Неинфекционные заболевания человека

Неинфекционные заболевания делят на врождённые и приобретенные. Например, человек, имеющий синдром Дауна, имеет его уже при рождении, а хронический бронхит у курильщика развивается в течение жизни.
Неинфекционные заболевания могут вызывать вредные привычки.
Табачный дым содержит около 200 чрезвычайно вредных для организма веществ, в том числе: никотин, угарный газ, синильную кислоту, бензпирен, сажу и др.
Вредные вещества проникают в ротовую полость, верхние дыхательные пути, раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, приводят к бронхитам, вызывают постоянный мучительный кашель, делают голос хриплым;
Постоянное воспаление снижает защитные свойства слизистых оболочек, и поэтому курильщики часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями. Вредные вещества сигаретного дыма заглатываются со слюной и попадают в желудок, повреждая его слизистую (гастриты);
Вдыхаемые вещества оседают на их слизистых оболочках и пленке лёгочных пузырьков (альвеол) из-за этого лёгкие курильщика теряют эластичность, становятся малорастяжимыми, следовательно уменьшается их жизненная ёмкость и вентиляция. В результате этого снабжение организма кислородом уменьшается, а работоспособность и общее самочувствие человека резко ухудшаются;
Некоторые продукты, образующиеся при сгорании табака и бумаги (бензопирен, дёготь и др.), не выводятся из организма и являются причиной возникновения раковых заболеваний.
Болезни сердечно-сосудистой системы: поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям (развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) и смерти;
Желудочно-кишечная патология: гастрит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
Цирроз печени ― гибель гепатоцитов и замещение участков соединительной тканью.
Все наркотики, независимо от пути введения в организм, в большей или меньшей степени обязательно повреждают:
Нервную систему (в том числе головной мозг): на нее действуют психостимуляторы, гаддюциногены;
Иммунную систему: на нее действуют опиатные наркотики; ввиду их внутривенного введения риск заражения тремя опаснейшими заболеваниями: СПИДом, сифилисом и гепатитами печень;
Сердце: конопля вызывает сердечную аритмию, психостимуляторы увеличивают частоту сердечных сокращений;
Легкие: курение конопли приводит к хроническому бронхиту, раку легких;
Репродуктивную систему: рождение детей с пороками развития, бесплодие.