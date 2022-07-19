Строение цветка. Соцветия

Функции цветка:
Образование спор, гаметофитов и гамет
Опыление
Оплодотворение
Образование семян и плодов
Разные виды покрытосеменных растений могут сильно отличаться между собой по строению своих цветков. Однако общая схема строения цветков растений во многом сходна.
Строение цветка:
Цветоножка вверху переходит в цветоложе, которое обычно представляет собой утолщение стебелька. Обычно цветоложе имеет зеленый цвет. Из цветоложа растут остальные части цветка.
У многих цветков есть маленькие зеленые листочки – чашелистики. Все вместе они образуют чашечку.
Яркоокрашенные части цветка – это лепестки. Все вместе они образуют венчик.
Главная их функция – привлечение опылителей (обычно насекомых). Те растения, которые опыляются ветром, обычно в строении цветка не имеют яркоокрашенных венчиков.
Чашечку и венчик вместе называют околоцветником.
Тычинки – это мужские части цветка, в них созревает пыльца. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника. Пыльник состоит из двух половинок, в каждой из которых находится по два пыльцевых мешка. В пыльцевых мешках созревает пыльца.
Соцветия
Соцветия бывают простые и сложные. Сначала разберем простые соцветия.
В соцветии кисть отдельные цветки расположены друг за другом на хорошо заметных цветоножках, отходящих от общей длинной оси. Такое соцветие можно увидеть у ландыша, капусты, черемухи.
В простом зонтике цветоножки выходят из вершины оси соцветия, примером могут служить примула, вишня.
Простой колос образуют цветы без цветоножек, расположенные на общей оси соцветия, это можно увидеть у подорожника.
Соцветие початок похож на простой колос, однако отличается толстой, мясистой осью соцветия. Кукуруза прекрасно может служить здесь примером.
В соцветии корзинка много мелких сидячих цветков собраны на расширенном и утолщенном ложе. Это наблюдается у подсолнечника, астры, одуванчика.
Если нижние цветоножки намного длиннее верхних и все цветки располагаются в одной плоскости, то соцветие называют щитком. Пример – садовая груша.
Перейдем к сложным соцветиям. В этом случае от главной оси отходят не цветки, а соцветия.
Метелка – если несколько кистей отходят от одного стебля. Такое соцветие имеет сирень, виноград.
Соцветия пшеницы, ржи называются сложным колосом. Он представляет собой несколько колосков, соединенных общей осью. Количество цветков на концах может меняться, у пшеницы их двое.
Если несколько простых зонтиков соединены общей осью, то такое соцветие называется сложный зонтик. Увидеть это можно у моркови и петрушки.