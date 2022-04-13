Классы Моллюсков

Представители: Виноградная улитка, катушка, большой и малый прудовики, морское блюдечко, слизень
Количество видов: около 90 000
Место обитания и образ жизни: Моря и океаны, пресные воды, наземные животные
Система опоры (скелет): Раковина цельная, как правило, закрученная.
Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.
Пищеварительная система: В основном травоядные, но есть и фильтраторы.
Дыхательная система: Наземные представители утратили жабры, мантийная полость превращена в легкие.
Нервная система: 3 пары нервных узлов, соединенных между собой.
Органы чувств: Органы осязания – пара щупалец на голове, на них же расположены глаза, чувствительны к температуре среды (от нее зависит уровень обмена веществ), хеморецепторы в основании жабр, обоняние и вкус – клетки ротового отверстия.
Половая система: Гермафродиты
Развитие: Оплодотворение внутреннее перекрестное; развитие у большинства прямое; на некоторых стадиях имеют закрученное тело.
Виноградная улитка
Малый прудовик
Слизень
Представители: Мидии, устрицы, тридакна (самый большой в классе -1,5м в длину, 250 кг)
Количество видов: около 20 000
Место обитания и образ жизни: Водные животные, прикрепленные и малоподвижные
Система опоры (скелет): Двустворчатая раковина
Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.
Пищеварительная система: Фильтраторы, есть вводной и выводной сифоны, пища попадает в рот, глотку, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие.
Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры
Нервная система: 5 пар нервных узлов, соединенных между собой.
Органы чувств: Глаза (скопления светочувствительных клеток) по краю мантии, в жабрах, в основаниях сифонов, их может быть до 100, органы равновесия, хеморецепторы и осязания
Половая система: Раздельнополые, половые железы парные
Развитие: Оплодотворение наружное, личинка – глохидия паразитирует на теле рыб, переносясь на большие расстояния.
Тридакна
Представители: Гигантский кальмар архитеутис (18 м, до 2 т), самый древний – кораблик, или наутилус
Количество видов: Около 700 современных и 11 000 вымерших.
Место обитания и образ жизни: Водные, активно передвигающиеся.
Система опоры (скелет): Раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, у некоторых есть внутренний скелет (отдельные хрящи)
Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, щупальца и воронка, через которую с виллой выталкивается вода из мантийной полости – реактивное движение
Пищеварительная система: Ротовое отверстие, глотка с двумя роговыми челюстями.
Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры
Нервная система: «Головной мозг» и нервы.
Органы чувств: Глаза (у восьми- и десятиногих похожи на глаза позвоночных животных, у некоторых есть веки), органы равновесия – статоцисты, органы обоняния в основании жабр (обонятельные ямки), вкусовые рецепторы – по краю ротового отверстия и на щупальцах.
Половая система: Раздельнополые, половые железы непарные.
Развитие: Оплодотворение внутреннее, развитие прямое, многие заботятся о потомстве.
Кальмар
Наутилус