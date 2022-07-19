Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Отделы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Эндокринная система Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Роль витаминов Большой и малый круги кровообращения Покровная система
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия
Зоология
Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Тип Хордовые Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Микробиология, микология
Характеристика грибов Морфология бактерий Физиология бактерий Классификация грибов Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Формы естественного отбора Определение вида и популяции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Синтетическая теория эволюции
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование

Неинфекционные заболевания человека

К неинфекционным заболеваниям человека относят все заболевания, для которых невозможно выделить возбудителя: ишемическая болезнь сердца; хроническая почечная/печеночная недостаточность; сахарный диабет и т.д.

Неинфекционные заболевания делят на врождённые и приобретенные. Например, человек, имеющий синдром Дауна, имеет его уже при рождении, а хронический бронхит у курильщика развивается в течение жизни.

Неинфекционные заболевания могут вызывать вредные привычки.

Последствия курения:

Табачный дым содержит около 200 чрезвычайно вредных для организма веществ, в том числе: никотин, угарный газ, синильную кислоту, бензпирен, сажу и др.

  • Вредные вещества проникают в ротовую полость, верхние дыхательные пути, раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, приводят к бронхитам, вызывают постоянный мучительный кашель, делают голос хриплым;

  • Постоянное воспаление снижает защитные свойства слизистых оболочек, и поэтому курильщики часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями. Вредные вещества сигаретного дыма заглатываются со слюной и попадают в желудок, повреждая его слизистую (гастриты);

  • Вдыхаемые вещества оседают на их слизистых оболочках и пленке лёгочных пузырьков (альвеол) из-за этого лёгкие курильщика теряют эластичность, становятся малорастяжимыми, следовательно уменьшается их жизненная ёмкость и вентиляция. В результате этого снабжение организма кислородом уменьшается, а работоспособность и общее самочувствие человека резко ухудшаются;

  • Некоторые продукты, образующиеся при сгорании табака и бумаги (бензопирен, дёготь и др.), не выводятся из организма и являются причиной возникновения раковых заболеваний.

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Действие алкоголя на организм человека:

  • Болезни сердечно-сосудистой системы: поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям (развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) и смерти;

  • Желудочно-кишечная патология: гастрит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

  • Цирроз печени ― гибель гепатоцитов и замещение участков соединительной тканью.

Влияние наркотиков на организм человека:

Все наркотики, независимо от пути введения в организм, в большей или меньшей степени обязательно повреждают:

  • Нервную систему (в том числе головной мозг): на нее действуют психостимуляторы, гаддюциногены;

  • Иммунную систему: на нее действуют опиатные наркотики; ввиду их внутривенного введения риск заражения тремя опаснейшими заболеваниями: СПИДом, сифилисом и гепатитами печень;

  • Сердце: конопля вызывает сердечную аритмию, психостимуляторы увеличивают частоту сердечных сокращений;

  • Легкие: курение конопли приводит к хроническому бронхиту, раку легких;

  • Репродуктивную систему: рождение детей с пороками развития, бесплодие.