Центральная нервная система. Спинной и головной мозг

Центральная нервная система

Нервная система делится на центральную и периферическую.

К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг.

Головной мозг

Головной мозг ― передний отдел центральной нервной системы, состоящий из пяти частей:

Переднего (кора полушарий головного мозга) Промежуточного Среднего Заднего (мозжечок) Продолговатого мозга.

Функции отделов головного мозга:

Кора больших полушарий головного мозга занимается высшей нервной деятельностью, функции каждой доли коры головного мозга различны

Промежуточный мозг обрабатывает все виды информации, здесь формируется чувство боли, голода и жажды, контролируется сердцебиение, кровяное давление и прочие крайне важные аспекты организма

Средний мозг отвечает за первичную обработку зрительных сигналов, реакцию на быстрое движение чего-либо перед глазами, реакцию на сильные и резкие звуки, а также за поддержание тонуса мышц

Мозжечок регулирует позу тела и поддерживает тонус мышц, координирует медленные произвольные движения и отвечает за точность движений.

В продолговатом мозге находится дыхательный центр, центр защитных рефлексов (чихание, рвота и т. д.), центры, связанные с пищеварением (глотание, сосание, слюноотделение и т. д.).

Отделы головного мозга

Кора больших полушарий

Кора больших полушарий головного мозга представляет собой наиболее молодое образование центральной нервной системы.

Деятельность коры больших полушарий основана на принципе условного рефлекса, поэтому ее называют условно-рефлекторной.

Она осуществляет быструю связь с внешней средой и приспособление организма к изменяющимся условиям внешней среды

Всего от ствола головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов (обонятельный, зрительный, глазодвигательный, лицевой и другие).

Спинной мозг

Находится в позвоночном канале. Он представляет собой цилиндрический тяж длиной 43-45 см и массой около 30 г.

Спинной мозг омывается спинномозговой жидкостью, которая защищает его от толчков.

Наверху спинной мозг переходит в нижний отдел головного мозга ― продолговатый мозг, а внизу заканчивается на уровне поясничных позвонков.

Спинной мозг разделен на две симметричные половины передней и задней продольными бороздами .

В центре спинного мозга проходит спинномозговой канал , заполненный спинномозговой жидкостью.

Вокруг него сосредоточено серое вещество, образованное телами нейронов, на поперечном срезе имеющее форму бабочки (в нём различают передние, задние и боковые рога).

В передних рогах расположены двигательные нейроны (мотонейроны), по аксонам которых возбуждение достигает скелетных мышц конечностей и туловища, заставляя их сокращаться.

В задних рогах расположены главным образом тела вставочных нейронов. Они связывают отростки чувствительных нейронов с телами двигательных нейронов, а также передают информацию в другие отделы центральной нервной системы.

В боковых рогах залегают нейроны, образующие центры симпатической части вегетативной нервной системы.

Наружный слой спинного мозга образован белым веществом, состоящим из отростков нейронов, образующих проводящие пути.

Спинной мозг

Спинной мозг подразделяется на участки ― сегменты. От каждого сегмента отходят спинномозговые нервы.

Всего от спинного мозга отходит 31 пара смешанных спинномозговых нервов, каждый из которых начинается двумя корешками: передним (двигательным) и задним (чувствительным).

Функции спинного мозга

Спинной мозг выполняет две основные функции: рефлекторную и проводниковую.

рефлекторная ― осуществляется соматической и вегетативной нервными системами.

проводниковая ― осуществляется белым веществом восходящих и нисходящих проводящих путей.

Травмы позвоночника.

В большинстве случаев «приказы» головного мозга поступают в организм через спинной мозг. Следовательно, если спинной мозг поврежден, то тело может переставать слушаться нервной системы, частично или полностью. Например, если поврежден спинной мозг в районе поясницы, человек может перестать контролировать мочеиспускание и дефекацию, а при более серьезных травмах перестать ходить и в целом перестать ощущать нижнюю часть своего тела.

При повреждении позвоночника пострадавшего укладывают на ровную твёрдую поверхность (щит) и вызывают скорую помощь.

Перевозят пострадавшего только в лежачем положении, так как при перевозке в сидячем положении позвонки могут сдвинуться и повредить спинной мозг.