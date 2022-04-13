Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Результаты эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Тип Моллюски Одноклеточные организмы Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Перифирическая нервная система Лимфатическая система Эндокринная система Половая система Выделительная система Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Железы пищеварительной системы Дыхательная система Сердечно-сосудистая система
Микробиология, микология
Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Физиология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Жизненные циклы растений Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Отдел Папоротникообразные
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система

Подтип Черепные (позвоночные)

Позвоночные – доминирующая (наряду с насекомыми) на земле и в воздушной среде группа животных. Обилие и разнообразие видов позвоночных делают их важнейшим фактором экологической среды.

Включает следующие классы:

  • класс Круглоротые (миноги и миксины)

  • надкласс Рыбы

  • класс Земноводные

  • класс Пресмыкающиеся

  • класс Птицы

  • класс Млекопитающие

Особенности строения подтипа Черепные:

  • Позвоночные освоили все среды обитания и распространены по всему земному шару.

Они ведут активный образ жизни, иногда совершают далёкие миграции. Многие виды позвоночных достигают высокой численности.

  • Позвоночные отличаются более высоким уровнем развития, чем бесчерепные.

  • Опорой тела у них служит позвоночник, который у взрослых животных замещает хорду.

Развился череп, защищающий головной мозг.

  • Формируются парные конечности: у рыб – парные плавники, у наземных позвоночных – пятипалые конечности.

  • Череп и позвоночник защищают головной и спинной мозг, который образовался из нервной трубки бесчерепных.

  • Нервная система: головной мозг состоит из пяти отделов: переднего, среднего, продолговатого, промежуточного мозга и мозжечка. С передним мозгом связано образование многочисленных условных рефлексов, сложность поведения.

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  • У Позвоночных хорошо развиты органы чувств. Они имеют глаза с фокусирующей линзой – хрусталиком, совершенные органы слуха (у большинства – со слуховыми косточками и перепонками, усиливающими звуковые волны), вкуса, обоняния и осязания.

  • Кровеносная система – замкнутая.

В отличие от бесчерепных у позвоночных в кровеносной системе появляется мускулистое сердце.

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  • Выделительная система: органами выделения служат почки.

  • Размножение: раздельнополые животные. Самки имеют яичники, а самцы – семенники.

Самки откладывают яйца или рождают вполне развитых детёнышей. Многим из них свойственна инстинктивная забота о потомстве.