Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Смена сообществ Водные экосистемы
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Покровная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Половая система Роль витаминов
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Строение семени Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Строение цветка Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Характеристика растительного организма Отдел Мхи
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Зоология
Тип Круглые черви Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Бесчерепные Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Половое размножение
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Иммунная система и иммунитет

Иммунитет ― сопротивляемость, невосприимчивость организма к генетически чужеродным белкам, организмам, ядовитым веществам.

Органы иммунной системы

  • Выделяют центральные и периферические органы иммунной системы.

  • К центральным органам относят красный костный мозг и тимус, а к периферическим ― селезёнку, лимфатические узлы, а также местно ассоциированную лимфоидную ткань.

Красный костный мозг ― центральный орган кроветворения и иммуногенеза.

  • Содержит самоподдерживающуюся популяцию стволовых клеток.

  • Красный костный мозг находится в ячейках губчатого вещества плоских костей и в эпифизах трубчатых костей.

  • Здесь происходит дифференцировка В-лимфоцитов из предшественников.

  • Содержит также Т-лимфоциты.

Рисунок 1. Костный мозг

Тимус (вилочковая железа) ― центральный орган иммунной системы.

  • В нём происходит дифференцировка Т-лимфоцитов из предшественников, поступающих из красного костного мозга.

Картинки по запросу тимус

Рисунок 2. Расположение тимуса

Лимфатические узлы ― периферические органы иммунной системы.

  • Они располагаются по ходу лимфатических сосудов.

  • В каждом узле выделяют корковое и мозговое вещество.

  • В корковом веществе есть В-зависимые зоны и Т-зависимые зоны.

  • В мозговом есть только Т-зависимые зоны.

Селезёнка ― паренхиматозный зональный орган.

  • Является самым крупным органом иммунной системы, кроме того, выполняет депонирующую функцию по отношению к крови.

Картинки по запросу селезенка

Рисунок 3. Расположение селезёнки

Функции селезёнки:

  1. Главный источник образования циркулирующих лимфоцитов; действует как фильтр для бактерий, простейших и инородных частиц, а также продуцирует антитела (иммунная и кроветворная функции).

  2. Разрушение старых и повреждённых эритроцитов и тромбоцитов, остатки которых затем направляются в печень. Таким образом, селезенка через разрушение эритроцитов участвует в образовании желчи (фильтрационная функция, участие в обмене веществ, в том числе в обмене железа).

  3. Депонирование крови, накопление тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме).

  4. На ранних стадиях развития плода селезёнка служит одним из органов кроветворения.

Клетки иммунной системы

Лейкоциты – клетки иммунной системы, один из видов форменных элементов крови и компонент лимфы.

Среди клеток лимфатической системы выделяют:

1. Лимфоциты

  • B-лимфоциты – производят антитела (вещества белковой природы, способные связывать антигены – чужеродные агенты).

  • T-лимфоциты – уничтожают инфицированные вирусом клетки. Т-лимфоциты делятся на Т-киллеров (уничтожают клетки, несущие антигены) и Т-хелперов («сообщают» T-киллерам и В-лимфоцитам о присутствии антигенов, в ответ на что В-лимфоциты вырабатывают антитела).

2. Фагоциты

  • Нейтрофилы – захватывают чужеродные микроорганизмы путём фагоцитоза.

  • Эозинофилы – защищают от инвазивных заболеваний (заражений паразитами).

3. Вспомогательные клетки

  • Тучные клетки – недифференцированные лейкоциты, играют роль в срочных аллергических и воспалительных реакциях организма.

  • Базофилы – синтезируют гистамин – амин, отвечающий за аллергические реакции немедленного типа.

  • Тромбоциты – принимают участие в остановке кровотечений.

Виды иммунитета. Механизмы иммунного ответа

  • Клеточный иммунитет (путём фагоцитоза)

Впервые способность лейкоцитов к фагоцитозу отметил И. И. Мечников, это позволило ему создать клеточную теорию иммунитета.

Мечниковым было отмечено, что фагоциты способны захватывать антигены (чужеродные вещества и микроорганизмы) и переваривать их. Таким образом, нейтрофилы и Т-киллеры осуществляют клеточный неспецифический (врождённый) иммунитет – однотипные реакции организма на любые антигены.

  • Гуморальный иммунитет (за счёт выработки антител)

На поверхности мембраны В-лимфоцитов и Т-хелперов есть белки-рецепторы, комплементарные (специфичные) к определённому антигену.

Белки-рецепторы определяют антиген, В-лимфоциты с помощью Т-хелперов способны преобразоваться в плазмоциты и клетки памяти – при повторном заражении конкретным антигеном будет вызван иммунный ответ – предупреждение повторного заболевания. Так формируется специфический приобретённый иммунитет.

Плазмоцит при контакте с антигеном формирует антитела, образуется комплекс антиген-антитело (иммунный комплекс). Антигены дезактивируются (осаждаются или слипаются). Далее в поглощении антигена может принять участие фагоцит.

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Врождённый иммунитет Приобретённый иммунитет
Неспецифичен к антигену Специфичен к антигену
Принимают участие фагоциты Принимают участие T-хелперы и B-лимфоциты
Отсутствуют клетки памяти Формируются клетки памяти

Врождённый и приобретённый иммунитет в свою очередь также делятся на подвиды.

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Рассмотрим подробнее приобретённый (специфический) иммунитет.

Естественный специфический иммунитет

  • Естественный активный иммунитет – после перенесённого инфекционного заболевания.

  • Естественный пассивный иммунитет – антитела передаются от матери к ребёнку внутриутробно через плаценту.

Пассивный иммунитет формируется также при попадании антител в организм новорождённого с молоком матери, но этот вид иммунитета непродолжителен и исчезает к 6-8 месяцам.

Искусственный специфический иммунитет

  • Искусственный активный иммунитет – при введении вакцины.

При введении вакцины в организм человека попадает ослабленный (или погибший) возбудитель или даже его компоненты. При этом развивается типичный иммунный ответ, формируются антитела. Заболевание при этом либо не развивается вовсе, либо проходит в неяркой форме, так как возбудитель недостаточно силен, чтобы вызвать типичные признаки болезни. Однако информация о контакте с возбудителем сохраняется, и при последующих контактах сразу же выделяются антитела, и человек не заболевает. Вакцинация предохраняет человека от многих инфекционных заболеваний. Первую вакцину получил Э. Дженнер в конце XVIII века.

  • Искусственный пассивный иммунитет – при введении сыворотки.

При введении сыворотки в организм попадают готовые антитела, которые помогают организму бороться с заболеванием. Её вводят человеку, который уже болеет, с целью лечения, а не профилактики. Сыворотка может вводиться в целях экстренной профилактики, например, противостолбнячная сыворотка при укусе собаки или открытом загрязнённом ранении.

Любопытно!

Благодаря английскому врачу Эдварду Дженнеру, и открытому им методу вакцинации удалось победить оспу. Благодаря своей наблюдательности, Дженнер несколько десятков лет собирал информацию о заболеваемости доярок «коровьей оспой». Английский врач пришел к заключению, что содержимое молодых незрелых пустул коровьей оспы, которое он назвал словом «вакцина», предотвращает заболевание натуральной оспой в случае его попадания на руки молочниц, то есть, при инокуляции. Из этого следовал вывод о том, что искусственное заражение коровьей оспой ― безвредный и гуманный способ предотвращения натуральной оспы. В 1796 году Дженнер провел эксперимент на человеке, вакцинировав восьмилетнего мальчика Джеймса Фиппса. Впоследствии Дженнер открыл способ сохранения прививочного материала путем высушивания содержимого оспенных пустул и хранения его в стеклянной посуде, что позволило перевозить сухой материал в различные регионы.