Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей

Скелет человека

Скелет человека состоит из скелета головы, или черепа, скелета туловища, которое подразделяется на позвоночник и грудную клетку, состоящую из ребер и грудины, и скелета конечностей. Скелет конечностей подразделяется на скелет свободных конечностей и скелет пояса конечности.

Система органов движения

Скелет служит опорой и защитой тела, а такие части скелета как череп, таз, грудная клетка служат вместилищем жизненно важных органов (мозг, легкие, сердце, кишечник). В основном мышцы прикрепляются к костям, они обладают способностью к сокращению и тем самым вовлекают кости скелета в движение. Некоторые мышцы окружают полости тела и защищают их (грудная и брюшная полости).

В опорно-двигательном аппарате выделяют две части: пассивную и активную.

Пассивная часть представляет собой скелет, образованный костями и их соединениями (в скелете человека более 200 костей и их соединений).

Активная часть представлена скелетными мышцами, образованными поперечнополосатой мышечной тканью, диафрагмой, стенками внутренних органов.

Скелет человека образован разного вида костями. По форме и строению кости делятся на:

Трубчатые кости (длинные и короткие) — это кости скелета свободных конечностей;

Губчатые кости: длинные — ребра и грудина; короткие — позвонки, кости запястья, предплюсны;

Плоские кости — кости крыши черепа, лопатка, тазовая кость, построенные из губчатого вещества, окруженного пластинкой компактного вещества;

Смешанные кости — височные и основания черепа.

Типы костей

Строение кости

Кости также участвуют в минеральном обмене и выполняют кроветворную функцию.

Кости образованы в основном соединительной костной тканью. В состав кости входят органические и неорганические вещества. Органическое вещество — остеин , придающее ей эластичность и упругость; твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора). В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.

Поверхность кости покрыта надкостницей, обеспечивающей рост кости в толщину, чувствительность, питание, срастание костей после переломов.

В длину кость растет благодаря делению групп клеток, находящихся на ее концах. На суставных поверхностях надкостницы нет.

Кость состоит из плотного компактного и губчатого вещества. Тело длинных костей образовано компактным веществом, под слоем которого в коротких и плоских костях, а также на концах длинных костей находится губчатое вещество.

Полость между перегородками губчатого вещества заполнена красным костным мозгом — тканью, образующей клетки крови.

Строение трубчатой кости

Соединения костей

Неподвижные , непрерывные ― кости срастаются или скреплены соединительной тканью (соединения крыши черепа);

Полуподвижные ― соединения позвонков межпозвоночными хрящевыми дисками;

Подвижные ― суставы.

Сустав образован суставными поверхностями, покрытыми суставным хрящом, суставной соединительно-тканной сумкой, суставной полостью, содержащей суставную (синовиальную) жидкость.

Строение сустава