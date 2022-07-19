Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Системы органов
Лимфатическая система Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Обмен веществ и питание Органы пищеварительной системы Дыхательная система Репродуктивная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Первая помощь при обмороках и кровотечениях Мочевыделительная система Культура ухода за кожей Пищеварение в тонкой и толстой кишке Покровная система Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Этапы дыхания. Легочные объемы Витамины и их значение для организма Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Культура питания
Факторы здоровья человека
Двумембранные органоиды животных клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Немембранные органоиды животных клеток Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Соматические и половые клетки. Деление клеток Наследственность и здоровье
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы
Системы регуляции
Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Строение и функции нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Соматический и вегетативный отделы нервной системы Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Ткани и органы в организме человека Эндокринная система. Гуморальная регуляция

Витамины и их значение для организма

Витамины ― вещества, жизненно необходимые для всех растений, животных, в том числе человека.

  • Их биологическая роль определяется их способностью входить в состав ферментов.

  • Именно поэтому они играют большую роль в обмене веществ, росте и развитии организмов.

  • Витамины традиционно обозначают буквами латинского алфавита (A, B, C, D, E, K…).

  • Всего известно около 30 витаминов, из них 20 поступают только с пищей, а остальные частично вырабатываются самим организмом (витамины D, K, группы B).

  • Витамины делят на жиро- и водорастворимые.

  • Для всасывания жирорастворимых витаминов необходимы жиры, поэтому, например, морковный сок, богатый витамином А, всегда подают с жирными сливками, а морковный салат заправляют маслом.

Гипервитаминоз ― избыток витаминов.

  • Избыток жирорастворимых витаминов оказывает более серьезный негативный эффект на организм человека. Лечение гипервитаминоза осложняется из-за свойства данных витаминов накапливаться в организме долгий период времени. Самыми опасными в этом плане являются витамины А, D, К, Е.

  • Избыток водорастворимых витаминов не так опасен, так как они выводится с мочой из организма.

Гипервитаминоз проявляется, когда человек пьет бесконтрольно витамины, недостатка в которых может и не быть.

Витамины в избытке могут принести болезнь!

Все витамины при правильном полноценном питании должны поступать из пищи, поэтому нет нужды в дополнительном приеме витаминов. Исключение – витамин D зимой

Авитаминоз ― недостаток витаминов.

В зависимости от того, насколько сильно не хватает организму поступающего извне витамина и насколько велик его собственный запас, можно судить о том, насколько выражены будут признаки авитаминоза: можно увидеть как легкое недомогание, так и развитие тяжелого заболевания (цинга, бери-бери, рахит, анемия и так далее).

Жирорастворимые витамины

  • Витамин А входит в состав зрительного пигмента, обеспечивает процессы роста и развития эпителиальных тканей. В продуктах содержится предшественник витамина А – каротин, из которого в кишечнике будет происходит синтез витамина. Каротин содержится в зеленых растениях, жире печени рыб, молоке, сливочном масле. При недостатке витамина А развивается куриная слепота, нарушение обмена веществ, ороговение кожи.

  • Витамин D отвечает за фосфорно-кальциевый обмен, правильный рост и развитие костей. Содержится в рыбьем жире, а также самостоятельно синтезируется в коже человека под воздействием ультрафиолетовых лучей. При авитаминозе витамина D развивается рахит, расстройства ЦНС.

  • Витамин E является природным антиоксидантом. Содержится в зеленых растениях, масле. При его недостатке могут быть мышечные дистрофии, нарушение оплодотворения, выкидыши.

  • Витамин K контролирует свертывание крови. Содержится в зеленых растениях, а также синтезируется бактериями кишечника. При его недостатке может быть кровоточивость.

Водорастворимые витамины

  • Витамины группы В регулируют питание тканей и функции нервной системы. Витамин В1 входит в состав ферментов, контролирующих обмен веществ, способствует нормальному проведению нервного возбуждения в синапсах и содержится в хлебе, отрубях и дрожжах. При его недостатке развивается поражение сердечно-сосудистой системы и нервной системы Бери-бери.

  • Витамин В 12 способствует нормальному образованию эритроцитов, при его недостатке развивается анемия. Он содержится только в продуктах животного происхождения.

  • Витамин С регулирует проницаемость стенок кровеносных сосудов, ускоряет регенерацию, увеличивает работу скелетных мышц и иммунной системы, повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. Содержится в продуктах растительного происхождения: шиповник, петрушка, цитрусовые, болгарский перец, томаты. При недостатке витамина С развивается цинга, которая проявляется кровоточивостью десен, кровоизлияниями в мышцы, под кожу, в суставы, возможна анемия.