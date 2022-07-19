Неинфекционные заболевания человека

К неинфекционным заболеваниям человека относят все заболевания, для которых невозможно выделить возбудителя: ишемическая болезнь сердца; хроническая почечная/печеночная недостаточность; сахарный диабет и т.д.

Неинфекционные заболевания делят на врождённые и приобретенные. Например, человек, имеющий синдром Дауна, имеет его уже при рождении, а хронический бронхит у курильщика развивается в течение жизни.

Неинфекционные заболевания могут вызывать вредные привычки.

Последствия курения:

Табачный дым содержит около 200 чрезвычайно вредных для организма веществ, в том числе: никотин, угарный газ, синильную кислоту, бензпирен, сажу и др.

Вредные вещества проникают в ротовую полость, верхние дыхательные пути, раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, приводят к бронхитам , вызывают постоянный мучительный кашель, делают голос хриплым;

Постоянное воспаление снижает защитные свойства слизистых оболочек, и поэтому курильщики часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями. Вредные вещества сигаретного дыма заглатываются со слюной и попадают в желудок, повреждая его слизистую (гастриты);

Вдыхаемые вещества оседают на их слизистых оболочках и пленке лёгочных пузырьков (альвеол) из-за этого лёгкие курильщика теряют эластичность, становятся малорастяжимыми, следовательно уменьшается их жизненная ёмкость и вентиляция. В результате этого снабжение организма кислородом уменьшается, а работоспособность и общее самочувствие человека резко ухудшаются;

Некоторые продукты, образующиеся при сгорании табака и бумаги (бензопирен, дёготь и др.), не выводятся из организма и являются причиной возникновения раковых заболеваний.

Действие алкоголя на организм человека:

Болезни сердечно-сосудистой системы: поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям (развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) и смерти;

Желудочно-кишечная патология: гастрит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

Цирроз печени ― гибель гепатоцитов и замещение участков соединительной тканью.

Влияние наркотиков на организм человека:

Все наркотики, независимо от пути введения в организм, в большей или меньшей степени обязательно повреждают: