Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Класс Млекопитающие, или Звери Характеристика типа Членистоногие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Класс Птицы Общие сведения о животном мире Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Классы членистоногих Надкласс Рыбы Общая характеристика червей
Микробиология, микология
Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы
Ботаника
Значение водорослей в природе и жизни человека Моховидные Классы Однодольные и Двудольные Многообразие водорослей Голосеменные Разнообразие голосеменных растений Строение и видоизменения листа Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Строение и многообразие плодов Покрытосеменные, или Цветковые Строение цветка. Соцветия Разнообразие отдела Покрытосеменные Побег и почки. Строение стебля Общая характеристика водорослей Видоизменения побегов Строение семян Плауновидные. Хвощевидные
Эволюция живой природы
Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными
Экосистемы и присущие им закономерности
Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы

Роль грибов в жизни человека

Грибы имеют большое значение в природе. Это было рассмотрено в прошлой теме, теперь перейдем к значению грибов в жизни человека.

Польза:

  • Наиболее ценные съедобные грибы, широко встречающиеся в лесах Беларуси и России, – белый, рыжик, груздь настоящий, подберезовик, подосиновик, масленок, шампиньон.

  • Грибы необходимы при изготовлении хлеба, сыров, в виноделии и т. д. Дрожжи используются в хлебопечении, аспергилл применяются для производства лимонной кислоты из сахаристых веществ. Некоторые виды плесневых грибов (так называемая «благородная плесень») используются для выделки специальных сортов сыра (рокфор, камамбер).

  • Из некоторых грибов получают ценные лекарства (например, антибиотик пенициллин).

Но грибы могут наносить и большой вред:

  • Некоторые из них вызывают болезни у растений, животных и человека.

  • Портят мебель, постройки.

  • Часто плесневые грибы поражают продукты питания и делают их непригодными для употребления.

Ядовитые грибы

Ядовитые грибы, такие как бледная поганка, многие мухоморы, некоторые виды грибов-зонтиков, говорушек, рядовок и др., уже попадая в пищу, могут вызывать серьезные, а иногда и смертельные отравления. Следует помнить, что в грибах довольно быстро могут образоваться ядовитые соединения, поэтому отравление может быть вызвано и неядовитыми, но несвежими грибами. Также важно знать, что все грибы могут накапливать в себе ядовитые соединения. Поэтому употреблять в пищу грибы, собранные недалеко от автомобильных дорог, железнодорожных путей и в экологически неблагополучных районах нельзя.

Паразитические грибы

Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения.

Мучнисторосяные грибы поражают сотни видов культурных и дикорастущих растений. На поверхности пораженных органов развивается белый, позднее темнеющий мицелий. Пораженные органы растений покрыты мучнистым налетом, состоящим из мицелия - отсюда название заболевания – «мучнистая роса».

Мучнистая роса

Спорыньевые грибы паразитируют на сотнях видов культурных и дикорастущих злаков и осок. К моменту созревания зерна в колосе на месте пораженной завязи пестика мицелий уплотняется и превращается в особые плотные тела - склероции, которые зимуют в почве или зернохранилище, а весной прорастают.

Склероции, попавшие после размола в муку, могут вызывать тяжелые заболевания (токсикозы) у людей, выражающиеся в виде конвульсий («злые корчи») или в гангренозной форме («антонов огонь»).

На однодольных и двудольных растениях часто паразитируют головневые ржавчинные грибы.

Известны и многие другие заболевания растений, вызываемые грибами-паразитами: парша плодовых деревьев, плодовая гниль (монилиоз) яблони и груши, фитофтороз томатов и картофеля и др.

Монилиоз черешни

Трутовые грибы

Споры трутовиков попадают на раны в коре деревьев, где прорастают в мицелий, который проникает в древесину и питается органическими веществами ее клеток, разрушая дерево. Через несколько лет после заражения на стволе образуются обычно копытообразные плодовые тела. На нижней стороне плодового тела в мелких трубочках или на складках созревают споры, которые высыпаются и, попав на поврежденные стволы деревьев, заражают их.

Трутовый гриб