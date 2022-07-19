Опорно- двигательный аппарат. Мышцы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Бесчерепные Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Тип Членистоногие Тип Хордовые Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы членистоногих
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Ненаследственная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Бесполое размножение Типы размножения Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость
Ботаника
Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Покровная система Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры

Опорно- двигательный аппарат. Мышцы

Мышцы ― активная часть опорно-двигательной системы.

У мышц различают центральную часть, или сократительную (брюшко), построенную из поперечнополосатой мышечной ткани, и концевые части, или несократимые, — сухожилия, образованные плотной волокнистой соединительной тканью. С помощью сухожилий мышцы прикрепляются к костям скелета, поэтому их называют скелетными. Форма мышц зависит от расположения мышечных волокон относительно оси сухожилия.

Рисунок 1. Строение мышцы

Рисунок 2. Мышцы человека

По действию на суставы выделяют мышцы:

● сгибатели;

● разгибатели;

● отводящие;

● приводящие;

● вращательные;

● сжиматели;

Если две мышцы в суставе выполняют одно действие, такие мышцы называются синергистами, если мышцы выполняют противоположные действия — антагонистами.

Согласованная работа мышц сгибателей и разгибателей.

В выполнении человеком любого движения принимают участие две группы противоположно действующих мышц: сгибатели и разгибатели суставов.

Работа всех групп скелетных мышц, обслуживающих какой-либо сустав, происходит согласованно, так как находится под контролем головного мозга.

Согласованная деятельность мышц сгибателей и разгибателей суставов возможна благодаря чередованию процессов возбуждения и торможения в нервных клетках спинного мозга.

Сгибание в суставе осуществляется при сокращении мышц сгибателей и одновременном расслаблении мышц разгибателей.

Работа мышц

Сокращаясь, мышца действует на кость как на рычаг и производит механическую работу. Любое мышечное сокращение связано с расходом энергии. Источниками этой энергии служат распад и окисление органических веществ (углеводов, жиров).

Протекающая через мышцы кровь постоянно снабжает их питательными веществами и кислородом и уносит из них углекислый газ и другие продукты распада.

Рисунок 3. Работа мышц

Утомление мышц ― временное понижение работоспособности органа. Утомление мышц связано с накоплением в них молочной кислоты. Кроме того, при утомлении расходуются запасы гликогена, а следовательно, снижается интенсивность синтеза АТФ.

Работоспособность мышц повышается при тренировках.