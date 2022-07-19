Вегетативные органы растений. Корень, стебель

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Гаметогенез Типы размножения
Цитология
Клеточная теория Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Клеточный цикл Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Биосинтез белка Митоз Пластический обмен. Фотосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Физиология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Органы чувств Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Лимфатическая система Внутренняя среда организма
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Характеристика растительного организма Жизненные циклы растений Отдел Мхи Строение цветка Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег
Зоология
Подтип Оболочники Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Тип Круглые черви
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Геологические эры Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2

Вегетативные органы растений. Корень, стебель

Корень – один из основных органов листостебельного растения, который выполняет функции прикрепления к субстрату и всасывания воды и минеральных веществ.

Также в корне синтезируются некоторые витамины и другие полезные вещества, необходимые для растения, которые затем транспортируются по проводящей системе к стеблю и листьям. У многих растений корни также участвуют в вегетативном размножении.

Все корни растения можно разделить на главный, боковые и придаточные:

● главный корень развивается из зародышевого корешка

● боковые корни отходят от главного

● придаточные корни отходят от надземных органов растения – листьев и стеблей.

Виды корней

Все корни растения формируют его корневую систему. Существует два вида корневых систем: стержневая и мочковатая.

Строение корня

  1. Корневой чехлик. Чехлик покрывает самую нижнюю зону корня – зону деления – и защищают ее молодые клетки от влияния твердой почвы.

  2. Зона деления включает в себя интенсивно митотически делящиеся клетки.

  3. Сразу за зоной деления расположена зона роста. Клетки, образованные в зоне деления, мигрируют в зону роста для дальнейшего развития.

  4. Зона всасывания (зона корневых волосков) начинается над зоной роста (растяжения). Клетки зоны всасывания дифференцируются из клеток зоны роста.

Часть наружных клеток этой зоны имеет специфические выросты – корневые волоски, которые активно всасывают воду и минеральные вещества из окружающей среды, а затем переводят ее внутрь корня, к образованиям проводящей системы корня для дальнейшего транспорта. Корневые волоски живут недолго – около 10 дней – и постоянно обновляются.

  1. Зона проведения плавно переходит в стебель растения. В этой зоне продолжают свой путь проводящие структуры: по флоэме органические вещества, образованные в листьях в результате фотосинтеза, мигрируют вниз к стеблю и корню, по ксилеме вода и минеральные вещества поступают вверх, от корня к стеблю и листьям.

Строение корня

Дополнительные функции корней

  • Корнеплоды и корнеклубни запасают питательные вещества;

  • Воздушные корни захватывают и удерживают влагу во время тропических ливней;

  • Ходульные корни позволяют растению возвышаться над водой во время отлива;

  • Сократительные корни в холодное время сокращаются, затягивая за собой в очву нижнюю часть стебля и луковицу

Стебель осевая часть побега, состоящая из узлов и междоузлий.

Узлом называют часть побега, из которой выходят один или несколько листьев, находятся боковые почки или образуются придаточные корни.

Междоузлием называют часть побега между двумя узлами.

У одних растений узлы выражены хорошо: бамбук, гвоздика, у других – слабо: огурцы, томаты.

Стебель выполняет две основные функции, которые определяют его строение. С одной стороны, выполняя

  • Опорную функцию, он обеспечивает устойчивость растения, а также способствует созданию оптимального расположения листьев для фотосинтеза, поэтому в стебле очень хорошо развита механическая ткань.

  • Он является посредником между корнем и листьями: за счет проводящей ткани он транспортирует вещества в оба направления. Молодые стебли также могут фотосинтезировать, а в многолетних стеблях откладываются питательные вещества.

Стебли растений-суккулентов (кактус, молочай), накапливают воду специальных вместилищах, что позволяет им жить в крайне сухих местах. (некоторые суккуленты накапливают влагу в листьях: алоэ, агава).

Форма стебля может быть чрезвычайно разнообразна: они могут быть прямостоячими, стелющимися, вьющимися и лазящими.

Рост стебля в высоту обеспечивает верхушечная почка, в толщину – камбий. Необходимо знать строение стебля в разрезе. Наиболее хорошо оно прослеживается в стволах деревьев.

Строение стебля

  1. Самый внутренний слой дерева – сердцевина, состоит из молодых живых клеток, способных накапливать питательные вещества.

  2. Вокруг сердцевины расположена древесина (ксилема). Состоит из сосудов, транспортирующих воду и минеральные вещества от корней вверх.

  3. Камбий производит различные типы клеток в зависимости от времени года. Весной образуются крупные клетки и сосуды, к осени клетки становятся более мелкими, зимой деление клеток камбия прекращается. За счет разности плотности образующихся слоев и их чередования можно определить возраст дерева и погодные условия, в которых оно росло.

  4. Самый наружный слой дерева – кора, которая образуется из клеток камбия, которые делятся наружу.

Из них образуется луб, состоящий из трех основных элементов:

  • Ситовидных трубок, по которым транспортируются органические вещества от листьев к корню,

  • Лубяные волокна,

  • Элементы запасающей ткани.

Строение стебля