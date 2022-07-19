Одномембранные органоиды

Эндоплазматическая сеть (ретикулум) – это система переходящих друг в друга мембранных отсеков (трубок и цистерн) в эукариотической клетке.

Часть ЭПР, где к мембранам прикреплены рибосомы, относят к шероховатому (гранулярному) эндоплазматическому ретикулуму, в нем происходит синтез белков. Те компартменты (части клетки), на стенках которых нет рибосом, относят к гладкому ЭПР, принимающему участие в синтезе липидов. Также ЭПС выполняет транспортную функцию, перемещая синтезированные на ней вещества к другим органоидам.

Внутренние пространства гладкого и гранулярного ЭПР не изолированы, а переходят друг в друга и сообщаются с просветом ядерной оболочки.

Аппарат Гольджи представляет собой стопку плоских мембранных цистерн, несколько расширенных ближе к краям. Диктиосома – структурно-функциональная единица АГ, обособленная стопка цистерн.

В цистернах аппарата Гольджи созревают некоторые белки, синтезированные на мембранах гранулярного ЭПР и предназначенные для секреции или образования лизосом. То есть это органоид, который модифицирует и упаковывает синтезированные в клетке вещества и побочные продукты для дальнейшей секреции или расщепления.

Лизосомы – небольшое тельце, ограниченное от цитоплазмы одинарной мембраной, содержат литические ферменты, способные расщепить все биополимеры.

Лизосомы предназначены для расщепления сложных органических веществ на простые. Это могут быть вещества, синтезированные самой клеткой, но находящиеся в избытке или уже утратившие свои функции.

Еще одна из функций лизосом – автолиз – то есть расщепление отдельных органоидов и участков цитоплазмы клетки.

Вакуоль – одномембранный органоид, содержащийся в эукариотических клетках и выполняющий различные функции (секреция, экскреция и хранение запасных веществ, автолиз и др.).

Вакуоли развиваются из мембранных пузырьков – провакуолей. Провакуоли являются производными эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи, они сливаются и образуют вакуоли.

Различают пищеварительные и сократительные (пульсирующие) вакуоли, регулирующие осмотическое давление и служащие для выведения из организма продуктов распада.