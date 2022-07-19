Отдел Зеленые водоросли

Водоросли включают в себя около 25-30 тысяч видов. В соответствии с основной классификацией они делятся на Зеленые, Бурые и Красные водоросли.

Это деление основано на различиях в строении таллома, разном наборе фотосинтезирующих пигментов и запасных веществ, а также особенностях размножения и жизненного цикла.

Наиболее существенно на место обитания водорослей влияет характер пигмента, участвующего в фотосинтезе.

Внимание! Встречается на экзамене. Встречается на экзамене. Ввиду того, что разные группы водорослей обитают на различной глубине, они улавливают свет разной длины волны (разного спектра).

Самая распространенная группа – содержат зеленые и оранжевые пигменты, они способны улавливать ультрафиолетовые лучи, распространяющиеся на суше и сквозь сравнительно небольшую толщу воды.

Известно около 5700 видов зеленых водорослей, объединяемых в 360 родов.

Распространены преимущественно в пресных водах, встречаются и в морях.

Немногие зеленые водоросли приспособились к существованию на стволах деревьев, в почве и т.п.

Есть одноклеточные, колониальные и многоклеточные зеленые водоросли.

Из одноклеточных зеленых водорослей наиболее известны представители родов хлорелла, хлорококк, хламидомонада.

Внимание! Строение, развитие и размножение данных представителей частый вопрос экзамена.

Хлорелла. Растения из рода хлорелла похожи на мелкие зеленые шарики. Каждый такой шарик представляет собой одну клетку, диаметр которой не превышает 15 мкм. Хлореллы обитают в пресной воде, на стволах деревьев, а также входят в состав тела лишайников.

Размножение хлореллы

Снаружи хлорелла покрыта оболочкой, под которой находятся цитоплазма, ядро, крупный хроматофор.

У зеленых водорослей хроматофор, как хлоропласты цветковых растений, содержит хлорофилл, который и придает всему организму зеленую окраску.

Через оболочку хлорелла поглощает воду, растворы минеральных веществ и углекислый газ.

Хлорелла способствует очищению водоемов от растворенных органических веществ, служит пищей мелким животным. В связи с этим ее используют в очистке сточных вод и в получении корма для сельскохозяйственных животных.

Хлорококк. Водоросли этого рода распространены повсеместно. Они образуют зеленый налет на деревьях, почве, скалах, вызывают «цветение воды», а также входят в состав тела лишайников. Их клетки округлой формы с плотной оболочкой, более крупные по сравнению с хлореллой. Основное отличие от хлореллы заключается в образовании зооспор – спор, имеющих жгутики.

Хлорококк

Хламидомонада. В отличие от хлореллы и хлорококка, хламидомонада обитает в пресных водоемах и ведет подвижный образ жизни. Она имеет 2 жгутика и светочувствительный глазок.

Хламидомонада

Летом при благоприятных условиях жизни хламидомонада быстро размножается делением. При похолодании или пересыхании водоемов и других неблагоприятных условиях хламидомонада размножается половым путем.

К многоклеточным зеленым водорослям относятся спирогира, улотрикс, кладофора.

Спирогира – нитчатая водоросль, состоящая из цилиндрических клеток. Спирогира является одной из наиболее распространённых водорослей пресных вод всех частей света, встречается также и в солоноватых водах. Спирогира образует большие ватообразные скопления, которые плавают на поверхности воды или стелются по дну и очень часто встречаются в тине стоячих и текучих вод, в прудах, болотах, канавах, реках и т.д.

Улотрикс – нитчатая водоросль. Представители обитают в морских и пресных водах, образуя на подводных предметах тину зелёного цвета.

Кладофора – нитчатая водоросль, тело представляет собой длинные разветвлённые нити, состоящие из одного ряда крупных клеток, в длину нередко достигающих 0,3 мм. Представители распространены в морских, солоноватых и пресных водах, где зачастую доминируют в составе перифитона, образуя массы тины. Устойчивы к воздействию растительноядных организмов.

представители Зеленых водорослей

Значение зеленых водорослей