Характеристика предков человека

Антропогенез — эволюционный процесс формирования человека.

Его изучением занимается антропология (наука о человеке).

Эволюция гоминид (семейство приматов, включающее людей) направлена на переход к прямохождению, увеличение объема мозга и обретение приспособлений к трудовой деятельности — членораздельной речи и развитой кисти.

Согласно этим принципам и протекал антропогенез. Каждый новый его этап сопровождался совершенствованием вышеназванных характеристик.

В процессе антропогенеза выделяют следующие основные ступени: • Древесные обезьяны • Первые гоминиды • Древнейшие люди • Древние люди • Первые современные люди

Приматы — отряд плацентарных млекопитающих, в который входит и человек.

Приматы обладают некоторым рядом особенностей: развитая затылочная доля мозга, наличие шпорной борозды, большой палец противопоставлен остальным (хотя бы на одной паре конечностей), зубы, по крайней мере, трёх типов, есть ключицы, глазницы окружены костным кольцом, у самок одна пара молочных желёз.

В этот отряд входят мартышкообразные (антропоиды) и человекообразные обезьяны (гоминиды).

Группа гоминид включает в себя следующих представителей:

• шимпанзе

• орангутанги

• гориллы

• карликовые шимпанзе

• бонобо

• люди

Раньше к гоминидам относили только людей и их вымерших предков, остальных называли понгидами, однако сейчас понгидов считают подсемейством гоминид.

Гоминид от прочих приматов отделяют по следующим признакам: • двуногость • большие размеры мозга • параболическая форма зубной дуги • уменьшение клыков

Процессы, приведшие к развитию речи, мышления и социальных особенностей изучаются в контексте антропогенеза и являются первостепенными.

Древесные обезьяны

Дриопитеки считаются предками современных гоминид. Эволюционные линии, давшие начало человеку и шимпанзе разделились до 8 млн лет назад, а дриопитек — последний их общий предок. Генетически из ныне живущих приматов именно шимпанзе является ближайшим родственником человека.

Отличительной чертой линии людей в дальнейшем филогенезе является бипедализм — хождение на двух ногах; для такого эволюционного приобретения должен был измениться образ жизни (переход с ветвей деревьев на землю), строение скелета (свод стопы, S-образная форма позвоночника) и мозга.

По строению дриопитеки мало походили на человека: их рост был порядка 60 см, объём мозга — 310 см³, дриопитеки обладали длинными передними конечностями. Питались они ягодами и фруктами.

Первые гоминиды

На определенном этапе эволюции некоторые группы приматов перешли от древесного образа жизни к наземному существованию, что влекло за собой обретение новых адаптаций и появление австралопитеков.

Австралопитек

Большая часть находок древнейших гоминид была сделана на юго-востоке Африки, именно это место является отправной точкой для дальнейшего расселения людей.

Возраст австралопитека — 4,5 млн лет. Существует, по меньшей мере, 4 группы австралопитеков, останки которых имели значительные различия между собой.

Наиболее полный скелет был обнаружен в Эфиопии экспедицией Джохансона, найденного австралопитека назвали Люси. Именно по результатам исследования скелета Люси и сформировали современное представление о первой ступени в «человеческой» линии эволюции.

Рост австралопитеков 110-130 см;

Объём мозга 300-340 см³;

Таз по строению более схож с человеческим, чем у современных обезьян;

Стопа имеет свод;

Затылочное отверстие смещено к основанию черепа (у современных обезьян оно значительно выше);

Вопрос о хождении на двух ногах австралопитека остаётся открытым, ведь внутреннее ухо с органом равновесия у них намного примитивнее, чем у человека, а колено не имеет суставного замка. Скорее всего, австралопитеки имели неуклюжую походку и передвигались маленькими шагами.

Австралопитеки не умели охотиться и питались падалью. Ключевой навык — умение расщеплять камнями кости убитого животного, добывая костный мозг.

Примерно 2,75 млн лет назад австралопитеки разделились на 2 линии: «стройные» и «крепкие». От первых произошли прямоходящие гоминиды, а вторые дали начало парантропам — одной из тупиковых ветвей.

Древнейшие люди

Представители рода Homo, первые люди, произошли от линии «стройных» австралопитеков.

Человек умелый

За развитие трудовых навыков, умелое обращение с примитивными орудиями (обработанная галька) первый представитель рода получил название Homo habilis — человек умелый. Жил он в Восточной Африке 2,4 —1,5 млн лет назад. Орудия, изготовленные человеком умелым, относятся к олдувайской культуре.

Рассмотрим его особенности:

Рост 150 см;

Объём мозга 500-800 см³;

Скелет человека умелого и орган равновесия мало отличался от австралопитека.

Человек прямоходящий

Следующая эволюционная ступень — Homo erectus (человек прямоходящий), иногда из него выделяют вид Homo ergaster (человек работающий). Более мелкие группы представителей были определены по месту находок. Синантропы были обнаружены на территории Китая, питекантропы — в Индонезии, останки человека прямоходящего были найдены и в Европе.

Характеристики Homo erectus:

Рост 160-170 см;

Объём мозга 800-1200 см³;

Эректусы обладали скелетом практически идентичным современному человеку, орган равновесия был так же хорошо развит, что позволяет сделать вывод об их прямохождении.

Строение черепа человека прямоходящего характеризуется мощными надбровными дугами, массивной нижней челюстью и выраженным рельефом в местах прикрепления мышц, отсутствием подбородочного выступа, мозговой отдел, как у современного человека, больше лицевого.

Считается, что человек прямоходящий овладел огнём, представители этой группы изготавливали сложные орудия труда ашельской культуры.

Многое указывает на то, что эректусы владели примитивной речью: отдел мозга отвечающий за соответствующие функции у них почти не отличался от нашего по строению.

Древние люди

Homo heidelbergensis — гейдельбергский человек, сочетает в себе признаки Homo erectus и Homo sapiens: при массивном надбровном валике и толстых костях черепа он имеет округлый затылок, выраженный подбородок и «современный» объём мозга.

Гейдельбергский человек считается общим предком неандертальца и кроманьонца.

Неандерталец

Homo neanderthalensis — неандерталец, дальше от современного человека, чем Homo heidelbergensis. Представители имели более развитый лицевой отдел черепа, покатый лоб, длинную черепную крышку, выдающийся затылок.

Анализ ДНК неандертальцев показал, что современный человек генетически более схож с кроманьонцем, а значит, неандертальцы— тупиковая ветвь в антропологическом филогенезе.

Тем не менее неандертальцы очень близки по своему развитию к современным людям:

Рост 160 см;

Объём мозга до 1400 см³ ;

Они были коренасты и мускулисты, хорошо приспособлены к жизни в суровом климате.

Неандертальцы хорошо владели речью, хоронили мертвецов в соответствии с собственными обрядами, заботились о больных и раненных соплеменниках и даже могли каменными инструментами провести трепанацию черепа с положительным исходом!

Несмотря на то, что неандертальцы не являются прямыми предками современного человека, скорее всего, они могли скрещиваться с первыми кроманьонцами, появившимися в Европе, этим объясняется наличие до 2% неандертальских генов у нынешних людей.

Первые современные люди

Завершает эволюционный процесс развития человека Homo sapiens —современный человек.

Европейских сапиенсов возрастом 40 тыс. лет называют кроманьонцами.

Кроманьонец

Кроманьонцы— предки всех современных людей, о чем свидетельствует анализ митохондриальной ДНК и мутаций на Y-хромосоме.

По строению кроманьонцы практически не отличаются от нынешних людей:

Рост в среднем 165-170 см;

Объём мозга 1400-1500 см³ ;

Кроманьонцы жили в родовых общинах, строили поселения. Для них характерно проведение сложных религиозных обрядов, искусное изготовление предметов быта и орудий труда с элементами эстетики, появление искусства, гончарного ремесла и земледелия.

Современная биологическая эволюция человека

На основании рассмотренных данных мы можем выделить основные концепции в антропогенезе:

• Увеличение объема мозгового черепа

• Формирование S-образного позвоночника, свода стопы (адаптации к прямохождению)

• Развитие кисти и моторики (навык владение ею напрямую связан с развитием некоторых зон коры больших полушарий)

• Совершенствование абстрактного мышления, второй сигнальной системы

Биологически Homo sapiens практически не изменился за последние 40 тыс. лет. В данный момент основные модификации происходят на уровне социума и социальной природы человека: развивается культура, наука, уменьшаются ограничения в коммуникации, меняются представления о мироздании.