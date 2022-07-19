Тип Членистоногие

Более 1 500 000 видов.

Тип включает:

Подтип Жабродышащие: классы: Ракообразные

Подтип Хелицеровые: классы: Мечехвосты, Ракоскорпионы (гигантские щитни – полностью вымершие), Паукообразные

Подтип Трахейные: класс Насекомые, Многоножки

Особенности типа Членистоногие

• Трехслойные (экто-, энто- и мезодерма).

• Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.

• Имеют гемоцель.

• Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

• Жесткий хитиновый покров ограничивает возрастание размеров тела, поэтому для животных характерна линька.

• Вместо кожно-мускульного мешка возникает поперечнополосатая мускулатура.

• Сегментированное тело (вместо одинаковых сегментов кольчатых червей сегменты членистоногих различны на разных участках тела: голова, грудь и брюшко – гетерономная метамерия) и членистые конечности.

Кровеносная система: Незамкнутая с гемолимфой

• Хорошо развита нервная система и органы чувств (зрения, обоняния, осязания, равновесия, у некоторых – слуха).

• Раздельнополые.

• Развитие может происходить без превращения и с превращением.

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