Размножение водорослей

Водоросли размножаются половым и бесполым путем.
Как правило, бесполым путем водоросли размножаются в благоприятный период.
Вегетативно: у одноклеточных – делением надвое, у многоклеточных – частями таллома (слоевища)
Спорами (неподвижными клетками)
Зооспорами (подвижными клетками).
Рассмотрим для примера бесполое (зооспорами) и половое размножение одноклеточной водоросли.
Если водоросль подвижна, то перед размножением она теряет жгутики.
Размножение зелёной водоросли хлореллы спорами
Половое размножение
В неблагоприятный период (высокая или низкая температура, накопление продуктов обмена в среде обитания при высокой плотности заселения, загрязнение водоемов) происходит половое размножение.
Слияние двух одноклеточных подвижных водорослей
Конъюгация – слияние протопластов двух вегетативных клеток
Образование гамет
Конъюгация спирогиры
Подробное описание полового размножения с образованием гамет
У многих водорослей происходит планомерное чередование полового и бесполого поколения. Иногда спорофит и гаметофит – разные особи, живущие в разное время и часто даже в разном месте, а иногда одна и та же особь может продуцировать то споры, то гаметы – в зависимости от времени года и условий окружающей среды.
Краткое описание жизненного цикла хламидомонады:
Когда условия благоприятные, хламидомонада размножается бесполым путём. Она теряет жгутики и образует 2, 4 или 8 зооспор (митозом). Потом зооспоры выходят из материнской клетки и становятся самостоятельными организмами.
Когда условия становятся неблагоприятными, хламидомонады размножаются половым путём. Взрослая особь теряет жгутики и образует внутри себя гаметы (митозом). Гаметы сливаются попарно и образуют диплоидную зиготу. Зигота покрывается плотной оболочкой и в таком виде существует до наступления благоприятных условий. В благоприятных условиях зигота делится (мейозом), образуя 4 зооспоры, которые впоследствии становятся самостоятельными организмами.
Размножение (бесполое и половое) хламидомонады