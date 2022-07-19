Органические вещества клетки. Липиды

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Зоология
Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Хордовые Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Законы и правила в теории эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Покровная система Внутренняя среда организма Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Большой и малый круги кровообращения Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические проблемы Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Комбинативная изменчивость Бесполое размножение
Цитология
Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Клеточная теория Биосинтез белка Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды

Органические вещества клетки. Липиды

К липидам относятся жиры и жироподобные вещества. Это органические соединения с различной структурой, но общими свойствами: не растворимы в воде, но растворимы в органических растворителях (эфир, бензин и т. п.). Липиды образованы атомами трех элементов: углерода, кислорода и водорода. Выделяют следующие группы липидов:

Триглицериды (жиры) – соединения жирных высокомолекулярных кислот и трехатомного спирта глицерина. Жиры не растворяются в воде — они гидрофобны.

Жиры могут быть насыщенными и ненасыщенными (в зависимости от типа жирных кислот, входящих в состав). Насыщенные (предельные) содержат только одинарные связи между атомами углерода. В то время как ненасыщенные кислоты содержат одну и более двойных ковалентных связей.

Ненасыщенные жиры имеют более низкие температуры плавления, чем насыщенные, поэтому при обычных условиях представляют собой жидкие масла, а не твёрдые вещества. Растительные жиры — жидкие при комнатной температуре. Животные жиры при комнатной температуре твердые.

Фосфолипиды – соединения, похожие на триглицериды, но одна жирная кислота замещена фосфорным остатком.

Таким образом, в составе молекул всех фосфолипидов имеются гидрофобная (остатки жирных кислот) и гидрофильная (фосфорная кислота и присоединенные к ней группы) части, поэтому такие молекулы могут контактировать как с полярными, так и с неполярными растворителями (такие вещества называют амфифильными).

Амфифильность - наличие в молекуле жиров гидрофобных и гидрофильных частей.

Особенности фосфолипидов:

Фосфолипиды образуют двойной слой, или липидный бислой цитоплазматической мембраны клеток

● Гидрофильные «головки» обращены наружу

● Гидрофобные «хвосты» спрятаны вовнутрь мембраны

Стероиды - вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью. К ним относится полициклический спирт холестерол (чаще называемый холестерин) и его производные.

Кроме того, к липидам относятся воска.

Воска – сложные эфиры высших спиртов и жирных кислот. В состав молекул липидов, составляющих воски (в отличие от жиров, имеющих сходное строение), не входит глицерин.

Они покрывают кожу, шерсть, перья животных, смягчая их и защищая их от воды. Также из восков пчёлы строят соты.

Функции липидов:

Энергетическая. В ходе расщепления 1 г жиров до СО2 и Н2О освобождается большое количество энергии — 38,9 кДж (9,3 ккал).

Запасающая. Липиды могут использоваться также в качестве источника воды (при окислении 1 г жира образуется более 1 г воды)

Строительная (структурная). Благодаря амфифильности в воде и водных растворах фосфолипиды самопроизвольно формируют протяженные почти плоские двойные слои, в которых гидрофобные слои смотрят друг на друга, а гидрофильные головы – в водную среду. Такие слои являются основой всех биологических мембран. Таким образом, одной из основных функцией фосфолипидов является структурная функция – формирование биологических мембран.

https://cf.ppt-online.org/files1/slide/t/TdhDGORiqls1Sw9bWLxKyk7tCBm0vXHrgeM42a/slide-91.jpg

Фосфолипидный бислой клеточной мембраны

Терморегулирующая. Большинство липидов обладают низкой теплопроводностью и у некоторых животных (тюлени, киты) он откладывается в подкожной жировой ткани, образуя слой толщиной до 1 м.

Защитная. Например, восковой налет на различных частях растений препятствует излишнему испарению воды.

Регуляторная. Многие производные липидов (например, стероидные гормоны, витамины A, D, E) участвуют в обменных процессах, происходящих в организме.