Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Опорно-двигательный аппарат
Осевой скелет. Скелет конечностей и головы Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей
Системы регуляции
Внутренняя среда организма. Кровь Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Ткани и органы в организме человека Эндокринная система. Гуморальная регуляция Соматический и вегетативный отделы нервной системы Строение и функции нервной системы Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция
Системы органов
Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Первая помощь при обмороках и кровотечениях Культура ухода за кожей Обмен веществ и питание Репродуктивная система Витамины и их значение для организма Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Мочевыделительная система Пищеварение в тонкой и толстой кишке Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Культура питания Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Этапы дыхания. Легочные объемы Органы пищеварительной системы Покровная система Дыхательная система Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ
Факторы здоровья человека
Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Соматические и половые клетки. Деление клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Двумембранные органоиды животных клеток Немембранные органоиды животных клеток Наследственность и здоровье Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы

Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье

Человек в течение своей жизни постоянно взаимодействует с окружающей средой.

Среда обитания – это место проживания человека, все, что его окружает и влияет на его состояние и деятельность.

Окружающая среда человека состоит из двух частей: природной и социальной. Природная среда возникла задолго до человека и постоянно меняется. Социальная среда развивается вместе с человеком, это то общество, в котором человек растет и развивается.

Условия окружающей среды, влияющие на человека, называются экологическими. Эти факторы классифицируются в зависимости от источника влияния.

  • Если факторы, действующие на человека, происходят из неживой природы, то это абиотические факторы. Они могут быть физическими и химическими. К физическим факторам относят температуру окружающей среды, влажность, атмосферное давление, погодные условия и природные катаклизмы: наводнения, цунами и другие. К химическим – содержание ионов йода в питьевой воде, которые необходимы нам для здоровой жизни.

  • Если источник воздействия на человека – другой живой организм, то такой фактор называют биотическим. Например, укус комара или клеща.

  • Факторы, которые творятся руками самого человека, называются антропогенными. Например, выбросы вредных веществ в атмосферу от заводов будут негативно влиять на жизнь и здоровье людей, что живут недалеко от него.

Образ жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье людей на целых 50% зависит от их образа жизни. Поэтому с уверенностью можно сказать, что наше здоровье находится в наших руках.

Сохранить здоровье возможно только при здоровом образе жизни, то есть поведении, направленном на укрепление здоровья и основанным на гигиенических нормах. Если эти нормы не соблюдаются, то такое поведение будет вести к рискам здоровья и будет называться рискованным.

К возникновению и развитию заболеваний при рискованном поведении могут приводить вредные привычки.

Последствия курения:

  • Вредные вещества проникают в ротовую полость, верхние дыхательные пути, раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, приводят к бронхитам, вызывают постоянный мучительный кашель, делают голос хриплым;

  • Постоянное воспаление снижает защитные свойства слизистых оболочек, и поэтому курильщики часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями. Вредные вещества сигаретного дыма заглатываются со слюной и попадают в желудок, повреждая его слизистую (гастриты);

  • Вдыхаемые вещества оседают на их слизистых оболочках и пленке лёгочных пузырьков (альвеол) из-за этого лёгкие курильщика теряют эластичность, становятся малорастяжимыми, следовательно уменьшается их жизненная ёмкость и вентиляция. В результате этого снабжение организма кислородом уменьшается, а работоспособность и общее самочувствие человека резко ухудшаются;

  • Некоторые продукты, образующиеся при сгорании табака и бумаги (бензопирен, дёготь и др.), не выводятся из организма и являются причиной возникновения раковых заболеваний.

Действие алкоголя на организм человека:

  • Болезни сердечно-сосудистой системы: поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям (развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) и смерти;

  • Желудочно-кишечная патология: гастрит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

  • Цирроз печени ― гибель гепатоцитов и замещение участков соединительной тканью.

Влияние наркотиков на организм человека:

  • Нервную систему (в том числе головной мозг): на нее действуют психостимуляторы, галлюциногены;

  • Иммунную систему: на нее действуют опиатные наркотики; ввиду их внутривенного введения риск заражения тремя опаснейшими заболеваниями: СПИДом, сифилисом и гепатитами печень;

  • Сердце: конопля вызывает сердечную аритмию, психостимуляторы увеличивают частоту сердечных сокращений;

  • Легкие: курение конопли приводит к хроническому бронхиту, раку легких;

  • Репродуктивную систему: рождение детей с пороками развития, бесплодие.

Для того, чтобы быть здоровым необходимо много двигаться, правильно питаться (правильно=сбалансированно, чтобы все элементы питания: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, были в нужном организму количестве), соблюдать режим дня и отказаться от вредных привычек, а еще лучше – не заводить их.