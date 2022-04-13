Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Тип Кишечнополостные Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Тип Круглые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Тип Моллюски Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Классы членистоногих
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Половая система Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Перифирическая нервная система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения Покровная система
Микробиология, микология
Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Характеристика растительного организма Ткани высших растений Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Строение семени Жизненные циклы растений Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи

Разнообразие класса птицы

Количество видов: около 9 000 видов

Классификация: делятся на 3 группы:

I. Бескилевые (страусы, киви)

II. Пингвины

III. Килевые.

Включает отряды (40 отрядов, некоторые из них: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные, Дневные хищные, Совы, Куриные, Воробьинообразные, Голенастые и др.)

Основные признаки трех групп птиц:

Надотряд Бескилевые (бегающие) около 7 видов.

Представители: Страус африканский, нанду обыкновенный, эму, казуар шлемоносный.

Крылья: недоразвиты, без маховых перьев.

Строение и расположение перьев: перья лишены цельных опахал, расположены на теле сплошь, без промежутков.

Число пальцев на ногах: 2 – африканский страус или 3 – нанду.

Черты внутреннего строения: кости не имеют воздушных полостей, на груди нет киля и грудных мышц.

Другие особенности: самые крупные птицы, с длинной шеей, длинными мощными ногами. Не летают, шея и ноги не оперены. Птенцы выводкового типа, о которых заботится в основном самец.

Надотряд Пингвины (плавающие) 15-17 видов.

Представители: Пингвин императорский, адели, королевский, малый.

Крылья: видоизменены в ласты

Строение и расположение перьев: перья лишены опахал, ствол их расширен и уплощен в виде чешуи, расположены на теле сплошь.

Число пальцев на ногах: 4 пальца обращены вперед. Три из них соединены плавательной перепонкой.

Черты внутреннего строения: кости не имеют воздушных полостей, на грудине высокий киль, под кожей толстый слой жира.

Другие особенности: живут в Южном полушарии. Не летают, хорошо плавают. Обычно высиживают 1 яйцо, пара образуется на всю жизнь.

Надотряд Килевые (летающие) около 8500 видов.

Представители: Гусь, лебедь, орел, сова, кречет, глухарь, грач, филин, тетерев, воробей, цапля, марабу.

Крылья: хорошо развиты.

Строение и расположение перьев: перья типичного строения – со стволом и опахалами. Расположены на теле отдельными участками.

Число пальцев на ногах: 4 пальца, три из них обращены вперед, один – назад.

Черты внутреннего строения: кости облегченные, с воздушными полостями; на грудине высокий киль.

Основные отряды килевых птиц

Отряд Гусеообразные.

Представители: Гуси, утки, лебеди, гаги.

Гусь

Отряд Дневные хищники.

Представители: Ястребы, соколы, грифы, орлы, беркуты, луни, коршуны, кондор, бородач, пустельга, кобчик.

Сокол

Отряд Совы.

Представители: Совы, филин, сычики.

Сыч

Отряд Куриные.

Представители: Тетерев, фазаны, индейки, куропатки, банкиевские куры.

Фазан

Отряд Воробьинообразные.

Представители: Ворон, королек, сойка, щегол, ласточка, грач, воробей, дрозд, снегирь, козодой, трясогузка, синицы, жаворонок.

Ласточка

Отряд Голенастые.

Представители: Выпь, аист, кваква, цапля, журавль, марабу, китоглав, чибис.

Выпь

Отряд Журавлеобразные.

Представители: Серый журавль, журавль красавка, белый журавль, или стерх, венценосный.

Серый журавль

Отряд Длиннокрылые.

Представители: Стрижи, колибри.

Стриж

Отряд Дятлы.

Представители: Дятлы, вертишейка, тукан.

Тукан