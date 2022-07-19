Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Класс Млекопитающие, или Звери Брюхоногие и двустворчатые моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Классы членистоногих Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Общие сведения о животном мире Головоногие моллюски Надкласс Рыбы Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Тип Хордовые, характеристика подтипов
Микробиология, микология
Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы
Ботаника
Строение цветка. Соцветия Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Разнообразие голосеменных растений Строение и видоизменения листа Строение и многообразие плодов Видоизменения побегов Разнообразие отдела Покрытосеменные Папоротниковидные Побег и почки. Строение стебля Классы Однодольные и Двудольные Многообразие водорослей Голосеменные Моховидные Размножение покрытосеменных растений Плауновидные. Хвощевидные Общая характеристика водорослей Значение водорослей в природе и жизни человека Строение семян Покрытосеменные, или Цветковые
Эволюция живой природы
Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными

Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней

Корень – один из основных вегетативных органов листостебельного растения, который выполняет функции прикрепления к субстрату и всасывания воды и минеральных веществ.

Также в корне синтезируются некоторые витамины и другие полезные вещества, необходимые для растения, которые затем транспортируются по проводящей системе к стеблю и листьям. У многих растений корни также участвуют в вегетативном размножении.

Все корни растения можно разделить на главный, боковые и придаточные:

главный корень развивается из зародышевого корешка

боковые корни отходят от главного

придаточные корни отходят от надземных органов растения – листьев и стеблей.

Виды корней

Все корни растения формируют его корневую систему. Существует два вида корневых систем: стержневая и мочковатая.

Строение корня

  1. Корневой чехлик. Чехлик покрывает самую нижнюю зону корня – зону деления – и защищают ее молодые клетки от влияния твердой почвы.

  2. Зона деления включает в себя постоянно интенсивно делящиеся клетки.

  3. Сразу за зоной деления расположена зона роста. Клетки, образованные в зоне деления, мигрируют в зону роста для дальнейшего развития.

  4. Зона всасывания (зона корневых волосков) начинается над зоной роста (растяжения). Часть наружных клеток этой зоны имеет специфические выросты – корневые волоски, которые активно всасывают воду и минеральные вещества из окружающей среды, а затем переводят ее внутрь корня, к образованиям проводящей системы корня для дальнейшего транспорта. Корневые волоски живут недолго – около 10 дней – и постоянно обновляются.

  5. Зона проведения плавно переходит в стебель растения. В этой зоне продолжают свой путь проводящие структуры: по флоэме органические вещества, образованные в листьях в результате фотосинтеза, мигрируют вниз к стеблю и корню, по ксилеме вода и минеральные вещества поступают вверх, от корня к стеблю и листьям.

Строение корня

Видоизменения корней

В процессе длительной эволюции и приспособления к совершенно разным условиям существования корни у некоторых видов растений видоизменялись и приобрели новые функции.

  • Корни могут выполнять функцию запаса питательных веществ в виде корнеплодов и корнеклубней. Корнеплоды можно увидеть, например, у репы, брюквы, редиса, свеклы, а корнеклубни – у георгина.

  • У растений, живущих на стволах и ветвях деревьев во влажных тропических лесах (орхидеи), образуются воздушные корни. Они захватывают и удерживают влагу во время тропических ливней.

  • Корни-прицепки помогают растениям прикрепляться к вертикальной опоре, например, к стволу дерева, и расти вверх, вынося листья к свету. Такие корни можно наблюдать у вьюнка и плюща.

  • Дыхательные корни выходят из почвы у растений, живущих на болотах, топких берегах рек, например, у ивы ломкой, и помогают обеспечивать кислородом корневую систему растений.

  • Сократительные или втягивающие корни сокращаются в холодное время года и затягивают за собой в почву нижнюю часть стебля и луковицу (крокус).

  • У некоторых растений, живущих в зоне затопления, приливов, существуют ходульные корни (корни-подпорки), которые приподнимают растения над водой, позволяют растению возвышаться над водой во время отлива, а также выполняют дыхательную функцию.