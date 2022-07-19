Тип Членистоногие

Более 1 500 000 видов.
Тип включает:
Подтип Жабродышащие: классы: Ракообразные
Подтип Хелицеровые: классы: Мечехвосты, Ракоскорпионы (гигантские щитни – полностью вымершие), Паукообразные
Подтип Трахейные: класс Насекомые, Многоножки
• Трехслойные (экто-, энто- и мезодерма).
• Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.
• Имеют гемоцель.
• Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.
• Жесткий хитиновый покров ограничивает возрастание размеров тела, поэтому для животных характерна линька.
• Вместо кожно-мускульного мешка возникает поперечнополосатая мускулатура.
• Сегментированное тело (вместо одинаковых сегментов кольчатых червей сегменты членистоногих различны на разных участках тела: голова, грудь и брюшко – гетерономная метамерия) и членистые конечности.
• Хорошо развита нервная система и органы чувств (зрения, обоняния, осязания, равновесия, у некоторых – слуха).
• Раздельнополые.
• Развитие может происходить без превращения и с превращением.
Прочитайте тему “Классы членистоногих” и переходите к тестированию.