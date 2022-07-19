Органические вещества клетки. Углеводы

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Ткани высших растений Жизненные циклы растений Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Половое размножение
Цитология
Одномембранные органоиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточная теория Биосинтез белка Двумембранные органоиды Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Липиды Митоз Пластический обмен. Фотосинтез
Зоология
Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Общая характеристика животных Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие
Эволюция живой природы
Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Основные эволюционные представления
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Классификация грибов

Органические вещества клетки. Углеводы

Углеводы, или сахариды – органические вещества с общей формулой (СН2О)n.

Встречаются как не полимерные, так и полимерные структуры, мономерами которых являются моносахариды.

В живой клетке углеводы находятся в количествах, не превышающих 1-2%, иногда 5% (в печени, в мышцах). Наиболее богаты углеводами растительные клетки, где их содержание достигает в некоторых случаях 90% от массы сухого вещества (семена, клубни картофеля и т. д.).

Классификация углеводов

В зависимости от строения углеводы делят на:

  • моносахариды – простые сахара, легко растворяющиеся в воде и имеющие сладкий вкус;

  • дисахариды – сахариды, включающие в себя два мономерных остатка;

  • олигосахариды – углеводы, содержащие от 2 до 10 мономерных остатков.

  • полисахариды – регулярные биополимеры, в состав которых входят сотни тысяч моносахаридов. Они обладают высокой молекулярной массой, нерастворимы в воде, на вкус несладкие. Так как к одному остатку моносахарида может быть присоединено несколько других остатков, полисахариды могут иметь разветвленную структуру.

Глюкоза содержится в крови (0,1—0,12%). Пентозы рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеиновых кислот и АТФ.

Моносахариды гидрофильны. Полисахариды гидрофобны.

Функции углеводов:

● строительная (структурная)

Целлюлоза образует стенки растительных клеток. Сложный полисахарид хитин служит главным структурным компонентом наружного скелета членистоногих. Строительную функцию хитин выполняет и у грибов.

● пластическая

Пентозы рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеиновых кислот и АТФ.

● энергетическая

Углеводы играют роль основного источника энергии в клетке. В процессе окисления 1 г углеводов освобождается 17,6 кДж (~4,2 ккал).

● запасающая

Крахмал у растений и гликоген у животных откладываются в клетках и служат энергетическим резервом.

● рецепторная

Олигосахариды входят в состав многих клеточных рецепторов (например, гликокаликс у животных).

Строение углеводов