Лишайники – комплексные организмы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Ботаника
Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Моховидные Общая характеристика водорослей Видоизменения побегов Строение семян Побег и почки. Строение стебля Покрытосеменные, или Цветковые Значение водорослей в природе и жизни человека Многообразие водорослей Строение цветка. Соцветия Классы Однодольные и Двудольные Строение и видоизменения листа Строение и многообразие плодов Голосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Разнообразие голосеменных растений Плауновидные. Хвощевидные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Экосистема Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы
Зоология
Брюхоногие и двустворчатые моллюски Класс Земноводные, или Амфибии Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные животные, или Простейшие Надкласс Рыбы Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Класс Млекопитающие, или Звери Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Головоногие моллюски Классы членистоногих Общие сведения о животном мире Тип Хордовые, характеристика подтипов Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви
Микробиология, микология
Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы

Лишайники – комплексные организмы

Лишайники – симбиотические организмы, сочетающие в себе зеленую водоросль (иногда – цианобактерии) и гриб.

Лишайник = зеленая водоросль (или цианобактерия) + гриб

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Такое сожительство подразумевает взаимную выгоду.

  • Растение, будучи автотрофом, поставляет гетеротрофу-грибу необходимые ему органические вещества.

  • Гриб, способный поглощать из почвы воду и минеральные вещества, отдает часть их водоросли. Кроме того, он защищает водоросль от высыхания, обеспечивая ее необходимой для жизни средой.

Такое строение лишайника позволяет ему существовать в различных (даже крайне неблагоприятных) условиях и получать питание из воздуха, атмосферных осадков, влаги росы и тумана, и даже из частиц пыли, осевших на слоевище. Их можно встретить даже на голых скалах и камнях, на черепице домов, и в других тяжелых для жизни условиях.

Строение лишайника

Тело лишайника представлено слоевищем.

Обычно они имеют серый, реже – светлый или бурый цвет. Растут они крайне медленно, и их возраст достигает иногда сотен лет.

По внешнему виду лишайники делят на накипные, листоватые и кустистые. Накипные лишайники являются наиболее просто организованными и формируют 80 – 90% всех видов.

Накипные: слоевище имеет вид корочки, плотно сросшейся с субстратом. Плотно прилегают к поверхности произрастания.

Листоватые: в виде пластинок, похожих на сухие листья.

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Кустистые: слоевище имеет вид кустиков – плотно собранных гифов.

Картинки по запросу "листоватые лишайники""

Размножение лишайников

Лишайники чаще всего размножаются:

  • Кусочками слоевища, которые случайно отламываются, разносятся потоками ветра и дождя, а потом прорастают, образуя новый организм. Такое размножение называется вегетативным.

  • Также возможно половое размножение

Кроме этого, гриб лишайника размножается спорами. Споры – это мелкие клетки гриба, которые после созревания вылетают из лишайника. Встретив соответствующий вид водоросли, споры прорастают и образуют с ней новый лишайник.

Экология лишайников

Жизнедеятельность лишайников очень интересна.

  • Лишайники очень чувствительны к загрязнениям воздуха, поэтому их не встретишь в черте города или в промышленной зоне, и их называют «индикаторами чистоты».

  • Лишайники могут расти там, где не могут существовать никакие другие растения, поэтому их называют «пионерами растительности».

  • Лишайники играют очень важную роль в почвообразовании, так как они способны выделять различные кислоты, расщепляющие непригодный для жизни субстрат, и перерабатывать его в почву.

Таким образом, вместе с бактериями, грибами и другими водорослями они создают условия для жизни других, более развитых организмов, в том числе растений и животных.

Для человека:

  • Интересны кормовые лишайники (например, ягель) – он служит пищей для оленей, косулей, маралов

  • Некоторые виды лишайников используются в пищу самим человеком. Также лишайники использует парфюмерная, химическая и фармацевтическая промышленность.