Опорно- двигательный аппарат. Скелет головы

Череп человека сформирован 23 костями (из которых 8 ― парные и 7 ― непарные), помимо которых в полости среднего уха присутствует ещё три парные слуховые косточки ― молоточек, наковальня и стремечко, а также зубы на верхней и нижней челюстях.

Рисунок 1. Череп человека

Функции черепа:

Защитная (содержит головной мозг и органы чувств, защищая эти образования от повреждений) Опорная (служит вместилищем для головного мозга, органов чувств, начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем) Двигательная (сочленяется с позвоночным столбом)

У новорождённых мозговой отдел в восемь раз больше лицевого, челюсти недоразвиты. Между костями мозгового отдела располагаются перепончатые участки ― роднички, обеспечивающие незначительную подвижность костей при рождении ребенка и увеличение объемов мозга.