Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Факторы здоровья человека
Наследственность и здоровье Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Одномембранные органоиды животных клеток Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Немембранные органоиды животных клеток Соматические и половые клетки. Деление клеток Двумембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы
Системы регуляции
Строение и функции нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье Ткани и органы в организме человека Эндокринная система. Гуморальная регуляция Соматический и вегетативный отделы нервной системы Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция
Системы органов
Мочевыделительная система Культура ухода за кожей Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Первая помощь при обмороках и кровотечениях Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Репродуктивная система Этапы дыхания. Легочные объемы Витамины и их значение для организма Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Культура питания Покровная система Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Обмен веществ и питание Пищеварение в тонкой и толстой кишке Лимфатическая система Дыхательная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Органы пищеварительной системы

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей

Скелет человека

Скелет человека состоит из скелета головы, или черепа, скелета туловища, которое подразделяется на позвоночник и грудную клетку, состоящую из ребер и грудины, и скелета конечностей. Скелет конечностей подразделяется на скелет свободных конечностей и скелет пояса конечности.

Система органов движения

Скелет служит опорой и защитой тела, а такие части скелета как череп, таз, грудная клетка служат вместилищем жизненно важных органов (мозг, легкие, сердце, кишечник). В основном мышцы прикрепляются к костям, они обладают способностью к сокращению и тем самым вовлекают кости скелета в движение. Некоторые мышцы окружают полости тела и защищают их (грудная и брюшная полости).

В опорно-двигательном аппарате выделяют две части: пассивную и активную.

  • Пассивная часть представляет собой скелет, образованный костями и их соединениями (в скелете человека более 200 костей и их соединений).

  • Активная часть представлена скелетными мышцами, образованными поперечнополосатой мышечной тканью, диафрагмой, стенками внутренних органов.

Скелет человека образован разного вида костями. По форме и строению кости делятся на:

  • Трубчатые кости (длинные и короткие) — это кости скелета свободных конечностей;

  • Губчатые кости: длинные — ребра и грудина; короткие — позвонки, кости запястья, предплюсны;

  • Плоские кости — кости крыши черепа, лопатка, тазовая кость, построенные из губчатого вещества, окруженного пластинкой компактного вещества;

  • Смешанные кости — височные и основания черепа.

Картинки по запросу типы костей человека

Типы костей

Строение кости

Кости также участвуют в минеральном обмене и выполняют кроветворную функцию.

  • Кости образованы в основном соединительной костной тканью. В состав кости входят органические и неорганические вещества. Органическое вещество — остеин, придающее ей эластичность и упругость; твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора). В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.

  • Поверхность кости покрыта надкостницей, обеспечивающей рост кости в толщину, чувствительность, питание, срастание костей после переломов.

  • В длину кость растет благодаря делению групп клеток, находящихся на ее концах. На суставных поверхностях надкостницы нет.

  • Кость состоит из плотного компактного и губчатого вещества. Тело длинных костей образовано компактным веществом, под слоем которого в коротких и плоских костях, а также на концах длинных костей находится губчатое вещество.

  • Полость между перегородками губчатого вещества заполнена красным костным мозгом — тканью, образующей клетки крови.

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Строение трубчатой кости

Соединения костей

  • Неподвижные, непрерывные ― кости срастаются или скреплены соединительной тканью (соединения крыши черепа);

  • Полуподвижные ― соединения позвонков межпозвоночными хрящевыми дисками;

  • Подвижные ― суставы.

Сустав образован суставными поверхностями, покрытыми суставным хрящом, суставной соединительно-тканной сумкой, суставной полостью, содержащей суставную (синовиальную) жидкость.

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Строение сустава

  • Суставная полость выделяется условно, так как в норме между суставной сумкой и суставными концами костей пустоты не существует, а находится жидкость.

  • Суставная сумка состоит из двух слоев, наружный слой переходит в надкостницу. Внутренний слой выделяет в полость сустава жидкость, играющую роль смазки, обеспечивая свободное скольжение суставных поверхностей.

  • Суставные поверхности сочленяющихся костей покрыты суставным хрящом. Гладкая поверхность суставных хрящей способствует движению в суставах.