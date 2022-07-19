Роль витаминов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Эмбриональный период развития
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Двойное оплодотворение цветковых
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Зоология
Тип Моллюски Общая характеристика животных Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Подтип Черепные (Позвоночные) Подтип Оболочники Классы членистоногих Подтип Бесчерепные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Эндокринная система Роль витаминов Инфекционные заболевания человека
Микробиология, микология
Физиология вирусов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов

Роль витаминов

Витамины (от лат. «вита» - жизнь) ― вещества, жизненно необходимые для всех растений, животных, в том числе человека.

  • Их биологическая роль определяется их способностью входить в состав ферментов.

  • Именно поэтому они играют большую роль в обмене веществ, росте и развитии организмов.

  • Витамины традиционно обозначают буквами латинского алфавита (A, B, C, D, E, K…).

  • Всего известно около 30 витаминов, из них 20 поступают только с пищей, а остальные частично вырабатываются самим организмом (витамины D, K, группы B).

  • Витамины делят на жиро- и водорастворимые.

  • Для всасывания жирорастворимых витаминов необходимы жиры, поэтому, например, морковный сок, богатый витамином А, всегда подают с жирными сливками, а морковный салат заправляют маслом.

Гипервитаминоз ― избыток витаминов.

Внимание! Вопрос из экзамена

  • Избыток жирорастворимых витаминов оказывает более серьезный негативный эффект на организм человека. Лечение гипервитаминоза осложняется из-за свойства данных витаминов накапливаться в организме долгий период времени. Самыми опасными в этом плане являются витамины А, D, К, Е.

  • Избыток водорастворимых витаминов не так опасен, так как они выводится с мочой из организма.

Авитаминоз ― недостаток витаминов.

В зависимости от того, насколько сильно не хватает организму поступающего извне витамина и насколько велик его собственный запас, можно судить о том, насколько выражены будут признаки авитаминоза: можно увидеть как легкое недомогание, так и развитие тяжелого заболевания (цинга, бери-бери, рахит, анемия и так далее).

В представленной ниже схеме вы найдете данные о витаминах, о которых на протяжении многих лет спрашивают на экзамене.

Витамины

Жирорастворимые

  • Значение

  • Источник

  • Гиповитаминоз

А

  • Входит в состав зрительного пигмента

  • Зеленые растения, жир печени рыб

  • Куриная слепота, нарушение обмена веществ, ороговение кожи

D

  • Отвечает за фосфорно-кальциевый обмен

  • Рыбий жир, вырабатывается в коже под действием УФ

  • Рахит, расстройства ЦНС

E

  • Является природным антиоксидантом

  • Зеленые растения, масло

  • Мышечные дистрофии, нарушение оплодотворения, выкидыши

K

  • Контролирует свертывание крови

  • Зеленые растения, синтезируется бактериями кишечника

  • Кровоточивость

Водорастворимые

В1

  • Участвует во всех видах обмена, способствует нормальному проведению нервного возбуждения в синапсах

  • Зеленые растения, ржаной хлеб, отруби, дрожжи

  • Бери-бери (поражение сердечно-сосудистой системы и нервной системы), нарушение всех видов обмена веществ

В6

  • Координирует деятельность многих систем организма

  • Синтезируется кишечными бактериями, содержится во всех продуктах

  • Психические расстройства, стоматит

В12

  • В том числе способствует нормальному образованию эритроцитов

  • Продукты животного происхождения

  • Анемия

С

  • Антиоксидант, повышает резистентность к инфекциям

  • Продукты растительного происхождения: шиповник, петрушка, цитрусовые, болгарский перец, томаты

  • Цинга (кровоточивость десен, кровоизлияния в мышцы, под кожу, в суставы), возможна анемия.