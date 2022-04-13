Разнообразие класса птицы

Количество видов: около 9 000 видов
Классификация: делятся на 3 группы:
I. Бескилевые (страусы, киви)
II. Пингвины
III. Килевые.
Включает отряды (40 отрядов, некоторые из них: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные, Дневные хищные, Совы, Куриные, Воробьинообразные, Голенастые и др.)
Основные признаки трех групп птиц:
Представители: Страус африканский, нанду обыкновенный, эму, казуар шлемоносный.
Крылья: недоразвиты, без маховых перьев.
Строение и расположение перьев: перья лишены цельных опахал, расположены на теле сплошь, без промежутков.
Число пальцев на ногах: 2 – африканский страус или 3 – нанду.
Черты внутреннего строения: кости не имеют воздушных полостей, на груди нет киля и грудных мышц.
Представители: Пингвин императорский, адели, королевский, малый.
Крылья: видоизменены в ласты
Строение и расположение перьев: перья лишены опахал, ствол их расширен и уплощен в виде чешуи, расположены на теле сплошь.
Число пальцев на ногах: 4 пальца обращены вперед. Три из них соединены плавательной перепонкой.
Черты внутреннего строения: кости не имеют воздушных полостей, на грудине высокий киль, под кожей толстый слой жира.
Другие особенности: живут в Южном полушарии. Не летают, хорошо плавают. Обычно высиживают 1 яйцо, пара образуется на всю жизнь.
Представители: Гусь, лебедь, орел, сова, кречет, глухарь, грач, филин, тетерев, воробей, цапля, марабу.
Крылья: хорошо развиты.
Строение и расположение перьев: перья типичного строения – со стволом и опахалами. Расположены на теле отдельными участками.
Число пальцев на ногах: 4 пальца, три из них обращены вперед, один – назад.
Черты внутреннего строения: кости облегченные, с воздушными полостями; на грудине высокий киль.
Основные отряды килевых птиц
Отряд Гусеообразные.
Представители: Гуси, утки, лебеди, гаги.
Гусь
Отряд Дневные хищники.
Представители: Ястребы, соколы, грифы, орлы, беркуты, луни, коршуны, кондор, бородач, пустельга, кобчик.
Сокол
Отряд Совы.
Представители: Совы, филин, сычики.
Сыч
Отряд Куриные.
Представители: Тетерев, фазаны, индейки, куропатки, банкиевские куры.
Фазан
Отряд Воробьинообразные.
Представители: Ворон, королек, сойка, щегол, ласточка, грач, воробей, дрозд, снегирь, козодой, трясогузка, синицы, жаворонок.
Ласточка
Отряд Голенастые.
Представители: Выпь, аист, кваква, цапля, журавль, марабу, китоглав, чибис.
Выпь
Отряд Журавлеобразные.
Представители: Серый журавль, журавль красавка, белый журавль, или стерх, венценосный.
Серый журавль
Отряд Длиннокрылые.
Представители: Стрижи, колибри.
Стриж
Отряд Дятлы.
Представители: Дятлы, вертишейка, тукан.
Тукан