Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Головоногие моллюски Классы членистоногих Класс Птицы Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Характеристика типа Членистоногие Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Тип Хордовые, характеристика подтипов Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Общая характеристика червей Брюхоногие и двустворчатые моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Строение и многообразие плодов Покрытосеменные, или Цветковые Значение водорослей в природе и жизни человека Многообразие водорослей Папоротниковидные Побег и почки. Строение стебля Общая характеристика водорослей Плауновидные. Хвощевидные Голосеменные Строение цветка. Соцветия Моховидные Разнообразие голосеменных растений Классы Однодольные и Двудольные Видоизменения побегов Строение семян Размножение покрытосеменных растений Строение и видоизменения листа
Эволюция живой природы
Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема

Общие сведения о животном мире

Животные – эукариотические, гетеротрофные организмы.

• Подавляющее большинство животных – аэробные организмы (необходим кислород для процессов окисления), но есть и анаэробные организмы (кислород для жизнедеятельности не нужен).

• Для животных характерен гетеротрофный тип питания (питаются готовыми органическими веществами). Среди одноклеточных животных имеются организмы со смешанным (миксотрофным) типом питания.

• В отличие от растений, большинство животных активно передвигается, многоклеточные животные имеют нервную систему.

• Размножение – половое и бесполое.

Различия между животными и растениями

Царство Животные Царство Растения

Гетеротрофы =

Питаются готовыми органическими веществами

Автотрофы =

Самостоятельно производят все органические вещества
Активно передвигаются Неподвижны

Раздражимость многоклеточные проявляют с помощью рефлексов = реакций под управлением нервной системы.

У одноклеточных организмов не рефлексы, а таксисы = движения организма в определенную сторону под воздействием внешних стимулов (температура, свет, концентрация кислорода).

Раздражимость проявляют с помощью тропизмов =

рост в направлении стимулирующего фактора, например, солнечного света = фототропизм

Рост ограничен =

растут до определенных размеров

Неограниченный рост =

растут в течение всей жизни
У большинства многоклеточных имеются специальные органы выделения, в частности для выведения азотистых веществ Продуктов выделения немного, специальных органов выделения нет
Имеют органы движения, пищеварения, выделения, газообмена, кровообращения, нервная, органы чувств и др.

Органы тела:

Вегетативные: корень, стебель, лист; генеративные: цветок, плод, семя

Также важно знать различия в строении клеток животных и растений

Царство Животные Царство Растений
Не имеют клеточную стенку Клеточная стенка из целлюлозы (=клетчатки)
Имеют небольшие вакуоли (сократительная, пищеварительная) Имеют большую, постоянно существующую вакуоль, содержащую клеточный сок
Не имеют пластид Есть пластиды
Запасают гликоген Запасают крахмал

Систематика животных

Известно около 1,5 млн видов животных. На схеме представлены основные типы царства Животные.

Классификация животных