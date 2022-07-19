Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение цветка Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение семени Ткани высших растений Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Классы членистоногих Подтип Бесчерепные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Классы моллюсков Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Общая характеристика животных
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Селекция микроорганизмов Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Селекция животных
Цитология
Генетический код и его свойства Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Биосинтез белка Метаболизм и основные понятия Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Клеточная теория Репликация ДНК Митоз Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Транспорт веществ в клетке Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Половая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение вирусов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Размножение водорослей

Водоросли размножаются половым и бесполым путем.

Как правило, бесполым путем водоросли размножаются в благоприятный период.

Бесполое размножение осуществляется:

  • Вегетативно: у одноклеточных – делением надвое, у многоклеточных – частями таллома (слоевища)

  • Спорами (неподвижными клетками)

  • Зооспорами (подвижными клетками).

Рассмотрим для примера бесполое (зооспорами) и половое размножение одноклеточной водоросли.

Если водоросль подвижна, то перед размножением она теряет жгутики.

Ядро и цитоплазма делятся пополам; затем происходит еще одно или два деления, в результате которых в одной и той же оболочке образуются 4–8 клеток. Эти мелкие подвижные клетки – зооспоры – выходят из оболочки материнской клетки и вырастают во взрослую особь.


Размножение зелёной водоросли хлореллы спорами

Половое размножение

В неблагоприятный период (высокая или низкая температура, накопление продуктов обмена в среде обитания при высокой плотности заселения, загрязнение водоемов) происходит половое размножение.

Типы:

  • Слияние двух одноклеточных подвижных водорослей

  • Конъюгация – слияние протопластов двух вегетативных клеток

  • Образование гамет

Конъюгация спирогиры

Подробное описание полового размножения с образованием гамет

Каждая клетка делится на много мелких половых клеток – гамет, которые потом попарно сливаются с гаметами другой особи, образуя зиготу, несущую в результате признаки обеих родительских особей. Последняя покрывается плотной оболочкой и зимует. Весной из зиготы выходит 4 зооспоры. Каждая из них дает начало новому растению.

У многих водорослей происходит планомерное чередование полового и бесполого поколения. Иногда спорофит и гаметофит – разные особи, живущие в разное время и часто даже в разном месте, а иногда одна и та же особь может продуцировать то споры, то гаметы – в зависимости от времени года и условий окружающей среды.

Важно! Для экзамена вы должны знать жизненный цикл зеленой водоросли хламидомонады.

Краткое описание жизненного цикла хламидомонады:

Когда условия благоприятные, хламидомонада размножается бесполым путём. Она теряет жгутики и образует 2, 4 или 8 зооспор (митозом). Потом зооспоры выходят из материнской клетки и становятся самостоятельными организмами.

Когда условия становятся неблагоприятными, хламидомонады размножаются половым путём. Взрослая особь теряет жгутики и образует внутри себя гаметы (митозом). Гаметы сливаются попарно и образуют диплоидную зиготу. Зигота покрывается плотной оболочкой и в таком виде существует до наступления благоприятных условий. В благоприятных условиях зигота делится (мейозом), образуя 4 зооспоры, которые впоследствии становятся самостоятельными организмами.

Обратите внимание! У хламидомонады в жизненном цикле только одна диплоидная стадия - зигота. Остальные стадии - гаплоидные.

Размножение (бесполое и половое) хламидомонады