Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Доказательства эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Смена сообществ Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Роль витаминов Перифирическая нервная система Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет
Ботаника
Характеристика растительного организма Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Размножение водорослей Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека
Организм как биологическая система
Гаметогенез Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Половое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Бесполое размножение Типы размножения

Классы Моллюсков

Класс Брюхоногие

Представители: Виноградная улитка, катушка, большой и малый прудовики, морское блюдечко, слизень

Количество видов: около 90 000

Место обитания и образ жизни: Моря и океаны, пресные воды, наземные животные

Тело (сегментация и другие особенности): Четкое разделение на голову, туловище и ногу, имеется цельная раковина, выраженная асимметрия. У слизня нет раковины.

Система опоры (скелет): Раковина цельная, как правило, закрученная.

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.

Пищеварительная система: В основном травоядные, но есть и фильтраторы.

Дыхательная система: Наземные представители утратили жабры, мантийная полость превращена в легкие.

Нервная система: 3 пары нервных узлов, соединенных между собой.

Органы чувств: Органы осязания – пара щупалец на голове, на них же расположены глаза, чувствительны к температуре среды (от нее зависит уровень обмена веществ), хеморецепторы в основании жабр, обоняние и вкус – клетки ротового отверстия.

Выделительная система: Почки видоизмененный метанефридий (одна левая)

Половая система: Гермафродиты

Развитие: Оплодотворение внутреннее перекрестное; развитие у большинства прямое; на некоторых стадиях имеют закрученное тело.

Могут служить промежуточными хозяевами плоских паразитических червей, являются звеном в цепи питания, вредители садов и огородов, употребляются человеком: в пищу, как ювелирный материал

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Виноградная улитка

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Малый прудовик

Слизень

Класс Двустворчатые

Представители: Мидии, устрицы, тридакна (самый большой в классе -1,5м в длину, 250 кг)

Количество видов: около 20 000

Место обитания и образ жизни: Водные животные, прикрепленные и малоподвижные

Тело (сегментация и другие особенности): Тело сплющено с боков и заключено между двумя створками крепко соединенных эластичной связкой, туловище, нога, тело не закручено

Система опоры (скелет): Двустворчатая раковина

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.

Пищеварительная система: Фильтраторы, есть вводной и выводной сифоны, пища попадает в рот, глотку, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие.

Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры

Нервная система: 5 пар нервных узлов, соединенных между собой.

Органы чувств: Глаза (скопления светочувствительных клеток) по краю мантии, в жабрах, в основаниях сифонов, их может быть до 100, органы равновесия, хеморецепторы и осязания

Выделительная система: Почки видоизмененный метанефридий (две)

Половая система: Раздельнополые, половые железы парные

Развитие: Оплодотворение наружное, личинка – глохидия паразитирует на теле рыб, переносясь на большие расстояния.

Мидии и устрицы образуют банки, фильтраторы, являются звеном в цепи питания, производители перламутра и жемчуга (жемчужницы), используются как ювелирный материал, наносят вред деревянным постройкам, находящимся в воде (корабельный червь)

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Тридакна

Класс Головоногие

Представители: Гигантский кальмар архитеутис (18 м, до 2 т), самый древний – кораблик, или наутилус

Количество видов: Около 700 современных и 11 000 вымерших.

Место обитания и образ жизни: Водные, активно передвигающиеся.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, нога (преобразована в щупальца 8-10 штук и воронку), раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, может полностью отсутствовать, тело не закручено, в коже есть хроматофоры – могут изменять окраску

Система опоры (скелет): Раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, у некоторых есть внутренний скелет (отдельные хрящи)

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, щупальца и воронка, через которую с виллой выталкивается вода из мантийной полости – реактивное движение

Пищеварительная система: Ротовое отверстие, глотка с двумя роговыми челюстями.

Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры

Нервная система: «Головной мозг» и нервы.

Органы чувств: Глаза (у восьми- и десятиногих похожи на глаза позвоночных животных, у некоторых есть веки), органы равновесия – статоцисты, органы обоняния в основании жабр (обонятельные ямки), вкусовые рецепторы – по краю ротового отверстия и на щупальцах.

Выделительная система: 2-4 почки метанефридиального типа

Половая система: Раздельнополые, половые железы непарные.

Развитие: Оплодотворение внутреннее, развитие прямое, многие заботятся о потомстве.

Являются звеном в цепи питания, употребляются в пищу человеком, остатки раковин используются в медицине, из чернильного вещества изготавливают китайскую тушь и краску сепию

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Кальмар

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Наутилус