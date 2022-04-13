Подтип Черепные (позвоночные)

Позвоночные – доминирующая (наряду с насекомыми) на земле и в воздушной среде группа животных. Обилие и разнообразие видов позвоночных делают их важнейшим фактором экологической среды. – доминирующая (наряду с насекомыми) на земле и в воздушной среде группа животных. Обилие и разнообразие видов позвоночных делают их важнейшим фактором экологической среды. Включает следующие классы: класс Круглоротые (миноги и миксины)

надкласс Рыбы

класс Земноводные

класс Пресмыкающиеся

класс Птицы

класс Млекопитающие

Особенности строения подтипа Черепные:

Позвоночные освоили все среды обитания и распространены по всему земному шару.

Они ведут активный образ жизни, иногда совершают далёкие миграции. Многие виды позвоночных достигают высокой численности.

Позвоночные отличаются более высоким уровнем развития, чем бесчерепные.

Опорой тела у них служит позвоночник, который у взрослых животных замещает хорду.

Развился череп, защищающий головной мозг.

Формируются парные конечности: у рыб – парные плавники, у наземных позвоночных – пятипалые конечности.

Череп и позвоночник защищают головной и спинной мозг, который образовался из нервной трубки бесчерепных.

Нервная система: головной мозг состоит из пяти отделов: переднего, среднего, продолговатого, промежуточного мозга и мозжечка. С передним мозгом связано образование многочисленных условных рефлексов, сложность поведения.

У Позвоночных хорошо развиты органы чувств. Они имеют глаза с фокусирующей линзой – хрусталиком, совершенные органы слуха (у большинства – со слуховыми косточками и перепонками, усиливающими звуковые волны), вкуса, обоняния и осязания.

Кровеносная система – замкнутая.

В отличие от бесчерепных у позвоночных в кровеносной системе появляется мускулистое сердце.

Выделительная система: органами выделения служат почки.

Размножение: раздельнополые животные. Самки имеют яичники, а самцы – семенники.

Самки откладывают яйца или рождают вполне развитых детёнышей. Многим из них свойственна инстинктивная забота о потомстве.