Отдел Красные водоросли

Красные водоросли – имеют зеленый, оранжевый, красный и синий пигменты. Эти пигменты способны поглощать свет, проникающий сквозь значительную толщу воды, поэтому они могут обитать на дне морей, на еще большей глубине по сравнению с бурыми водорослями.

Поскольку большой пласт воды оказывает на растения значительное давление, их клеточная стенка модифицировалась: в ней появились прочные вещества (карбонаты кальция и магния)

Местообитание

Из 4000 видов красных водорослей (багрянок) только 200 видов обитает в пресноводных водоемах и почвах. Багрянки – глубоководные организмы. Они могут обитать на глубине до 100-200 м (а отдельные представители обнаружены на глубине до 300 и даже 500 м), но могут развиваться и в верхних горизонтах моря.

Строение красных водорослей

Чем короче длина световой волны, тем больше ее энергия, поэтому на большие глубины проникают только световые волны с короткой длиной и, соответственно, с высокой энергией. Вспомогательные пигменты красных водорослей расширяют спектр поглощаемого ими света в сине-зеленой и сине-фиолетовой областях спектра.

Основной фотосинтетический пигмент – хлорофилл а (зеленого цвета). Вспомогательные фотосинтетические пигменты: каротиноиды и фикобилины.

Именно фикобилины, имеющие белковую природу, поглощают остатки синего и фиолетового света, проникающие на большие глубины.

В соответствии с изменением соотношения фотосинтетических пигментов окраска красных водорослей с увеличением глубины меняется: на мелководье они желто-зеленые, затем становятся розовыми и, наконец, на глубине более 50 м приобретают интенсивный красный цвет.

Красными эти водоросли выглядят только, если их вытащить на поверхность. На большой глубине водолазам они кажутся черными, настолько эффективно поглощают они весь падающий на них свет.

Слоевище (таллом) красных водорослей, как правило, многоклеточное (нитчатое или пластинчатое), редко одноклеточное. Некоторые красные водоросли, например кораллины, имеют скелет, состоящий из углекислого кальция (СаСO3) или магния (MgCO3). Они участвуют в образовании коралловых рифов.

Отсутствие жгутиковых форм на всех стадиях размножения – характерный признак красных водорослей.

Предполагают, что багрянки, в отличие от друг их водорослей, произошли от древних, примитивных эукариот, еще лишенных жгутиков.

Значение красных водорослей

Красные водоросли – основные продуценты органического вещества на больших глубинах. Они являются кормом и укрытием для глубоководных морских животных.