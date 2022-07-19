Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье

Человек в течение своей жизни постоянно взаимодействует с окружающей средой.

Среда обитания – это место проживания человека, все, что его окружает и влияет на его состояние и деятельность.

Окружающая среда человека состоит из двух частей: природной и социальной. Природная среда возникла задолго до человека и постоянно меняется. Социальная среда развивается вместе с человеком, это то общество, в котором человек растет и развивается.

Условия окружающей среды, влияющие на человека, называются экологическими. Эти факторы классифицируются в зависимости от источника влияния.

Если факторы, действующие на человека, происходят из неживой природы, то это абиотические факторы . Они могут быть физическими и химическими. К физическим факторам относят температуру окружающей среды, влажность, атмосферное давление, погодные условия и природные катаклизмы: наводнения, цунами и другие. К химическим – содержание ионов йода в питьевой воде, которые необходимы нам для здоровой жизни.

Если источник воздействия на человека – другой живой организм, то такой фактор называют биотическим . Например, укус комара или клеща.

Факторы, которые творятся руками самого человека, называются антропогенными. Например, выбросы вредных веществ в атмосферу от заводов будут негативно влиять на жизнь и здоровье людей, что живут недалеко от него.

Образ жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье людей на целых 50% зависит от их образа жизни. Поэтому с уверенностью можно сказать, что наше здоровье находится в наших руках.

Сохранить здоровье возможно только при здоровом образе жизни, то есть поведении, направленном на укрепление здоровья и основанным на гигиенических нормах. Если эти нормы не соблюдаются, то такое поведение будет вести к рискам здоровья и будет называться рискованным.

К возникновению и развитию заболеваний при рискованном поведении могут приводить вредные привычки.

Последствия курения:

Вредные вещества проникают в ротовую полость, верхние дыхательные пути, раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, приводят к бронхитам , вызывают постоянный мучительный кашель, делают голос хриплым;

Постоянное воспаление снижает защитные свойства слизистых оболочек, и поэтому курильщики часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями. Вредные вещества сигаретного дыма заглатываются со слюной и попадают в желудок, повреждая его слизистую (гастриты);

Вдыхаемые вещества оседают на их слизистых оболочках и пленке лёгочных пузырьков (альвеол) из-за этого лёгкие курильщика теряют эластичность, становятся малорастяжимыми, следовательно уменьшается их жизненная ёмкость и вентиляция. В результате этого снабжение организма кислородом уменьшается, а работоспособность и общее самочувствие человека резко ухудшаются;

Некоторые продукты, образующиеся при сгорании табака и бумаги (бензопирен, дёготь и др.), не выводятся из организма и являются причиной возникновения раковых заболеваний.

Действие алкоголя на организм человека:

Болезни сердечно-сосудистой системы: поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям (развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) и смерти;

Желудочно-кишечная патология: гастрит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

Цирроз печени ― гибель гепатоцитов и замещение участков соединительной тканью.

Влияние наркотиков на организм человека:

Нервную систему (в том числе головной мозг): на нее действуют психостимуляторы, галлюциногены;

Иммунную систему: на нее действуют опиатные наркотики; ввиду их внутривенного введения риск заражения тремя опаснейшими заболеваниями: СПИДом, сифилисом и гепатитами печень;

Сердце: конопля вызывает сердечную аритмию, психостимуляторы увеличивают частоту сердечных сокращений;

Легкие: курение конопли приводит к хроническому бронхиту, раку легких;

Репродуктивную систему: рождение детей с пороками развития, бесплодие.

Для того, чтобы быть здоровым необходимо много двигаться, правильно питаться (правильно=сбалансированно, чтобы все элементы питания: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, были в нужном организму количестве), соблюдать режим дня и отказаться от вредных привычек, а еще лучше – не заводить их.