Учебник по русскому языку
Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
Содержание учебника
11 класс
Орфография
Правописание гласных в корнях с чередованиемПравописание корней - задание 9 ЕГЭПравописание Н и НН - задание 15 ЕГЭПравописание Н и НН в отыменных прилагательныхПравописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательныхПравописание НЕ - задание 13 ЕГЭПравописание НЕ с различными частями речиПравописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭПравописание приставок - задание 10 ЕГЭПравописание приставок (ПРЕ/ПРИ)Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корнеПравописание суффиксов - задание 11 ЕГЭПравописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)Правописание суффиксов причастийПравописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭСлитное/дефисное/раздельное написание словСпряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов
Синтаксис и пунктуация
Двоеточие и тиреПунктуационный анализПунктуация в СПППунктуация в ССППунктуация на стыке союзовПунктуация при вводных словах и обращенияхПунктуация при деепричастных и причастных оборотахПунктуация при однородных членах предложенияПунктуация при приложениях и уточняющих членах предложенияСравнительный оборот
10 класс
Орфография
Правописание гласных в корнях с чередованиемПравописание Н и НН в отыменных прилагательныхПравописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательныхПравописание НЕ с различными частями речиПравописание приставок (ПРЕ/ПРИ)Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корнеПравописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)Правописание суффиксов причастийПравописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов
Синтаксис и пунктуация
9 класс
Орфография
Орфографический анализ текстаПравописание гласных в корнях с чередованиемПравописание Н и НН в отыменных прилагательныхПравописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательныхПравописание НЕ с различными частями речиПравописание приставок (ПРЕ/ПРИ)Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корнеПравописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)Правописание суффиксов причастийПравописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК)Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов
Развернутые ответы
Синтаксис и пунктуация
Языковые нормы
8 класс
Синтаксис
Вводные словаГрамматическая основаДвусоставное предложениеДополнениеОбобщающие слова при ОЧПОбособленные дополненияОбособленные обстоятельстваОбособленные определенияОбращенияОбстоятельствоОднородные члены предложенияОдносоставное предложениеОпределениеОсновные единицы синтаксисаПодлежащее. Виды подлежащегоПрямая и косвенная речьСказуемые. Виды сказуемогоТире между подлежащим и сказуемым
7 класс
Орфография
6 класс
Орфография
5 класс
Орфография
Язык и части речи
Беглые гласныеГлагол. ВидГлагол. ВременаГлагол. НаклонениеГлагол. СпряжениеМорфемикаПрилагательное. МорфологияПрилагательное. Степени сравненияПрямая речь. ДиалогСинонимы. Антонимы. Омонимы.Слово и его значенияСуществительное. Склонение и падежиСуществительные. Род и число.Тема текстаФонетика. Все о звукахЧередования