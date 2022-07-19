Иммунная система и иммунитет

Иммунитет ― сопротивляемость, невосприимчивость организма к генетически чужеродным белкам, организмам, ядовитым веществам.

Органы иммунной системы

Выделяют центральные и периферические органы иммунной системы.

К центральным органам относят красный костный мозг и тимус, а к периферическим ― селезёнку, лимфатические узлы, а также местно ассоциированную лимфоидную ткань.

Красный костный мозг ― центральный орган кроветворения и иммуногенеза.

Содержит самоподдерживающуюся популяцию стволовых клеток.

Красный костный мозг находится в ячейках губчатого вещества плоских костей и в эпифизах трубчатых костей.

Здесь происходит дифференцировка В-лимфоцитов из предшественников.

Содержит также Т-лимфоциты.

Рисунок 1. Костный мозг

Тимус (вилочковая железа) ― центральный орган иммунной системы.

В нём происходит дифференцировка Т-лимфоцитов из предшественников, поступающих из красного костного мозга.

Рисунок 2. Расположение тимуса

Лимфатические узлы ― периферические органы иммунной системы.

Они располагаются по ходу лимфатических сосудов.

В каждом узле выделяют корковое и мозговое вещество.

В корковом веществе есть В-зависимые зоны и Т-зависимые зоны.

В мозговом есть только Т-зависимые зоны.

Селезёнка ― паренхиматозный зональный орган.

Является самым крупным органом иммунной системы, кроме того, выполняет депонирующую функцию по отношению к крови.

Рисунок 3. Расположение селезёнки

Функции селезёнки:

Главный источник образования циркулирующих лимфоцитов; действует как фильтр для бактерий, простейших и инородных частиц, а также продуцирует антитела (иммунная и кроветворная функции). Разрушение старых и повреждённых эритроцитов и тромбоцитов, остатки которых затем направляются в печень. Таким образом, селезенка через разрушение эритроцитов участвует в образовании желчи (фильтрационная функция, участие в обмене веществ, в том числе в обмене железа). Депонирование крови, накопление тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме). На ранних стадиях развития плода селезёнка служит одним из органов кроветворения.

Клетки иммунной системы

Лейкоциты – клетки иммунной системы, один из видов форменных элементов крови и компонент лимфы.

Среди клеток лимфатической системы выделяют:

1. Лимфоциты

B-лимфоциты – производят антитела (вещества белковой природы, способные связывать антигены – чужеродные агенты).

T-лимфоциты – уничтожают инфицированные вирусом клетки. Т-лимфоциты делятся на Т-киллеров (уничтожают клетки, несущие антигены) и Т-хелперов («сообщают» T-киллерам и В-лимфоцитам о присутствии антигенов, в ответ на что В-лимфоциты вырабатывают антитела).

2. Фагоциты

Нейтрофилы – захватывают чужеродные микроорганизмы путём фагоцитоза.

Эозинофилы – защищают от инвазивных заболеваний (заражений паразитами).

3. Вспомогательные клетки

Тучные клетки – недифференцированные лейкоциты, играют роль в срочных аллергических и воспалительных реакциях организма.

Базофилы – синтезируют гистамин – амин, отвечающий за аллергические реакции немедленного типа.

Тромбоциты – принимают участие в остановке кровотечений.

Виды иммунитета. Механизмы иммунного ответа

Клеточный иммунитет (путём фагоцитоза)

Впервые способность лейкоцитов к фагоцитозу отметил И. И. Мечников, это позволило ему создать клеточную теорию иммунитета.

Мечниковым было отмечено, что фагоциты способны захватывать антигены (чужеродные вещества и микроорганизмы) и переваривать их. Таким образом, нейтрофилы и Т-киллеры осуществляют клеточный неспецифический (врождённый) иммунитет – однотипные реакции организма на любые антигены.

Гуморальный иммунитет (за счёт выработки антител)

На поверхности мембраны В-лимфоцитов и Т-хелперов есть белки-рецепторы, комплементарные (специфичные) к определённому антигену.

Белки-рецепторы определяют антиген, В-лимфоциты с помощью Т-хелперов способны преобразоваться в плазмоциты и клетки памяти – при повторном заражении конкретным антигеном будет вызван иммунный ответ – предупреждение повторного заболевания. Так формируется специфический приобретённый иммунитет.

Плазмоцит при контакте с антигеном формирует антитела, образуется комплекс антиген-антитело (иммунный комплекс). Антигены дезактивируются (осаждаются или слипаются). Далее в поглощении антигена может принять участие фагоцит.





Врождённый иммунитет Приобретённый иммунитет Неспецифичен к антигену Специфичен к антигену Принимают участие фагоциты Принимают участие T-хелперы и B-лимфоциты Отсутствуют клетки памяти Формируются клетки памяти

Врождённый и приобретённый иммунитет в свою очередь также делятся на подвиды.





Рассмотрим подробнее приобретённый (специфический) иммунитет.

Естественный специфический иммунитет

Естественный активный иммунитет – после перенесённого инфекционного заболевания.

Естественный пассивный иммунитет – антитела передаются от матери к ребёнку внутриутробно через плаценту.

Пассивный иммунитет формируется также при попадании антител в организм новорождённого с молоком матери, но этот вид иммунитета непродолжителен и исчезает к 6-8 месяцам.

Искусственный специфический иммунитет

Искусственный активный иммунитет – при введении вакцины.

При введении вакцины в организм человека попадает ослабленный (или погибший) возбудитель или даже его компоненты. При этом развивается типичный иммунный ответ, формируются антитела. Заболевание при этом либо не развивается вовсе, либо проходит в неяркой форме, так как возбудитель недостаточно силен, чтобы вызвать типичные признаки болезни. Однако информация о контакте с возбудителем сохраняется, и при последующих контактах сразу же выделяются антитела, и человек не заболевает. Вакцинация предохраняет человека от многих инфекционных заболеваний. Первую вакцину получил Э. Дженнер в конце XVIII века.

Искусственный пассивный иммунитет – при введении сыворотки.

При введении сыворотки в организм попадают готовые антитела, которые помогают организму бороться с заболеванием. Её вводят человеку, который уже болеет, с целью лечения, а не профилактики. Сыворотка может вводиться в целях экстренной профилактики, например, противостолбнячная сыворотка при укусе собаки или открытом загрязнённом ранении.