Ткани высших растений

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Зоология
Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Классы членистоногих Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Характеристика грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Организм человека и его здоровье
Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Половая система Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Дыхательная система
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость

Ткани высших растений

Ткань – группа клеток, структурно и функционально взаимосвязанных друг с другом, сходных по происхождению, строению и выполняющих определенные функции в организме.

Образовательные ткани

Образовательные ткани (=меристемы) являются эмбриональными тканями. Благодаря долго сохраняющейся способности к делению (некоторые клетки делятся в течение всей жизни) меристемы участвуют в образовании всех постоянных тканей и тем самым формируют растение, а также определяют его длительный рост.

Клетки образовательной ткани тонкостенные, многогранные, плотно сомкнутые, с густой цитоплазмой, с крупным ядром и очень мелкими вакуолями. Они способны делиться в разных направлениях.

По происхождению меристемы бывают первичные и вторичные:

Первичная меристема составляет зародыш семени, а у взрослого растения сохраняется на кончике корней и верхушках побегов, что делает возможным их нарастание в длину.

Дальнейшее разрастание корня и стебля по диаметру (вторичный рост) обеспечивается вторичными меристемами – камбием и феллогеном (пробковым камбием).

Первичная (сверху) и вторичная (снизу) образовательная ткань

Меристемы по расположению в теле растения различают:

● верхушечные (апикальные)

● боковые (латеральные)

● вставочные (интеркалярные)

● раневые (травматические) меристемы.

Расположение меристем

Покровные ткани

Покровные ткани располагаются на поверхности всех органов растения. Они выполняют главным образом защитную функцию – защищают растения от механических повреждений, проникновения микроорганизмов, резких колебаний температуры, излишнего испарения и т. п.

В зависимости от происхождения различают три группы покровных тканей – эпидермис, перидерму и корку.

Эпидермис (эпидерма, кожица) – первичная покровная ткань, расположенная на поверхности листьев и молодых зеленых побегов. Состоит из одного слоя живых, плотно сомкнутых клеток, не имеющих хлоропластов.

Эпидерма листа различных растений:

а – хлорофитум;

б – плющ обыкновенный:

в – герань душистая;

г – шелковица белая;

1 – клетки эпидермы;

2 – замыкающие клетки устьиц;

3 – устьичная щель.

Перидерма – вторичная покровная ткань стеблей и корней. Ее образование связано с деятельностью вторичной меристемы – феллогена (пробкового камбия). Пробка, феллоген и феллодерма составляют перидерму.

Перидерма стебля бузины (а – поперечный разрез побега, б – чечевички):

1 – выполняющая ткань;

2 – остатки эпидермы;

3 – пробка (феллема);

4 – феллоген;

5 – феллодерма.

Корка образуется у деревьев и кустарников на смену пробке. На поверхности стебля постепенно образуется комплекс мертвых тканей, состоящий из нескольких слоев пробки и отмерших участков коры. Толстая корка служит более надежной защитой для растения.

Корка дуба

Проводящие ткани

Проводящие ткани обеспечивают передвижение воды и растворенных в ней питательных веществ по растению. Различают два вида проводящей ткани:

1. ксилему (древесину)

2. флоэму (луб)

Ксилема = трахеиды + трахеи (сосуды, МЕРТВЫЕ) + древесинная паренхима + механическая ткань. Восходящий ток = передвижение воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям и другим частям растения + Опорная функция.

Флоэма = ситовидные трубки (ЖИВЫЕ) + клетки-спутницы + паренхима + механическая ткань. Нисходящий ток = проводит органические вещества, синтезированные в листьях, ко всем органам растения. Функция клеток спутниц = управляют всей деятельностью (особенно транспортной) лишенных ядер ситовидных трубок и обеспечивают последние АТФ.

Ксилема и флоэма находятся в тесном взаимодействии друг с другом и образуют в органах растения особые комплексные группы — проводящие пучки.

Проводящий пучок

Механические ткани

Механические ткани обеспечивают прочность органов растений.

Основными характеристиками строения механических тканей – мощное утолщение и одревеснение их оболочек, тесное смыкание между клетками.

Механические ткани наиболее развиты в стебле, где они представлены лубяными и древесинными волокнами, в корнях механическая ткань сосредоточена в центре органа.

Различают два вида механической ткани:

  • Колленхима представлена живыми паренхимными клетками с неравномерно утолщенными оболочками. Иногда колленхима содержит хлоропласты.

  • Склеренхима состоит из вытянутых клеток с равномерно утолщенными, часто одревесневшими оболочками, содержимое которых отмирает на ранних стадиях. Эта ткань широко представлена в вегетативных органах наземных растений и составляет их осевую опору.

Основная ткань

Основная ткань (= паренхима), состоит из живых, обычно тонкостенных клеток, которые составляют основу органов.

В ней размещены механические, проводящие и другие постоянные ткани. Основная ткань выполняет ряд функций, в связи с чем различают:

● ассимиляционную (хлоренхиму)

● запасающую

● воздухоносную (аэренхиму)

● водоносную паренхиму

Паренхимные ткани:

1-3 – хлорофиллоносная (столбчатая, губчатая и складчатая соответственно);

4 – запасающая (клетки с зернами крахмала);

5 – воздухоносная.

Ассимиляционная ткань содержит хлоропласты, выполняет функцию фотосинтеза, располагается в листьях и в молодых зеленых стеблях.

Запасающая паренхима хорошо развита в стеблях древесных растений, в корнеплодах, клубнях, луковицах, плодах и семенах. В запас откладываются белки, углеводы и другие вещества.

Водоносная паренхима накапливает воду, у растений пустынных местообитаний (кактусы) и солончаков в стеблях и листьях.

Воздухоносная паренхима – клетки аэренхимы образуют крупные воздухоносные межклетники, по которым воздух доставляется к тем частям растения, связь которых с атмосферой затруднена. Имеется у водных и болотных растений.