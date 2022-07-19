Ткани высших растений

Ткань – группа клеток, структурно и функционально взаимосвязанных друг с другом, сходных по происхождению, строению и выполняющих определенные функции в организме.

Образовательные ткани

Образовательные ткани (=меристемы) являются эмбриональными тканями. Благодаря долго сохраняющейся способности к делению (некоторые клетки делятся в течение всей жизни) меристемы участвуют в образовании всех постоянных тканей и тем самым формируют растение, а также определяют его длительный рост.

Клетки образовательной ткани тонкостенные, многогранные, плотно сомкнутые, с густой цитоплазмой, с крупным ядром и очень мелкими вакуолями. Они способны делиться в разных направлениях.

По происхождению меристемы бывают первичные и вторичные:

Первичная меристема составляет зародыш семени, а у взрослого растения сохраняется на кончике корней и верхушках побегов, что делает возможным их нарастание в длину. составляет зародыш семени, а у взрослого растения сохраняется на кончике корней и верхушках побегов, что делает возможным их нарастание в длину. Дальнейшее разрастание корня и стебля по диаметру (вторичный рост) обеспечивается вторичными меристемами – камбием и феллогеном (пробковым камбием).

Первичная (сверху) и вторичная (снизу) образовательная ткань

различают: Меристемы по расположению в теле растения ● верхушечные (апикальные) ● боковые (латеральные) ● вставочные (интеркалярные) ● раневые (травматические) меристемы.

Расположение меристем

Покровные ткани

Покровные ткани располагаются на поверхности всех органов растения. Они выполняют главным образом защитную функцию – защищают растения от механических повреждений, проникновения микроорганизмов, резких колебаний температуры, излишнего испарения и т. п.

В зависимости от происхождения различают три группы покровных тканей – эпидермис, перидерму и корку.

Эпидермис (эпидерма, кожица) – первичная покровная ткань, расположенная на поверхности листьев и молодых зеленых побегов. Состоит из одного слоя живых, плотно сомкнутых клеток, не имеющих хлоропластов.

Эпидерма листа различных растений:

а – хлорофитум;

б – плющ обыкновенный:

в – герань душистая;

г – шелковица белая;

1 – клетки эпидермы;

2 – замыкающие клетки устьиц;

3 – устьичная щель.

Перидерма – вторичная покровная ткань стеблей и корней. Ее образование связано с деятельностью вторичной меристемы – феллогена (пробкового камбия). Пробка, феллоген и феллодерма составляют перидерму.

Перидерма стебля бузины (а – поперечный разрез побега, б – чечевички):

1 – выполняющая ткань;

2 – остатки эпидермы;

3 – пробка (феллема);

4 – феллоген;

5 – феллодерма.

Корка образуется у деревьев и кустарников на смену пробке. На поверхности стебля постепенно образуется комплекс мертвых тканей, состоящий из нескольких слоев пробки и отмерших участков коры. Толстая корка служит более надежной защитой для растения.

Корка дуба

Проводящие ткани

Проводящие ткани обеспечивают передвижение воды и растворенных в ней питательных веществ по растению. Различают два вида проводящей ткани:

1. ксилему (древесину)

2. флоэму (луб)

Ксилема = трахеиды + трахеи (сосуды, МЕРТВЫЕ) + древесинная паренхима + механическая ткань. Восходящий ток = передвижение воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям и другим частям растения + Опорная функция.

Флоэма = ситовидные трубки (ЖИВЫЕ) + клетки-спутницы + паренхима + механическая ткань. Нисходящий ток = проводит органические вещества, синтезированные в листьях, ко всем органам растения. Функция клеток спутниц = управляют всей деятельностью (особенно транспортной) лишенных ядер ситовидных трубок и обеспечивают последние АТФ.

Ксилема и флоэма находятся в тесном взаимодействии друг с другом и образуют в органах растения особые комплексные группы — проводящие пучки.

Проводящий пучок

Механические ткани

Механические ткани обеспечивают прочность органов растений.

Основными характеристиками строения механических тканей – мощное утолщение и одревеснение их оболочек, тесное смыкание между клетками.

Механические ткани наиболее развиты в стебле, где они представлены лубяными и древесинными волокнами, в корнях механическая ткань сосредоточена в центре органа.

Различают два вида механической ткани:

Колленхима представлена живыми паренхимными клетками с неравномерно утолщенными оболочками. Иногда колленхима содержит хлоропласты.

Склеренхима состоит из вытянутых клеток с равномерно утолщенными, часто одревесневшими оболочками, содержимое которых отмирает на ранних стадиях. Эта ткань широко представлена в вегетативных органах наземных растений и составляет их осевую опору.

Основная ткань

Основная ткань (= паренхима), состоит из живых, обычно тонкостенных клеток, которые составляют основу органов.

В ней размещены механические, проводящие и другие постоянные ткани. Основная ткань выполняет ряд функций, в связи с чем различают:

● ассимиляционную (хлоренхиму)

● запасающую

● воздухоносную (аэренхиму)

● водоносную паренхиму

Паренхимные ткани:

1-3 – хлорофиллоносная (столбчатая, губчатая и складчатая соответственно);

4 – запасающая (клетки с зернами крахмала);

5 – воздухоносная.

Ассимиляционная ткань содержит хлоропласты, выполняет функцию фотосинтеза, располагается в листьях и в молодых зеленых стеблях.

Запасающая паренхима хорошо развита в стеблях древесных растений, в корнеплодах, клубнях, луковицах, плодах и семенах. В запас откладываются белки, углеводы и другие вещества.

Водоносная паренхима накапливает воду, у растений пустынных местообитаний (кактусы) и солончаков в стеблях и листьях.

Воздухоносная паренхима – клетки аэренхимы образуют крупные воздухоносные межклетники, по которым воздух доставляется к тем частям растения, связь которых с атмосферой затруднена. Имеется у водных и болотных растений.