков собраны на расширенном и утолщенном ложе. Это наблюдается у подсолнечника, астры, одуванчика.

Если нижние цветоножки намного длиннее верхних и все цветки располагаются в одной плоскости, то соцветие называют щитком. Пример – садовая груша.

Перейдем к сложным соцветиям. В этом случае от главной оси отходят не цветки, а соцветия.