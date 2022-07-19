Осанка. Первая помощь при травмах скелета

Основа физического здоровья – соблюдение правил гигиены, в том числе касающихся опорно-двигательной системы. Нарушение осанки, травмы различных частей скелета могут привести к тяжелым заболеваниям.

Осанка

Осанка – это привычное положение тела во время покоя и движения. Она формируется в детском возрасте.

При правильной осанке изгибы позвоночника умеренные, плечи развернуты, грудь немного выступает над животом, голова держится прямо или немного отклонена назад, если смотреть на стоящего человека сбоку, положение ног и тела должно быть перпендикулярно полу, без наклонов вперед или назад. При правильной осанке обеспечивается оптимальная нагрузка на все группы мышц и суставы.

Почему может нарушиться осанка? Вот некоторые из причин: Неправильное положение тела при сидении и стоянии,

Ношение тяжести преимущественно в одной руке.

Конечно, речь идет о том, когда эти ошибки повторяются день изо дня в день, а не раз в год. В детстве скелет растет и легко может быть подвержен негативным изменениям из-за неправильного образа жизни.

Для того, чтобы иметь хорошую осанку нужно: Заниматься спортом, так как сильным натренированным мышцам будет проще держать правильную осанку и не сутулиться,

Сидеть за рабочим столом ровно, при этом сам стол должен позволять свободно, не опуская и не поднимая плечи, класть руки на край стола,

Подобрать матрас так, чтобы он не прогибался под тяжестью тела,

При подъеме и переносе тяжестей стараться равномерно перенести груз на тело и держать спину прямой.

Плоскостопие

Плоскостопие – это опущение продольных и поперечного свода стопы из-за нарушения мышечного и связочного аппаратов. Часто возникает в детстве и приводит к болезненным ощущениям в стопе, голени, бедре и пояснице.

Плоскостопие может сформироваться в результате:

Избыточной массы тела,

Длительного стояния на ногах

Ношения обуви, не соответствующей размеру и форме.

Ярко-выраженное плоскостопие

Для профилактики плоскостопия повседневная обувь должна обеспечивать равномерное распределение тяжести тела по своду стопы, поэтому стоит отказаться от обуви на высоком каблуке, когда большая часть веса тела сосредоточена на передней части стопы.

Обувь также должна быть свободной и между большим пальцем и носком обуви должно быть расстояние в 0,5-1 см. Все это позволит избежать болезненных ощущений и плоскостопия.

Растяжение связок, вывихи, переломы

Растяжение – повреждение связок, которые соединяют кости в суставе. При растяжении необходимо туго забинтовать конечность и наложить холодную повязку.

Правильные действия при растяжении

Вывих – это нарушение здоровья, при котором головка кости выходит из суставной впадины. Движения в суставе становятся невозможными. Вправлять кость в сустав обязательно должен врач, а перед его действиями стоит осуществить первую помощь в виде наложения шины или фиксирующей повязки.

Вывих локтевого сустава

Перелом – это полное или частичное нарушение целостности кости. Если кожные покровы и мышцы не нарушены, перелом называют закрытым, если повреждены – открытым. При переломах возникает резкая боль, которая будет усиливаться при прикосновении. Движения при переломе будут невозможны.

Виды переломов

При повреждении конечности необходимо наложить шину, чтобы ее обездвижить. При создании шины необходимо захватить участки конечностей выше и ниже места перелома. Под шину стоит обязательно подкладывать вату или марлю.

При переломах костей грудной клетки стоит наложить только тугую повязку. При травмах позвоночника пострадавшего кладут на ровную твердую поверхность лицом вниз.

Первая помощь при переломах