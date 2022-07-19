Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней

Корень – один из основных вегетативных органов листостебельного растения, который выполняет функции прикрепления к субстрату и всасывания воды и минеральных веществ.

Также в корне синтезируются некоторые витамины и другие полезные вещества, необходимые для растения, которые затем транспортируются по проводящей системе к стеблю и листьям. У многих растений корни также участвуют в вегетативном размножении.

Все корни растения можно разделить на главный, боковые и придаточные: ● главный корень развивается из зародышевого корешка ● боковые корни отходят от главного ● придаточные корни отходят от надземных органов растения – листьев и стеблей.

Виды корней

Все корни растения формируют его корневую систему. Существует два вида корневых систем: стержневая и мочковатая.

Строение корня

Корневой чехлик. Чехлик покрывает самую нижнюю зону корня – зону деления – и защищают ее молодые клетки от влияния твердой почвы. Зона деления включает в себя постоянно интенсивно делящиеся клетки. Сразу за зоной деления расположена зона роста. Клетки, образованные в зоне деления, мигрируют в зону роста для дальнейшего развития. Зона всасывания (зона корневых волосков) начинается над зоной роста (растяжения). Часть наружных клеток этой зоны имеет специфические выросты – корневые волоски, которые активно всасывают воду и минеральные вещества из окружающей среды, а затем переводят ее внутрь корня, к образованиям проводящей системы корня для дальнейшего транспорта. Корневые волоски живут недолго – около 10 дней – и постоянно обновляются. Зона проведения плавно переходит в стебель растения. В этой зоне продолжают свой путь проводящие структуры: по флоэме органические вещества, образованные в листьях в результате фотосинтеза, мигрируют вниз к стеблю и корню, по ксилеме вода и минеральные вещества поступают вверх, от корня к стеблю и листьям.

Строение корня

Видоизменения корней

В процессе длительной эволюции и приспособления к совершенно разным условиям существования корни у некоторых видов растений видоизменялись и приобрели новые функции.