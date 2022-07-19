Законы эволюции

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Строение семени Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Классы моллюсков Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Тип Членистоногие
Организм как биологическая система
Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Типы размножения Мутационная изменчивость Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Половое размножение
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Эндокринная система Железы пищеварительной системы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Перифирическая нервная система Половая система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат Лимфатическая система Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Клеточная теория Митоз Органические вещества клетки. Липиды Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий

Законы эволюции

Эволюция— динамический процесс, результаты которого выражаются в нынешнем биологическом разнообразии. Несмотря на обширность эволюционных событий, существуют правила и законы, согласно которым протекает макроэволюция.

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Правило необратимости, или принцип Долло

Необратимость является свойством эволюции. Исчезнувший признак не может появиться в том же виде, а обретённый— без следа пропасть. Т.е. любое эволюционное событие скажется на потомках.

Пример: вторичноводные животные (китообразные) не могут вернуться к жаберному дыханию, потому что их предки в процессе эволюции перешли к лёгочному.

Говоря о сходных признаках у различных видов, необходимо упомянуть пути развития этих черт относительно друг друга.

Правило адаптивной направленности

Направленность — ещё одно свойство эволюции. Под адаптивной направленностью понимают осуществление эволюционного процесса по определенной траектории.

Благодаря естественному отбору закрепляются и получают потенциал для дальнейшего развития наиболее подходящие к условиям признаки.

Правило ускорения темпов эволюции

Рост количества информации в системе ведёт к увеличению скорости накопления новой информации, что отражено в схеме.

Большое количество материала для эволюции способствует быстрому «подбору» приспособлений.

Тот факт, что от появления первых живых организмов до многоклеточности прошло более 2,5 млрд лет, для обеспечения многообразия многоклеточных организмов понадобилось 400 млн лет, для развития млекопитающих и птиц – около 100 млн, приматов – 80 млн, свидетельствует об ускорении эволюции

Правило неравномерности темпов эволюции

Эволюционный процесс может происходить в контексте

• появления новых форм, которые затем вытеснят предков— движение вперёд;

• дивергенции (расхождения) видов с приспособлением к определенным условиям среды— разветвление на эволюционном древе.

Эти процессы идут неравномерно, в определенной нише в каждый момент времени преобладает один из них.

Пример: Одни амфибии дали начало пресмыкающимся, а другие так и сохранили свою организацию, одни пресмыкающиеся дали начало теплокровным, а другие – остаются холоднокровными— в некоторых группах происходит постоянное развитие, а некоторые статичны.

Правило адаптивной радиации, или закон Ковалевского-Осборона

Эволюция органов идёт в различных направлениях, зависящих от среды.

Данное правило можно представить в виде схемы, где от общего предка радиально расходятся потомки, расселившиеся в разные места с разными условиями среды. В основе адаптивной радиации – освоение новых экологических ниш. В данном случае термин «радиация» обозначает разнонаправленность: от одного предка радиально (как лучи от солнца) отходят новые эволюционные ветви.

Пример: все современные млекопитающие, имеющие различные приспособления к среде, произошли от общего предка, тритилодонта.

Знаменитые галапагосские вьюрки, замеченные Ч.Дарвином, имеют различные формы клювов, однако все произошли от общего предка, а клюв— адаптация к определенной пище.

Правило интеграции биологических систем, или принцип Шмальгаузена

Новые группы, появившиеся в ходе эволюции, имеют признаки более древних форм, поэтому новые структуры интегрируются в уже существующий «каркас».

Пример: млекопитающие имеют необходимые им признаки передковых форм: основные отделы ЦНС, тазовые почки, парные конечности и т.д.

Эволюционно новые признаки являются дополнением к уже существующем у других групп приспособлениям.

Правило смены фаз, или закон Северцова (закон чередования разных эволюционных направлений)

После ароморфоза и выхода группы в адаптивную зону начинается ее интенсивное развитие по пути идиоадаптации, которая приводит к делению исходной группы на дочерние. Т.е. различные механизмы эволюции закономерно сменяют друг друга

Правило преемственности

Любая новая структура организма возникает как преобразование раннее существующих структур. Это преобразование носит адаптационный характер, поэтому может быть закреплено в определенной среде.

Плавательные пузыри → Легкие

Чешуя → Шерсть, волосы, зубы

Жаберные щели → Ухо

Биогенетический закон (Э. Геккель)

Онтогенез организма есть краткое повторение филогенеза данного вида, т.е. индивид в своем развитии повторяет сокращенно историческое развитие своего вида.

Этот закон носит ограниченный характер, не является абсолютным: у зародышей рептилий, птиц и млекопитающих развитие жаберных щелей останавливается на стадии жаберных карманов, не появляются наружные жабры, характерные для рыб.

Закон зародышевого сходства/ закон К. Бэра

На начальных этапах эмбрионального развития зародыши разных видов схожи между собой, этим объясняется общность их происхождения. В своём развитии эмбрионы переходят от общих признаков (количество конечностей, тип симметрии) к более частным, характерным для их группы (особенное строение зрительного, слухового анализаторов, строение головного мозга, наличие или отсутствие хвостового отдела позвоночника, особенности внешних покровов)