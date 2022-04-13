Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания
Цитология
Клеточная теория Клеточный цикл Органические вещества клетки. Углеводы Одномембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Белки Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Митоз Немембранные органоиды Мейоз Метаболизм и основные понятия Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Минеральные вещества клетки, вода Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Постэмбриональный период развития Органогенез Эмбриональный период развития Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Половое размножение Селекция растений Селекция микроорганизмов Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Селекция животных
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Определение вида и популяции Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Свойства популяции Геологические эры Происхождение человека Взаимодействие природы и общества Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила

Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Внимание!

Для экзамена важно четко знать основные определения этой темы: биоценоз, биотоп, биогеоценоз, экосистема.

Биоценоз ― устойчивая совокупность популяций различных организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов), приспособившаяся за определенный исторический период к совместному существованию на однородном участке территории или акватории.

Биотоп ― участок суши или водоема с однородными условиями среды обитания, занимаемый тем или иным биоценозом.

Постоянное взаимодействие биоценоза и биотопа определяет более сложной системы ― биогеоценоза.

Биогеоценоз ― это однородный участок земной поверхности с определенным составом живых организмов (биоценоз) и определенными условиями среды обитания (биотоп), которые объединены обменом веществ и энергии в единый природный комплекс.

От термина «биогеоценоз» следует отличать термин «экосистема».

Экосистема сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии.

Казалось бы, это определение тождественно термину «биогеоценоз», однако это не так. Понятие «экосистема» не имеет ранга и размерности, поэтому оно применимо как к простым (муравейник, гниющий пень) и искусственным (аквариум, водохранилище, парк), так и к сложным естественным комплексам организмов с их средой обитания.

Временные, искусственные и водные экосистемы НЕ считаются биогеоценозами, но являются экосистемами.

Внимание!

Любой биогеоценоз является экосистемой.

Не всякая экосистема ― биогеоценоз.

Цепи питания

Компонентами всех экологических систем являются живые организмы. Они взаимодействуют между собой, вступают в различные отношения, в том числе пищевые. Таким образом, они формируют пищевые цепи.

Пищевая цепочка ― последовательность взаимосвязанных видов, в которой каждое последующее звено питается предыдущим. При этом у каждого организма в этой цепочке есть своя функция.

Последовательно питаясь друг другом, живые организмы образуют звенья цепи питания, называемые трофическими уровнями.

  1. Первый компонент типичной пищевой цепи (первый трофический уровень).

Продуценты ― производители органического вещества.

Аккумулируют энергию солнца, переводя ее в энергию химической связи в молекуле глюкозы.

Фототрофы: зеленые растения, цианобактерии, эвглена зеленая и хемотрофы: бактерии.

  1. Второй компонент пищевой цепи (второй трофический уровень).

Консументы I-ого порядка ― потребители продуцентов.

Используют органическое вещество растений в качестве источника энергии и строительного материала для синтеза своих органических веществ и осуществления всех процессов жизнедеятельности.

Травоядные животные: грызуны, зайцеобразные, олени.

  1. Третий компонент пищевой цепи (третий трофический уровень).

Консументы II-ого порядка ― потребители консументов I-ого порядка.

Они питаются растительноядными животными, используя их органическое вещество для своих нужд.

Хищные животные: волки, лисы, коршуны, орлы, щуки и т.д.

  1. Четвертый компонент пищевой цепи (четвертый трофический уровень).

Консументы III-его порядка ― потребители консументов II-ого порядка.

Крупные хищники или падальщики, питающиеся останками умерших тел.

  1. Замыкающий компонент пищевой цепи (последний трофический уровень).

Редуценты ― разрушители.

Перевод органических веществ мертвых тел в неорганические.

Бактериальные организмы, грибы.

Цепь питания записывается в виде последовательности организмов со стрелками, направленными от поедаемого к поедающему: растение (продуцент) → растительноядное животное (консумент 1 порядка) → хищное животное (консумент 2 порядка) → редуцент.

Поскольку одним и тем же растением или животным могут питаться несколько организмов, то создаются сети питания, в которых тоже используется разделение по основным функциям, но участников больше.

Картинки по запросу "сети питания""

Виды цепей питания

Классическая цепь питания, которую мы описали выше, называется пастбищной. Другое ее название ― цепь выедания, так как в ней происходит последовательное использование органических веществ, в процессе поедания одних организмов другими.

Пример пастбищной цепи: пшеница → мышь → змея

Схема пастбищной цепи: продуцент → консумент → редуцент

Однако не все растения и животные поедаются какими-либо участниками пищевой цепи. Часть из них просто отмирает, формируя детрит.

Детрит ― мертвое органическое вещество в экосистеме, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания. К нему относят листовой опад, ил, а также экскременты животных (навоз).

Существуют организмы, питающиеся детритом, они называются детритофаги.

В природе формируются детритные цепи питания. Они начинаются мёртвым органическим веществом, которое было создано растениями и не использовалось в пастбищной цепи. Другое название этих цепей ― цепи разложения.

Пример детритной цепи: листовой опад → дождевой червь → крот → бактерии.

Схема детритной цепи: детрит → детритофаг → консумент → редуцент

Прочитайте тему “Виды пирамид. Правило экологической пирамиды” и переходите к тестированию.