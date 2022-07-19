Отдел Красные водоросли

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Смена сообществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Железы пищеварительной системы Отделы пищеварительной системы Покровная система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Дыхательная система
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Характеристика растительного организма Отдел Мхи Строение семени Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Подтип Оболочники Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Тип Членистоногие Общая характеристика животных
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Характеристика грибов
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Типы размножения Половое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез

Отдел Красные водоросли

Красные водоросли – имеют зеленый, оранжевый, красный и синий пигменты. Эти пигменты способны поглощать свет, проникающий сквозь значительную толщу воды, поэтому они могут обитать на дне морей, на еще большей глубине по сравнению с бурыми водорослями.

Поскольку большой пласт воды оказывает на растения значительное давление, их клеточная стенка модифицировалась: в ней появились прочные вещества (карбонаты кальция и магния)

Местообитание

Из 4000 видов красных водорослей (багрянок) только 200 видов обитает в пресноводных водоемах и почвах. Багрянки – глубоководные организмы. Они могут обитать на глубине до 100-200 м (а отдельные представители обнаружены на глубине до 300 и даже 500 м), но могут развиваться и в верхних горизонтах моря.

Строение красных водорослей

Чем короче длина световой волны, тем больше ее энергия, поэтому на большие глубины проникают только световые волны с короткой длиной и, соответственно, с высокой энергией. Вспомогательные пигменты красных водорослей расширяют спектр поглощаемого ими света в сине-зеленой и сине-фиолетовой областях спектра.

Основной фотосинтетический пигмент – хлорофилл а (зеленого цвета). Вспомогательные фотосинтетические пигменты: каротиноиды и фикобилины.

Именно фикобилины, имеющие белковую природу, поглощают остатки синего и фиолетового света, проникающие на большие глубины.

В соответствии с изменением соотношения фотосинтетических пигментов окраска красных водорослей с увеличением глубины меняется: на мелководье они желто-зеленые, затем становятся розовыми и, наконец, на глубине более 50 м приобретают интенсивный красный цвет.

Красными эти водоросли выглядят только, если их вытащить на поверхность.

На большой глубине водолазам они кажутся черными, настолько эффективно поглощают они весь падающий на них свет.

Слоевище (таллом) красных водорослей, как правило, многоклеточное (нитчатое или пластинчатое), редко одноклеточное. Некоторые красные водоросли, например кораллины, имеют скелет, состоящий из углекислого кальция (СаСO3) или магния (MgCO3). Они участвуют в образовании коралловых рифов.

Отсутствие жгутиковых форм на всех стадиях размножения – характерный признак красных водорослей.

Предполагают, что багрянки, в отличие от друг их водорослей, произошли от древних, примитивных эукариот, еще лишенных жгутиков.

Значение красных водорослей

Красные водоросли – основные продуценты органического вещества на больших глубинах. Они являются кормом и укрытием для глубоководных морских животных.

  • Наибольшее практическое значение имеют анфельция и филлофора, дающие студнеобразующие вещества – агар-агар, агароид, карраген.

  • Некоторые красные водоросли, например порфира, употребляются в пищу.

  • Из красных водорослей получают особые полисахариды – каррагены, подавляющие размножение вируса СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита).

  • Красные водоросли, так же, как и другие водоросли, можно использовать на корм скоту и как удобрение.