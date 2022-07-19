Культура питания

Культура питания выражается в регулярности питания, распределения пищи в течение дня, пищевые предпочтения и поведение за столом.

Рациональное питание. Режим питания

Рациональное питание – это питание здоровых людей с учетом возраста, массы тела, характера труда, количества активности в день и климатических условий.

Рациональное питание должно быть сбалансированным, то есть должно соблюдаться определенное соотношение между белками, жирами и углеводами, оно должно быть 1:1:4. При этом белки не менее чем на 50% должны быть животного происхождения, а жиры – не менее 30%, это обусловлено высоким содержанием незаменимых аминокислот и особых жирных кислот в животных белках и жирах.

Режим питания – это распределение приемов пищи во времени, а также по калорийности и объему.

При соблюдении режима питания вырабатывается условный рефлекс и в определенное время суток начинает вырабатываться пищеварительные соки, в таком случае принятая вовремя пища будет качественно переварена. Наиболее рационально трех- и четырехразовое питание.

Несколько слов о распределении пищи по калорийности. Если общую калорийность обозначить за 100%, то при трехразовом питании 30% дневного количества калорий должно приходиться на завтрак, 45% - обед, и 25% -завтрак.

Рациональное питание детей и подростков

Процессом роста и развития детского организма определяется рацион питания. У детей и взрослых потребности в пище и количества питательных веществ отличаются.

У детей нормы потребления углеводов выше. Рекомендуется включать в рацион фрукты, ягоды, мед, варенье.

Для восполнения энергетических затрат и снабжения организма жирорастворимыми витаминами детскому организму нужны жиры, однако стоит ограничить потребление ребенком баранины, свинины, уток, гусей из-за излишне жирного мяса для ребенка.

Содержание белка в рационе ребенка должно быть выше, чем у взрослого, это обусловлено интенсивным ростом. Чем младше ребенок, тем больше его потребность в белке, вплоть до 70% от суточной нормы.

Кроме этого, рацион ребенка должен отличаться от рациона взрослого большим содержанием воды. Не стоит забывать о минеральных солях и витаминах, которые можно получить при поедании печени, сердца, слив, изюма и свежих листовых овощей.

Правила детского питания:

Не применять острые приправы (перец, горчицу) и различные соусы (майонез, кетчуп).

Не есть всухомятку или постоянно одни бутерброды, это может быть опасно для слизистой желудка.

Контролировать температуру еды: не выше 50-60 градусов и не ниже 15.

В пище должны содержаться вещества, которые стимулируют моторику кишечника, такие как ржаной хлеб, капуста, свекла, морковь, простокваша.

При приеме пищи необходимо устанавливать спокойную, доброжелательную атмосферу.

Пищевые отравления и их предупреждения

В пище могут содержаться различные инфекционные агенты и микроорганизмы. В результате употребления некачественной пищи могут возникать пищевые отравления.

Пищевые отравления немикробной природы

Отравления немикробной природы могут быть вызваны приемом некачественной пищи, ядовитых растений, несъедобных грибов и съедобных грибов, растущих вдоль автомобильных трасс, так как они накапливают свинец, нарушающий образование белков. Также отравление может быть вызвано пищевыми продуктами, содержащими соли тяжелых металлов, например, цинка, пестициды. Отравление цинком может произойти при хранении кислых продуктов в оцинкованной посуде.

Пищевые отравления микробной природы

Наиболее тяжкое отравление бактериальной природы – ботулизм. Возбудитель заболевания - палочка ботулинум вырабатывает в бескислородных условиях сильнейший токсин. Он поражает нервную систему, из-за чего у больного двоится в глазах, заболевание может привести к смерти. Чаще всего палочка ботулинума развивается в некачественно обработанных консервах, образуя вздутия консервных банок.

Пищевые продукты могут вызывать острые пищевые инфекции, если в них содержатся особо опасные микроорганизмы. Такие опасные возможно смертельные заболевания как брюшной тиф, дизентерия, холера, сальмонеллез вызываются бактериальными агентами.

Наиболее часто встречается дизентерия – болезнь грязных рук. Она вызывается дизентерийной палочкой, которая поражает кишечник. Переносят ее комнатные мухи. Симптомами заболеваниями являются повышенная температура, понос с кровью, боль в кишечнике, слабость.

Профилактика инфекционных заболеваний

Многие возбудители заболеваний заносятся в организм через грязные руки. Поэтому чистота рук - основа профилактики. Также посуда и пища не должна быть доступна для насекомых. Мясо важно проваривать и прожаривать до полной готовности, чтобы все болезнетворные агенты погибли, а фрукты и овощи стоит тщательно мыть.

Пить стоит только кипяченую воду, а в туристических походах ее стоит очищать с помощью специальных фильтров или кипятить.