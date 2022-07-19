Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви

Плоские черви

Класс Ресничные Представители: Белая (молочная) планария

Белая планария

Образ жизни: свободноживущие

Особенности тела: Тело нежное, мягкое, имеет листовидную форму; присоски, как правило, отсутствуют; тело покрыто ресничным эпителием

Система опоры (скелет): Между органами особая ткань - паренхима

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: есть кишка

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств есть только у взрослых особей.

Половая система: гермафродиты (имеют и женские, и мужские половые органы)

Развитие: простой жизненный цикл

Являются звеном в цепи питания

Класс Ленточные Представители: Бычий, свиной цепень, широкий лентец

Образ жизни: эндопаразиты

Особенности тела: Тело удлиненное, расчлененное на членики способные отделяться; присоски и крючки на головке; толстая кутикула, для защиты от желудочно-кишечных соков хозяина, в котором живет паразит

Система опоры (скелет): Между органами особая ткань - паренхима

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: Кишки нет, всасывание всей поверхностью тела

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.

Половая система: гермафродиты (имеют и женские, и мужские половые органы)

Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.

Вызывают заболевания человека и животных

Представитель паразитарных ленточных червей: Бычий цепень

Основной хозяин: Человек Человек Промежуточный хозяин: Крупный рогатый скот Заражение: При употреблении в пищу сырого, полусырого, малосоленого и вяленого мяса, содержащего личинки цепня (финны) Место паразитирования: Тонкая кишка

Класс Сосальщики Представители: Ланцетовидный сосальщик, сибирская двуустка, печеночный сосальщик

Печеночный сосальщик

Образ жизни: эндопаразиты

Особенности тела: Тело листовидное; Обычно помимо ротовой присоски имеется брюшная присоска; толстая кутикула, для защиты от желудочно-кишечных соков хозяина, в котором живет паразит

Система опоры (скелет): Между органами особая ткань - паренхима

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: Есть кишка

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.

Половая система: гермафродиты (имеют и женские, и мужские половые органы)

Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.

Вызывают заболевания человека и животных

Представитель паразитарных сосальщиков: Печеночный сосальщик

Основной хозяин: крупный рогатый скот, реже человек крупный рогатый скот, реже человек Промежуточный хозяин: малый прудовик Заражение: При поедании немытой зелени или овощей, вымытых водой из водоема, где живут личики. Место паразитирования: Желчные ходы, печень

Круглые черви

Тип включает достаточное количество классов, около 20 000 видов, но мы будем рассматривать собственно круглых червей.

Класс нематоды (собственно круглые черви) Представители: Луковая нематода, человеческая аскарида, детская острица.

Особенности строения:

• Трехслойные – тело состоит из трёх слоев клеток: эктодермы, энтодермы и мезодермы

• Двустороннесимметричные многоклеточные животные.

• Тело нечленистое (несегментированное), в поперечном сечении круглое.

• Первичнополостные. Внутренняя (первичная) полость тела заполнена жидкостью, находящейся под давлением и обеспечивающей постоянство формы тела.

• Имеют кожно-мускульный мешок.

• Пищеварительная система сквозная.

В теле у них имеется сквозная кишечная трубка, которая начинается на переднем конце тела ротовым отверстием и заканчивается анальным отверстием (впервые появившимся в ходе эволюции).

• Кровеносная и дыхательная система отсутствуют

• Нервная система: окологлоточное кольцо + нервные стволы.

Нервные клетки сосредоточены в виде тяжей в мышечных валиках, на переднем конце тела имеется нервное кольцо.

• Все представители раздельнополые. Развитие у одних через личинку, у других – прямое.

Строение круглого червя

В настоящее время известно около 10 тыс. видов нематод.

Свободноживущие встречаются на дне морей и океанов, в пресных водах и почве. Многие круглые черви освоили для жизни разлагающиеся органические остатки животных и растений.

Среди круглых червей много паразитов, обитающих в организмах растений и животных, например, аскариды.

Одним из паразитов среди круглых червей является Аскарида человеческая

Основной хозяин: Человек! Человек! Заражение: При употреблении в пищу продуктов, загрязненных почвой, содержащей яйца аскарид Место паразитирования: Кишечник

Типичные представители круглых червей

Профилактика заражения паразитическими червями

Для того, чтобы животные не заболевали паразитарными заболеваниями, следует избегать загрязненных мест водопоя или пастбищ.

Для человека, как и для животных, опасны многие черви, причем избавится от них может быть достаточно сложно. Чтобы не заразиться ими стоит пить воду из открытых водоемов только после того, как ее прокипятили, тщательно мыть руки, овощи и фрукты. Чтобы не заразиться от мяса, необходимо тщательно проваривать или прожаривать мясо или рыбу, не употреблять мясо с кровью.

Кольчатые черви

Насчитывает около 10 000 видов. Тип включает классы: Многощетинковые, Малощетинковые и Пиявки.

Особенности типа кольчатые черви:

• Трехслойные

• имеют двустороннюю (билатеральную) симметрию

• Это первые сегментированные животные!

• Между органами – полость, заполненная жидкостью, выполняет роль скелета.

• Сквозная пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишки,

• Дыхательной системы нет (газообмен осуществляется всей поверхностью тела), у некоторых есть примитивные жабры

• Замкнутая кровеносная система!

Кровеносная система

• Нервная система = окологлоточное нервное кольцо + брюшная нервная цепочка

Нервная система

• Органы чувств: осязательные структуры – щупальцевые придатки, глаза, но не у всех и обонятельные ямки

• Раздельнополые и гермафродиты (имеют женские и мужские половые органы)

Класс Многощетинковые Представители: Нереис, пескожил

Количество видов: 6000-10000

Место обитания: Моря и океаны

Половая система: раздельнополые

Нереис

Пескожил

Класс Малощетинковые Представители: Дождевой червь

Количество видов: 3000

Место обитания: Пресные воды и влажная почва

Половая система: Гермафродиты (имеют мужские и женские половые органы)

Являются звеном в цепи питания, участвуют в почвообразовании, фильтруют воду

Дождевой червь

Класс Пиявки Представители: Пиявка медицинская, татарская, мексиканская (ядовитая), конская

Количество видов: 400-500

Место обитания: Пресные и слабосоленые воды, почва, могут впадать в анабиоз

Половая система: Гермафродиты

Являются звеном в цепи питания, используют при гипертонии (повышенном кровяном давлении) и угрозе кровоизлияний

Пиявки

Значение червей в природе и для человека

Черви входят в цепи питания, являясь в них хищниками (молочная планария) или пищей, например, для птиц или земноводных.

Кольчатые черви, живущие в почве, разрыхляют почву, способствуют проникновению в нее воды и воздуха, что важно для корней растений. А кольчатые черви, живущие в воде, пропускают через себя ил, освобождая его от органических веществ, тем самым играя значительную роль в биологической очистке водоемов.

Как уже было сказано выше, существуют плоские и круглые черви, вызывающие паразитарные заболевания.

Пиявок используют в медицине при борьбе с гипертонией (повышенным кровяным давлением) и угрозе кровоизлияний.