Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Системы регуляции
Эндокринная система. Гуморальная регуляция Головной мозг Внутренняя среда организма. Кровь Иммунитет. Иммунология и здоровье Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Ткани и органы в организме человека Соматический и вегетативный отделы нервной системы Строение и функции нервной системы
Системы органов
Лимфатическая система Репродуктивная система Этапы дыхания. Легочные объемы Культура ухода за кожей Покровная система Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Витамины и их значение для организма Первая помощь при обмороках и кровотечениях Культура питания Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Органы пищеварительной системы Пищеварение в тонкой и толстой кишке Обмен веществ и питание Дыхательная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Мочевыделительная система
Факторы здоровья человека
Немембранные органоиды животных клеток Соматические и половые клетки. Деление клеток Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Двумембранные органоиды животных клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Наследственность и здоровье
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы

Одномембранные органоиды

Эндоплазматическая сеть (ретикулум) – это система переходящих друг в друга мембранных отсеков (трубок и цистерн) в эукариотической клетке.

Часть ЭПР, где к мембранам прикреплены рибосомы, относят к шероховатому (гранулярному) эндоплазматическому ретикулуму, в нем происходит синтез белков. Те компартменты (части клетки), на стенках которых нет рибосом, относят к гладкому ЭПР, принимающему участие в синтезе липидов. Также ЭПС выполняет транспортную функцию, перемещая синтезированные на ней вещества к другим органоидам.

Внутренние пространства гладкого и гранулярного ЭПР не изолированы, а переходят друг в друга и сообщаются с просветом ядерной оболочки.

Картинки по запросу "эпс""

Аппарат Гольджи представляет собой стопку плоских мембранных цистерн, несколько расширенных ближе к краям. Диктиосома – структурно-функциональная единица АГ, обособленная стопка цистерн.

В цистернах аппарата Гольджи созревают некоторые белки, синтезированные на мембранах гранулярного ЭПР и предназначенные для секреции или образования лизосом. То есть это органоид, который модифицирует и упаковывает синтезированные в клетке вещества и побочные продукты для дальнейшей секреции или расщепления.

Лизосомы – небольшое тельце, ограниченное от цитоплазмы одинарной мембраной, содержат литические ферменты, способные расщепить все биополимеры.

Лизосомы предназначены для расщепления сложных органических веществ на простые. Это могут быть вещества, синтезированные самой клеткой, но находящиеся в избытке или уже утратившие свои функции.

Еще одна из функций лизосом – автолиз – то есть расщепление отдельных органоидов и участков цитоплазмы клетки.

Вакуоль – одномембранный органоид, содержащийся в эукариотических клетках и выполняющий различные функции (секреция, экскреция и хранение запасных веществ, автолиз и др.).

Вакуоли развиваются из мембранных пузырьков – провакуолей. Провакуоли являются производными эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи, они сливаются и образуют вакуоли.

Различают пищеварительные и сократительные (пульсирующие) вакуоли, регулирующие осмотическое давление и служащие для выведения из организма продуктов распада.