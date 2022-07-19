Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье

Человек в течение своей жизни постоянно взаимодействует с окружающей средой.
Окружающая среда человека состоит из двух частей: природной и социальной. Природная среда возникла задолго до человека и постоянно меняется. Социальная среда развивается вместе с человеком, это то общество, в котором человек растет и развивается.
Условия окружающей среды, влияющие на человека, называются экологическими. Эти факторы классифицируются в зависимости от источника влияния.
Если факторы, действующие на человека, происходят из неживой природы, то это абиотические факторы. Они могут быть физическими и химическими. К физическим факторам относят температуру окружающей среды, влажность, атмосферное давление, погодные условия и природные катаклизмы: наводнения, цунами и другие. К химическим – содержание ионов йода в питьевой воде, которые необходимы нам для здоровой жизни.
Если источник воздействия на человека – другой живой организм, то такой фактор называют биотическим. Например, укус комара или клеща.
Факторы, которые творятся руками самого человека, называются антропогенными. Например, выбросы вредных веществ в атмосферу от заводов будут негативно влиять на жизнь и здоровье людей, что живут недалеко от него.
Образ жизни.
Сохранить здоровье возможно только при здоровом образе жизни, то есть поведении, направленном на укрепление здоровья и основанным на гигиенических нормах. Если эти нормы не соблюдаются, то такое поведение будет вести к рискам здоровья и будет называться рискованным.
К возникновению и развитию заболеваний при рискованном поведении могут приводить вредные привычки.
Вредные вещества проникают в ротовую полость, верхние дыхательные пути, раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, приводят к бронхитам, вызывают постоянный мучительный кашель, делают голос хриплым;
Постоянное воспаление снижает защитные свойства слизистых оболочек, и поэтому курильщики часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями. Вредные вещества сигаретного дыма заглатываются со слюной и попадают в желудок, повреждая его слизистую (гастриты);
Вдыхаемые вещества оседают на их слизистых оболочках и пленке лёгочных пузырьков (альвеол) из-за этого лёгкие курильщика теряют эластичность, становятся малорастяжимыми, следовательно уменьшается их жизненная ёмкость и вентиляция. В результате этого снабжение организма кислородом уменьшается, а работоспособность и общее самочувствие человека резко ухудшаются;
Некоторые продукты, образующиеся при сгорании табака и бумаги (бензопирен, дёготь и др.), не выводятся из организма и являются причиной возникновения раковых заболеваний.
Болезни сердечно-сосудистой системы: поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям (развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) и смерти;
Желудочно-кишечная патология: гастрит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
Цирроз печени ― гибель гепатоцитов и замещение участков соединительной тканью.
Нервную систему (в том числе головной мозг): на нее действуют психостимуляторы, галлюциногены;
Иммунную систему: на нее действуют опиатные наркотики; ввиду их внутривенного введения риск заражения тремя опаснейшими заболеваниями: СПИДом, сифилисом и гепатитами печень;
Сердце: конопля вызывает сердечную аритмию, психостимуляторы увеличивают частоту сердечных сокращений;
Легкие: курение конопли приводит к хроническому бронхиту, раку легких;
Репродуктивную систему: рождение детей с пороками развития, бесплодие.