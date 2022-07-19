Роль грибов в жизни человека

Грибы имеют большое значение в природе. Это было рассмотрено в прошлой теме, теперь перейдем к значению грибов в жизни человека.

Польза:

Наиболее ценные съедобные грибы, широко встречающиеся в лесах Беларуси и России, – белый, рыжик, груздь настоящий, подберезовик, подосиновик, масленок, шампиньон.

Грибы необходимы при изготовлении хлеба, сыров, в виноделии и т. д. Дрожжи используются в хлебопечении, аспергилл применяются для производства лимонной кислоты из сахаристых веществ. Некоторые виды плесневых грибов (так называемая «благородная плесень») используются для выделки специальных сортов сыра (рокфор, камамбер).

Из некоторых грибов получают ценные лекарства (например, антибиотик пенициллин).

Но грибы могут наносить и большой вред:

Некоторые из них вызывают болезни у растений, животных и человека.

Портят мебель, постройки.

Часто плесневые грибы поражают продукты питания и делают их непригодными для употребления.

Ядовитые грибы

Ядовитые грибы, такие как бледная поганка, многие мухоморы, некоторые виды грибов-зонтиков, говорушек, рядовок и др., уже попадая в пищу, могут вызывать серьезные, а иногда и смертельные отравления. Следует помнить, что в грибах довольно быстро могут образоваться ядовитые соединения, поэтому отравление может быть вызвано и неядовитыми, но несвежими грибами. Также важно знать, что все грибы могут накапливать в себе ядовитые соединения. Поэтому употреблять в пищу грибы, собранные недалеко от автомобильных дорог, железнодорожных путей и в экологически неблагополучных районах нельзя.

Паразитические грибы

Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения.

Мучнисторосяные грибы поражают сотни видов культурных и дикорастущих растений. На поверхности пораженных органов развивается белый, позднее темнеющий мицелий. Пораженные органы растений покрыты мучнистым налетом, состоящим из мицелия - отсюда название заболевания – «мучнистая роса».

Мучнистая роса

Спорыньевые грибы паразитируют на сотнях видов культурных и дикорастущих злаков и осок. К моменту созревания зерна в колосе на месте пораженной завязи пестика мицелий уплотняется и превращается в особые плотные тела - склероции, которые зимуют в почве или зернохранилище, а весной прорастают.

Склероции, попавшие после размола в муку, могут вызывать тяжелые заболевания (токсикозы) у людей, выражающиеся в виде конвульсий («злые корчи») или в гангренозной форме («антонов огонь»).

На однодольных и двудольных растениях часто паразитируют головневые ржавчинные грибы.

Известны и многие другие заболевания растений, вызываемые грибами-паразитами: парша плодовых деревьев, плодовая гниль (монилиоз) яблони и груши, фитофтороз томатов и картофеля и др.

Монилиоз черешни

Трутовые грибы

Споры трутовиков попадают на раны в коре деревьев, где прорастают в мицелий, который проникает в древесину и питается органическими веществами ее клеток, разрушая дерево. Через несколько лет после заражения на стволе образуются обычно копытообразные плодовые тела. На нижней стороне плодового тела в мелких трубочках или на складках созревают споры, которые высыпаются и, попав на поврежденные стволы деревьев, заражают их.

Трутовый гриб