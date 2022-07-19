Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней

Также в корне синтезируются некоторые витамины и другие полезные вещества, необходимые для растения, которые затем транспортируются по проводящей системе к стеблю и листьям. У многих растений корни также участвуют в вегетативном размножении.
● главный корень развивается из зародышевого корешка
● боковые корни отходят от главного
● придаточные корни отходят от надземных органов растения – листьев и стеблей.
Виды корней
Все корни растения формируют его корневую систему. Существует два вида корневых систем: стержневая и мочковатая.
Корневой чехлик. Чехлик покрывает самую нижнюю зону корня – зону деления – и защищают ее молодые клетки от влияния твердой почвы.
Зона деления включает в себя постоянно интенсивно делящиеся клетки.
Сразу за зоной деления расположена зона роста. Клетки, образованные в зоне деления, мигрируют в зону роста для дальнейшего развития.
Зона всасывания (зона корневых волосков) начинается над зоной роста (растяжения). Часть наружных клеток этой зоны имеет специфические выросты – корневые волоски, которые активно всасывают воду и минеральные вещества из окружающей среды, а затем переводят ее внутрь корня, к образованиям проводящей системы корня для дальнейшего транспорта. Корневые волоски живут недолго – около 10 дней – и постоянно обновляются.
Зона проведения плавно переходит в стебель растения. В этой зоне продолжают свой путь проводящие структуры: по флоэме органические вещества, образованные в листьях в результате фотосинтеза, мигрируют вниз к стеблю и корню, по ксилеме вода и минеральные вещества поступают вверх, от корня к стеблю и листьям.
Строение корня
В процессе длительной эволюции и приспособления к совершенно разным условиям существования корни у некоторых видов растений видоизменялись и приобрели новые функции.
Корни могут выполнять функцию запаса питательных веществ в виде корнеплодов и корнеклубней. Корнеплоды можно увидеть, например, у репы, брюквы, редиса, свеклы, а корнеклубни – у георгина.
У растений, живущих на стволах и ветвях деревьев во влажных тропических лесах (орхидеи), образуются воздушные корни. Они захватывают и удерживают влагу во время тропических ливней.
Корни-прицепки помогают растениям прикрепляться к вертикальной опоре, например, к стволу дерева, и расти вверх, вынося листья к свету. Такие корни можно наблюдать у вьюнка и плюща.
Дыхательные корни выходят из почвы у растений, живущих на болотах, топких берегах рек, например, у ивы ломкой, и помогают обеспечивать кислородом корневую систему растений.
Сократительные или втягивающие корни сокращаются в холодное время года и затягивают за собой в почву нижнюю часть стебля и луковицу (крокус).
У некоторых растений, живущих в зоне затопления, приливов, существуют ходульные корни (корни-подпорки), которые приподнимают растения над водой, позволяют растению возвышаться над водой во время отлива, а также выполняют дыхательную функцию.