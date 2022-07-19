Витамины и их значение для организма

Витамины ― вещества, жизненно необходимые для всех растений, животных, в том числе человека.

Их биологическая роль определяется их способностью входить в состав ферментов.

Именно поэтому они играют большую роль в обмене веществ, росте и развитии организмов.

Витамины традиционно обозначают буквами латинского алфавита (A, B, C, D, E, K…).

Всего известно около 30 витаминов, из них 20 поступают только с пищей, а остальные частично вырабатываются самим организмом (витамины D, K, группы B).

Витамины делят на жиро - и водорастворимые .

Для всасывания жирорастворимых витаминов необходимы жиры, поэтому, например, морковный сок, богатый витамином А, всегда подают с жирными сливками, а морковный салат заправляют маслом.

Гипервитаминоз ― избыток витаминов.

Избыток жирорастворимых витаминов оказывает более серьезный негативный эффект на организм человека. Лечение гипервитаминоза осложняется из-за свойства данных витаминов накапливаться в организме долгий период времени. Самыми опасными в этом плане являются витамины А, D, К, Е.

Избыток водорастворимых витаминов не так опасен, так как они выводится с мочой из организма.

Гипервитаминоз проявляется, когда человек пьет бесконтрольно витамины, недостатка в которых может и не быть.

Витамины в избытке могут принести болезнь! Все витамины при правильном полноценном питании должны поступать из пищи, поэтому нет нужды в дополнительном приеме витаминов. Исключение – витамин D зимой

Авитаминоз ― недостаток витаминов.

В зависимости от того, насколько сильно не хватает организму поступающего извне витамина и насколько велик его собственный запас, можно судить о том, насколько выражены будут признаки авитаминоза: можно увидеть как легкое недомогание, так и развитие тяжелого заболевания (цинга, бери-бери, рахит, анемия и так далее).

Жирорастворимые витамины

Витамин А входит в состав зрительного пигмента, обеспечивает процессы роста и развития эпителиальных тканей. В продуктах содержится предшественник витамина А – каротин, из которого в кишечнике будет происходит синтез витамина. Каротин содержится в зеленых растениях, жире печени рыб, молоке, сливочном масле. При недостатке витамина А развивается куриная слепота, нарушение обмена веществ, ороговение кожи.

Витамин D отвечает за фосфорно-кальциевый обмен, правильный рост и развитие костей. Содержится в рыбьем жире, а также самостоятельно синтезируется в коже человека под воздействием ультрафиолетовых лучей. При авитаминозе витамина D развивается рахит, расстройства ЦНС.

Витамин E является природным антиоксидантом. Содержится в зеленых растениях, масле. При его недостатке могут быть мышечные дистрофии, нарушение оплодотворения, выкидыши.

Витамин K контролирует свертывание крови. Содержится в зеленых растениях, а также синтезируется бактериями кишечника. При его недостатке может быть кровоточивость.

Водорастворимые витамины

Витамины группы В регулируют питание тканей и функции нервной системы. Витамин В1 входит в состав ферментов, контролирующих обмен веществ, способствует нормальному проведению нервного возбуждения в синапсах и содержится в хлебе, отрубях и дрожжах. При его недостатке развивается поражение сердечно-сосудистой системы и нервной системы Бери-бери.

Витамин В 12 способствует нормальному образованию эритроцитов, при его недостатке развивается анемия. Он содержится только в продуктах животного происхождения.