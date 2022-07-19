Общие сведения о животном мире

Раздражимость многоклеточные проявляют с помощью рефлексов = реакций под управлением нервной системы. У одноклеточных организмов не рефлексы, а таксисы = движения организма в определенную сторону под воздействием внешних стимулов (температура, свет, концентрация кислорода).

Раздражимость проявляют с помощью тропизмов = рост в направлении стимулирующего фактора, например, солнечного света = фототропизм