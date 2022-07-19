Характеристика предков человека

Антропогенез — эволюционный процесс формирования человека.
Его изучением занимается антропология (наука о человеке).
Согласно этим принципам и протекал антропогенез. Каждый новый его этап сопровождался совершенствованием вышеназванных характеристик.
• Древесные обезьяны
• Первые гоминиды
• Древнейшие люди
• Древние люди
• Первые современные люди
Приматы — отряд плацентарных млекопитающих, в который входит и человек.
Приматы обладают некоторым рядом особенностей: развитая затылочная доля мозга, наличие шпорной борозды, большой палец противопоставлен остальным (хотя бы на одной паре конечностей), зубы, по крайней мере, трёх типов, есть ключицы, глазницы окружены костным кольцом, у самок одна пара молочных желёз.
В этот отряд входят мартышкообразные (антропоиды) и человекообразные обезьяны (гоминиды).
Группа гоминид включает в себя следующих представителей:
• шимпанзе
• орангутанги
• гориллы
• карликовые шимпанзе
• бонобо
• люди
Раньше к гоминидам относили только людей и их вымерших предков, остальных называли понгидами, однако сейчас понгидов считают подсемейством гоминид.
• двуногость
• большие размеры мозга
• параболическая форма зубной дуги
• уменьшение клыков
Процессы, приведшие к развитию речи, мышления и социальных особенностей изучаются в контексте антропогенеза и являются первостепенными.
Дриопитеки считаются предками современных гоминид. Эволюционные линии, давшие начало человеку и шимпанзе разделились до 8 млн лет назад, а дриопитек — последний их общий предок. Генетически из ныне живущих приматов именно шимпанзе является ближайшим родственником человека.
Отличительной чертой линии людей в дальнейшем филогенезе является бипедализм — хождение на двух ногах; для такого эволюционного приобретения должен был измениться образ жизни (переход с ветвей деревьев на землю), строение скелета (свод стопы, S-образная форма позвоночника) и мозга.
По строению дриопитеки мало походили на человека: их рост был порядка 60 см, объём мозга — 310 см³, дриопитеки обладали длинными передними конечностями. Питались они ягодами и фруктами.
На определенном этапе эволюции некоторые группы приматов перешли от древесного образа жизни к наземному существованию, что влекло за собой обретение новых адаптаций и появление австралопитеков.
Большая часть находок древнейших гоминид была сделана на юго-востоке Африки, именно это место является отправной точкой для дальнейшего расселения людей.
Возраст австралопитека — 4,5 млн лет. Существует, по меньшей мере, 4 группы австралопитеков, останки которых имели значительные различия между собой.
Наиболее полный скелет был обнаружен в Эфиопии экспедицией Джохансона, найденного австралопитека назвали Люси. Именно по результатам исследования скелета Люси и сформировали современное представление о первой ступени в «человеческой» линии эволюции.
Рост австралопитеков 110-130 см;
Объём мозга 300-340 см³;
Таз по строению более схож с человеческим, чем у современных обезьян;
Стопа имеет свод;
Затылочное отверстие смещено к основанию черепа (у современных обезьян оно значительно выше);
Вопрос о хождении на двух ногах австралопитека остаётся открытым, ведь внутреннее ухо с органом равновесия у них намного примитивнее, чем у человека, а колено не имеет суставного замка. Скорее всего, австралопитеки имели неуклюжую походку и передвигались маленькими шагами.
Австралопитеки не умели охотиться и питались падалью. Ключевой навык — умение расщеплять камнями кости убитого животного, добывая костный мозг.
Примерно 2,75 млн лет назад австралопитеки разделились на 2 линии: «стройные» и «крепкие». От первых произошли прямоходящие гоминиды, а вторые дали начало парантропам — одной из тупиковых ветвей.
Представители рода Homo, первые люди, произошли от линии «стройных» австралопитеков.
За развитие трудовых навыков, умелое обращение с примитивными орудиями (обработанная галька) первый представитель рода получил название Homo habilis — человек умелый. Жил он в Восточной Африке 2,4 —1,5 млн лет назад. Орудия, изготовленные человеком умелым, относятся к олдувайской культуре.
Рассмотрим его особенности:
Рост 150 см;
Объём мозга 500-800 см³;
Скелет человека умелого и орган равновесия мало отличался от австралопитека.
Следующая эволюционная ступень — Homo erectus (человек прямоходящий), иногда из него выделяют вид Homo ergaster (человек работающий). Более мелкие группы представителей были определены по месту находок. Синантропы были обнаружены на территории Китая, питекантропы — в Индонезии, останки человека прямоходящего были найдены и в Европе.
Характеристики Homo erectus:
Рост 160-170 см;
Объём мозга 800-1200 см³;
Строение черепа человека прямоходящего характеризуется мощными надбровными дугами, массивной нижней челюстью и выраженным рельефом в местах прикрепления мышц, отсутствием подбородочного выступа, мозговой отдел, как у современного человека, больше лицевого.
Считается, что человек прямоходящий овладел огнём, представители этой группы изготавливали сложные орудия труда ашельской культуры.
Многое указывает на то, что эректусы владели примитивной речью: отдел мозга отвечающий за соответствующие функции у них почти не отличался от нашего по строению.
Homo heidelbergensis — гейдельбергский человек, сочетает в себе признаки Homo erectus и Homo sapiens: при массивном надбровном валике и толстых костях черепа он имеет округлый затылок, выраженный подбородок и «современный» объём мозга.
Homo neanderthalensis — неандерталец, дальше от современного человека, чем Homo heidelbergensis. Представители имели более развитый лицевой отдел черепа, покатый лоб, длинную черепную крышку, выдающийся затылок.
Тем не менее неандертальцы очень близки по своему развитию к современным людям:
Рост 160 см;
Объём мозга до 1400 см³ ;
Они были коренасты и мускулисты, хорошо приспособлены к жизни в суровом климате.
Неандертальцы хорошо владели речью, хоронили мертвецов в соответствии с собственными обрядами, заботились о больных и раненных соплеменниках и даже могли каменными инструментами провести трепанацию черепа с положительным исходом!
Несмотря на то, что неандертальцы не являются прямыми предками современного человека, скорее всего, они могли скрещиваться с первыми кроманьонцами, появившимися в Европе, этим объясняется наличие до 2% неандертальских генов у нынешних людей.
Завершает эволюционный процесс развития человека Homo sapiens —современный человек.
Кроманьонцы— предки всех современных людей, о чем свидетельствует анализ митохондриальной ДНК и мутаций на Y-хромосоме.
По строению кроманьонцы практически не отличаются от нынешних людей:
Рост в среднем 165-170 см;
Объём мозга 1400-1500 см³ ;
Кроманьонцы жили в родовых общинах, строили поселения. Для них характерно проведение сложных религиозных обрядов, искусное изготовление предметов быта и орудий труда с элементами эстетики, появление искусства, гончарного ремесла и земледелия.
На основании рассмотренных данных мы можем выделить основные концепции в антропогенезе:
• Увеличение объема мозгового черепа
• Формирование S-образного позвоночника, свода стопы (адаптации к прямохождению)
• Развитие кисти и моторики (навык владение ею напрямую связан с развитием некоторых зон коры больших полушарий)
• Совершенствование абстрактного мышления, второй сигнальной системы
Биологически Homo sapiens практически не изменился за последние 40 тыс. лет. В данный момент основные модификации происходят на уровне социума и социальной природы человека: развивается культура, наука, уменьшаются ограничения в коммуникации, меняются представления о мироздании.