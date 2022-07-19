Лишайники – комплексные организмы

Лишайники – симбиотические организмы, сочетающие в себе зеленую водоросль (иногда – цианобактерии) и гриб.

Лишайник = зеленая водоросль (или цианобактерия) + гриб

Такое сожительство подразумевает взаимную выгоду.

Растение, будучи автотрофом, поставляет гетеротрофу-грибу необходимые ему органические вещества.

Гриб, способный поглощать из почвы воду и минеральные вещества, отдает часть их водоросли. Кроме того, он защищает водоросль от высыхания, обеспечивая ее необходимой для жизни средой.

Такое строение лишайника позволяет ему существовать в различных (даже крайне неблагоприятных) условиях и получать питание из воздуха, атмосферных осадков, влаги росы и тумана, и даже из частиц пыли, осевших на слоевище. Их можно встретить даже на голых скалах и камнях, на черепице домов, и в других тяжелых для жизни условиях.

Строение лишайника

Тело лишайника представлено слоевищем.

Обычно они имеют серый, реже – светлый или бурый цвет. Растут они крайне медленно, и их возраст достигает иногда сотен лет.

По внешнему виду лишайники делят на накипные, листоватые и кустистые. Накипные лишайники являются наиболее просто организованными и формируют 80 – 90% всех видов.

Накипные: слоевище имеет вид корочки, плотно сросшейся с субстратом. Плотно прилегают к поверхности произрастания.

Листоватые: в виде пластинок, похожих на сухие листья.

Кустистые: слоевище имеет вид кустиков – плотно собранных гифов.

Размножение лишайников

Лишайники чаще всего размножаются:

Кусочками слоевища, которые случайно отламываются, разносятся потоками ветра и дождя, а потом прорастают, образуя новый организм. Такое размножение называется вегетативным.

Также возможно половое размножение

Кроме этого, гриб лишайника размножается спорами. Споры – это мелкие клетки гриба, которые после созревания вылетают из лишайника. Встретив соответствующий вид водоросли, споры прорастают и образуют с ней новый лишайник.

Экология лишайников

Жизнедеятельность лишайников очень интересна.

Лишайники очень чувствительны к загрязнениям воздуха, поэтому их не встретишь в черте города или в промышленной зоне, и их называют «индикаторами чистоты».

Лишайники могут расти там, где не могут существовать никакие другие растения, поэтому их называют «пионерами растительности».

Лишайники играют очень важную роль в почвообразовании, так как они способны выделять различные кислоты, расщепляющие непригодный для жизни субстрат, и перерабатывать его в почву.

Таким образом, вместе с бактериями, грибами и другими водорослями они создают условия для жизни других, более развитых организмов, в том числе растений и животных.