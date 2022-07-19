Размножение водорослей

Водоросли размножаются половым и бесполым путем.

Как правило, бесполым путем водоросли размножаются в благоприятный период.

Бесполое размножение осуществляется: осуществляется: Вегетативно: у одноклеточных – делением надвое, у многоклеточных – частями таллома (слоевища)

Спорами (неподвижными клетками)

Зооспорами (подвижными клетками).

Рассмотрим для примера бесполое (зооспорами) и половое размножение одноклеточной водоросли.

Если водоросль подвижна, то перед размножением она теряет жгутики.

Ядро и цитоплазма делятся пополам; затем происходит еще одно или два деления, в результате которых в одной и той же оболочке образуются 4–8 клеток. Эти мелкие подвижные клетки – зооспоры – выходят из оболочки материнской клетки и вырастают во взрослую особь.





Размножение зелёной водоросли хлореллы спорами

Половое размножение

В неблагоприятный период (высокая или низкая температура, накопление продуктов обмена в среде обитания при высокой плотности заселения, загрязнение водоемов) происходит половое размножение.

Типы: Слияние двух одноклеточных подвижных водорослей

Конъюгация – слияние протопластов двух вегетативных клеток

Образование гамет

Конъюгация спирогиры

Подробное описание полового размножения с образованием гамет



Каждая клетка делится на много мелких половых клеток – гамет, которые потом попарно сливаются с гаметами другой особи, образуя зиготу, несущую в результате признаки обеих родительских особей. Последняя покрывается плотной оболочкой и зимует. Весной из зиготы выходит 4 зооспоры. Каждая из них дает начало новому растению.

У многих водорослей происходит планомерное чередование полового и бесполого поколения. Иногда спорофит и гаметофит – разные особи, живущие в разное время и часто даже в разном месте, а иногда одна и та же особь может продуцировать то споры, то гаметы – в зависимости от времени года и условий окружающей среды.

Важно! Для экзамена вы должны знать жизненный цикл зеленой водоросли хламидомонады.

Краткое описание жизненного цикла хламидомонады:

Когда условия благоприятные, хламидомонада размножается бесполым путём. Она теряет жгутики и образует 2, 4 или 8 зооспор (митозом). Потом зооспоры выходят из материнской клетки и становятся самостоятельными организмами.

Когда условия становятся неблагоприятными, хламидомонады размножаются половым путём. Взрослая особь теряет жгутики и образует внутри себя гаметы (митозом). Гаметы сливаются попарно и образуют диплоидную зиготу. Зигота покрывается плотной оболочкой и в таком виде существует до наступления благоприятных условий. В благоприятных условиях зигота делится (мейозом), образуя 4 зооспоры, которые впоследствии становятся самостоятельными организмами.

Обратите внимание! У хламидомонады в жизненном цикле только одна диплоидная стадия - зигота. Остальные стадии - гаплоидные.

Размножение (бесполое и половое) хламидомонады