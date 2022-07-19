Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания
Цитология
Одномембранные органоиды Немембранные органоиды Мейоз Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Фотосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Генетический код и его свойства Клеточная теория Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Митоз Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка
Генетика
Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания
Организм как биологическая система
Селекция растений Селекция микроорганизмов Эмбриональный период развития Половое размножение Селекция животных Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Органогенез
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Определение вида и популяции Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Теории происхождения жизни на Земле Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Результаты эволюции Взаимодействие природы и общества Происхождение человека Законы и правила в теории эволюции
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия

Селекция животных

В селекции животных, по сравнению с селекцией растений, есть ряд особенностей.

  • Во-первых, для животных характерно в основном половое размножение, поэтому любая порода является сложной гетерозиготной системой.

  • Во-вторых, у многих видов имеет место позднее половое созревание, смена поколений происходит через несколько лет.

  • В-третьих, потомство немногочисленное.

Основными методами селекции животных являются гибридизация и отбор.

Различают те же методы скрещивания — близкородственное скрещивание, инбридинг, и неродственное, аутбридинг. Инбридинг, как и у растений, приводит к депрессии.

Отбор у животных проводится по экстерьеру (определенным параметрам внешнего строения), т.к. именно он является критерием породы.

Собаки корги

Внутрипородное разведение

Направлено на сохранение и улучшение породы. Практически выражается в отборе лучших производителей, выбраковке особей, не отвечающих требованиям породы. В племенных хозяйствах ведутся племенные книги, отражающие родословную, экстерьер и продуктивность животных многих поколений.

Межпородное скрещивание

Используют для создания новой породы. При этом часто проводят близкородственное скрещивание — родителей скрещивают с потомством, братьев с сестрами, что помогает получить большее число особей, обладающих нужными свойствами. Инбридинг сопровождается жестким постоянным отбором; обычно получают несколько линий, затем производят скрещивание разных линий.

Примером может служить выведенная академиком М.Ф. Ивановым порода свиней — украинская белая степная.

Украинская белая степная

При создании этой породы использовались свиноматки местных украинских свиней с небольшой массой и невысоким качеством мяса и сала, но хорошо приспособленных к местным условиям. Самцами-производителями были хряки белой английской породы. Гибридное потомство вновь было скрещено с английскими хряками, в нескольких поколениях применялся инбридинг. Были получены линии, при скрещивании которых появились родоначальники новой породы, которые по качеству мяса и массе не отличались от английской породы, по выносливости — от украинских свиней.

Отдаленная гибридизация

Межвидовое скрещивание известно с древних времен. Чаще всего межвидовые гибриды стерильны (нарушение мейоза и, как следствие, отсутствие гаметогенеза). С глубокой древности человек использует гибрид кобылицы с ослом — мула, который отличается выносливостью и долгожительством.

Мул

Но иногда гаметогенез у отдаленных гибридов протекает нормально, что позволило получить новые ценные породы животных.

  • Примером являются архаромериносы, которые, как и архары, могут пастись высоко в горах, а как мериносы, дают хорошую шерсть.

Архаромериносы

  • Получены плодовитые гибриды от скрещивания местного крупного рогатого скота с яками и зебу.

  • При скрещивании белуги и стерляди получен плодовитый гибрид — бестер, хорька и норки — хонорик, продуктивен гибрид между карпом и карасем.

Хонорик

Использование эффекта гетерозиса

Часто при межпородном скрещивании в первом поколении проявляется эффект гетерозиса; гетерозисные животные отличаются скороспелостью и повышенной мясной продуктивностью.

Например, при скрещивании двух мясных пород кур получают гетерозисных бройлерных кур. При скрещивании беркширской и дюрокджерсейской пород свиней получают скороспелых свиней с большой массой и хорошим качеством мяса и сала.

Испытание по потомству

Проводят для подбора самцов, у которых не проявляются некоторые качества («молочность и жирномолочность» быков, «яйценоскость» петухов).

Для этого производителей-самцов скрещивают с несколькими самками, оценивают продуктивность и другие качества дочерей, сравнивая их с материнскими и со среднепородными.

Искусственное осеменение

Используют для получения потомства от лучших самцов производителей, тем более что половые клетки можно хранить при температуре жидкого азота любое время.

Гормональная суперовуляция и трансплантация эмбрионов

С помощью этого метода у выдающихся коров можно забирать десятки эмбрионов в год, а затем имплантировать их другим коровам; эмбрионы так же хранятся при температуре жидкого азота. Это дает возможность увеличить в несколько раз число потомков от выдающихся производителей.