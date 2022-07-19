Опорно- двигательный аппарат. Скелет головы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Зоология
Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Одноклеточные организмы Классы моллюсков Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Подтип Оболочники Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Типы размножения Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Мхи Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Дыхательная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Покровная система Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Половая система
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Опорно- двигательный аппарат. Скелет головы

Череп человека сформирован 23 костями (из которых 8 ― парные и 7 ― непарные), помимо которых в полости среднего уха присутствует ещё три парные слуховые косточки ― молоточек, наковальня и стремечко, а также зубы на верхней и нижней челюстях.

Картинки по запросу строение черепа

Рисунок 1. Череп человека

Функции черепа:

  1. Защитная (содержит головной мозг и органы чувств, защищая эти образования от повреждений)

  2. Опорная (служит вместилищем для головного мозга, органов чувств, начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем)

  3. Двигательная (сочленяется с позвоночным столбом)

У новорождённых мозговой отдел в восемь раз больше лицевого, челюсти недоразвиты. Между костями мозгового отдела располагаются перепончатые участки ― роднички, обеспечивающие незначительную подвижность костей при рождении ребенка и увеличение объемов мозга.