Органические вещества клетки. Углеводы

Встречаются как не полимерные, так и полимерные структуры, мономерами которых являются моносахариды.
В живой клетке углеводы находятся в количествах, не превышающих 1-2%, иногда 5% (в печени, в мышцах). Наиболее богаты углеводами растительные клетки, где их содержание достигает в некоторых случаях 90% от массы сухого вещества (семена, клубни картофеля и т. д.).
Классификация углеводов
В зависимости от строения углеводы делят на:
моносахариды – простые сахара, легко растворяющиеся в воде и имеющие сладкий вкус;
дисахариды – сахариды, включающие в себя два мономерных остатка;
олигосахариды – углеводы, содержащие от 2 до 10 мономерных остатков.
полисахариды – регулярные биополимеры, в состав которых входят сотни тысяч моносахаридов. Они обладают высокой молекулярной массой, нерастворимы в воде, на вкус несладкие. Так как к одному остатку моносахарида может быть присоединено несколько других остатков, полисахариды могут иметь разветвленную структуру.
Глюкоза содержится в крови (0,1—0,12%). Пентозы рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеиновых кислот и АТФ.
Функции углеводов:
● строительная (структурная)
Целлюлоза образует стенки растительных клеток. Сложный полисахарид хитин служит главным структурным компонентом наружного скелета членистоногих. Строительную функцию хитин выполняет и у грибов.
● пластическая
Пентозы рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеиновых кислот и АТФ.
● энергетическая
Углеводы играют роль основного источника энергии в клетке. В процессе окисления 1 г углеводов освобождается 17,6 кДж (~4,2 ккал).
● запасающая
Крахмал у растений и гликоген у животных откладываются в клетках и служат энергетическим резервом.
● рецепторная
Олигосахариды входят в состав многих клеточных рецепторов (например, гликокаликс у животных).
Строение углеводов