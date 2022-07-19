Тип Членистоногие

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Класс Млекопитающие, или Звери Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Надкласс Рыбы Общая характеристика червей Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Брюхоногие и двустворчатые моллюски Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Класс Птицы Общие сведения о животном мире Разнообразие класса Земноводные Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Головоногие моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Характеристика типа Членистоногие
Микробиология, микология
Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы
Ботаника
Общая характеристика водорослей Строение и видоизменения листа Строение и многообразие плодов Видоизменения побегов Голосеменные Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Строение семян Побег и почки. Строение стебля Покрытосеменные, или Цветковые Разнообразие отдела Покрытосеменные Моховидные Разнообразие голосеменных растений Многообразие водорослей Строение цветка. Соцветия Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Значение водорослей в природе и жизни человека Плауновидные. Хвощевидные Классы Однодольные и Двудольные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов

Тип Членистоногие

Более 1 500 000 видов.

Тип включает:

Подтип Жабродышащие: классы: Ракообразные

Подтип Хелицеровые: классы: Мечехвосты, Ракоскорпионы (гигантские щитни – полностью вымершие), Паукообразные

Подтип Трахейные: класс Насекомые, Многоножки

Особенности типа Членистоногие

• Трехслойные (экто-, энто- и мезодерма).

Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.

Имеют гемоцель.

Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

Жесткий хитиновый покров ограничивает возрастание размеров тела, поэтому для животных характерна линька.

Вместо кожно-мускульного мешка возникает поперечнополосатая мускулатура.

Сегментированное тело (вместо одинаковых сегментов кольчатых червей сегменты членистоногих различны на разных участках тела: голова, грудь и брюшкогетерономная метамерия) и членистые конечности.

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Кровеносная система: Незамкнутая с гемолимфой

Картинки по запросу "кровеносная система членистоногих""

Хорошо развита нервная система и органы чувств (зрения, обоняния, осязания, равновесия, у некоторых – слуха).

Раздельнополые.

Развитие может происходить без превращения и с превращением.

Прочитайте тему “Классы членистоногих” и переходите к тестированию.