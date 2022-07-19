Роль витаминов

Их биологическая роль определяется их способностью входить в состав ферментов.
Именно поэтому они играют большую роль в обмене веществ, росте и развитии организмов.
Витамины традиционно обозначают буквами латинского алфавита (A, B, C, D, E, K…).
Всего известно около 30 витаминов, из них 20 поступают только с пищей, а остальные частично вырабатываются самим организмом (витамины D, K, группы B).
Витамины делят на жиро- и водорастворимые.
Для всасывания жирорастворимых витаминов необходимы жиры, поэтому, например, морковный сок, богатый витамином А, всегда подают с жирными сливками, а морковный салат заправляют маслом.
Внимание! Вопрос из экзамена
Избыток жирорастворимых витаминов оказывает более серьезный негативный эффект на организм человека. Лечение гипервитаминоза осложняется из-за свойства данных витаминов накапливаться в организме долгий период времени. Самыми опасными в этом плане являются витамины А, D, К, Е.
Избыток водорастворимых витаминов не так опасен, так как они выводится с мочой из организма.
В зависимости от того, насколько сильно не хватает организму поступающего извне витамина и насколько велик его собственный запас, можно судить о том, насколько выражены будут признаки авитаминоза: можно увидеть как легкое недомогание, так и развитие тяжелого заболевания (цинга, бери-бери, рахит, анемия и так далее).
В представленной ниже схеме вы найдете данные о витаминах, о которых на протяжении многих лет спрашивают на экзамене.
Витамины
Значение
Источник
Гиповитаминоз
А
Входит в состав зрительного пигмента
Зеленые растения, жир печени рыб
Куриная слепота, нарушение обмена веществ, ороговение кожи
D
Отвечает за фосфорно-кальциевый обмен
Рыбий жир, вырабатывается в коже под действием УФ
Рахит, расстройства ЦНС
E
Является природным антиоксидантом
Зеленые растения, масло
Мышечные дистрофии, нарушение оплодотворения, выкидыши
K
Контролирует свертывание крови
Зеленые растения, синтезируется бактериями кишечника
Кровоточивость
В1
Участвует во всех видах обмена, способствует нормальному проведению нервного возбуждения в синапсах
Зеленые растения, ржаной хлеб, отруби, дрожжи
Бери-бери (поражение сердечно-сосудистой системы и нервной системы), нарушение всех видов обмена веществ
В6
Координирует деятельность многих систем организма
Синтезируется кишечными бактериями, содержится во всех продуктах
Психические расстройства, стоматит
В12
В том числе способствует нормальному образованию эритроцитов
Продукты животного происхождения
Анемия
С
Антиоксидант, повышает резистентность к инфекциям
Продукты растительного происхождения: шиповник, петрушка, цитрусовые, болгарский перец, томаты
Цинга (кровоточивость десен, кровоизлияния в мышцы, под кожу, в суставы), возможна анемия.