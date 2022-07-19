Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Ненаследственная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Эмбриональный период развития
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Ткани высших растений
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Охрана биологического разнообразия
Зоология
Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Одноклеточные организмы Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Тип Плоские черви Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Дыхательная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Покровная система Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Половая система Органы чувств Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Отдел Зеленые водоросли

Водоросли включают в себя около 25-30 тысяч видов. В соответствии с основной классификацией они делятся на Зеленые, Бурые и Красные водоросли.

Это деление основано на различиях в строении таллома, разном наборе фотосинтезирующих пигментов и запасных веществ, а также особенностях размножения и жизненного цикла.

Наиболее существенно на место обитания водорослей влияет характер пигмента, участвующего в фотосинтезе.

Внимание! Встречается на экзамене.

Ввиду того, что разные группы водорослей обитают на различной глубине, они улавливают свет разной длины волны (разного спектра).

Самая распространенная группа – содержат зеленые и оранжевые пигменты, они способны улавливать ультрафиолетовые лучи, распространяющиеся на суше и сквозь сравнительно небольшую толщу воды.

  • Известно около 5700 видов зеленых водорослей, объединяемых в 360 родов.

  • Распространены преимущественно в пресных водах, встречаются и в морях.

  • Немногие зеленые водоросли приспособились к существованию на стволах деревьев, в почве и т.п.

Есть одноклеточные, колониальные и многоклеточные зеленые водоросли.

Из одноклеточных зеленых водорослей наиболее известны представители родов хлорелла, хлорококк, хламидомонада.

Внимание! Строение, развитие и размножение данных представителей частый вопрос экзамена.

Хлорелла. Растения из рода хлорелла похожи на мелкие зеленые шарики. Каждый такой шарик представляет собой одну клетку, диаметр которой не превышает 15 мкм. Хлореллы обитают в пресной воде, на стволах деревьев, а также входят в состав тела лишайников.

Размножение хлореллы

Снаружи хлорелла покрыта оболочкой, под которой находятся цитоплазма, ядро, крупный хроматофор.

У зеленых водорослей хроматофор, как хлоропласты цветковых растений, содержит хлорофилл, который и придает всему организму зеленую окраску.

Через оболочку хлорелла поглощает воду, растворы минеральных веществ и углекислый газ.

Хлорелла способствует очищению водоемов от растворенных органических веществ, служит пищей мелким животным. В связи с этим ее используют в очистке сточных вод и в получении корма для сельскохозяйственных животных.

Хлорококк. Водоросли этого рода распространены повсеместно. Они образуют зеленый налет на деревьях, почве, скалах, вызывают «цветение воды», а также входят в состав тела лишайников. Их клетки округлой формы с плотной оболочкой, более крупные по сравнению с хлореллой. Основное отличие от хлореллы заключается в образовании зооспор – спор, имеющих жгутики.

Хлорококк

Хламидомонада. В отличие от хлореллы и хлорококка, хламидомонада обитает в пресных водоемах и ведет подвижный образ жизни. Она имеет 2 жгутика и светочувствительный глазок.

Хламидомонада

Летом при благоприятных условиях жизни хламидомонада быстро размножается делением. При похолодании или пересыхании водоемов и других неблагоприятных условиях хламидомонада размножается половым путем.

К многоклеточным зеленым водорослям относятся спирогира, улотрикс, кладофора.

Спирогира – нитчатая водоросль, состоящая из цилиндрических клеток. Спирогира является одной из наиболее распространённых водорослей пресных вод всех частей света, встречается также и в солоноватых водах. Спирогира образует большие ватообразные скопления, которые плавают на поверхности воды или стелются по дну и очень часто встречаются в тине стоячих и текучих вод, в прудах, болотах, канавах, реках и т.д.

Улотрикс – нитчатая водоросль. Представители обитают в морских и пресных водах, образуя на подводных предметах тину зелёного цвета.

Кладофора – нитчатая водоросль, тело представляет собой длинные разветвлённые нити, состоящие из одного ряда крупных клеток, в длину нередко достигающих 0,3 мм. Представители распространены в морских, солоноватых и пресных водах, где зачастую доминируют в составе перифитона, образуя массы тины. Устойчивы к воздействию растительноядных организмов.

представители Зеленых водорослей

Значение зеленых водорослей

  • Одноклеточные и колониальные зеленые водоросли входят в состав планктона и, развиваясь в большом количестве, вызывают цветение воды.

  • Ульва в Восточной Азии употребляются в пищу.

  • Во многих странах разрабатывают наиболее рентабельные методы интенсивного культивирования одноклеточных зеленых водорослей (хлорелла) в качестве источника пищи и корма, для биологической очистки сточных вод, регенерации воздуха в замкнутых экосистемах (на космических кораблях, подводных лодках) и т.п.

  • Зеленые водоросли вступают в симбиоз с грибами, образуя лишайники.