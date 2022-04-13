Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Внимание! Для экзамена важно четко знать основные определения этой темы: биоценоз, биотоп, биогеоценоз, экосистема.

Биоценоз ― устойчивая совокупность популяций различных организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов), приспособившаяся за определенный исторический период к совместному существованию на однородном участке территории или акватории. ― устойчивая совокупность популяций, приспособившаяся за определенный исторический период к совместному существованию на однородном участке территории или акватории. Биотоп ― участок суши или водоема с однородными условиями среды обитания, занимаемый тем или иным биоценозом.

Постоянное взаимодействие биоценоза и биотопа определяет более сложной системы ― биогеоценоза.

Биогеоценоз ― это однородный участок земной поверхности с определенным составом живых организмов (биоценоз) и определенными условиями среды обитания (биотоп), которые объединены обменом веществ и энергии в единый природный комплекс.

От термина «биогеоценоз» следует отличать термин «экосистема».

Экосистема ― сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии.

Казалось бы, это определение тождественно термину «биогеоценоз», однако это не так. Понятие «экосистема» не имеет ранга и размерности, поэтому оно применимо как к простым (муравейник, гниющий пень) и искусственным (аквариум, водохранилище, парк), так и к сложным естественным комплексам организмов с их средой обитания.

Временные, искусственные и водные экосистемы НЕ считаются биогеоценозами, но являются экосистемами.



Внимание! Любой биогеоценоз является экосистемой. Не всякая экосистема ― биогеоценоз.

Цепи питания

Компонентами всех экологических систем являются живые организмы. Они взаимодействуют между собой, вступают в различные отношения, в том числе пищевые. Таким образом, они формируют пищевые цепи.

Пищевая цепочка ― последовательность взаимосвязанных видов, в которой каждое последующее звено питается предыдущим. При этом у каждого организма в этой цепочке есть своя функция.

Последовательно питаясь друг другом, живые организмы образуют звенья цепи питания, называемые трофическими уровнями.

Первый компонент типичной пищевой цепи (первый трофический уровень).

Продуценты ― производители органического вещества.

Аккумулируют энергию солнца, переводя ее в энергию химической связи в молекуле глюкозы.

Фототрофы: зеленые растения, цианобактерии, эвглена зеленая и хемотрофы: бактерии.

Второй компонент пищевой цепи (второй трофический уровень).

Консументы I-ого порядка ― потребители продуцентов.

Используют органическое вещество растений в качестве источника энергии и строительного материала для синтеза своих органических веществ и осуществления всех процессов жизнедеятельности.

Травоядные животные: грызуны, зайцеобразные, олени.

Третий компонент пищевой цепи (третий трофический уровень).

Консументы II-ого порядка ― потребители консументов I-ого порядка.

Они питаются растительноядными животными, используя их органическое вещество для своих нужд.

Хищные животные: волки, лисы, коршуны, орлы, щуки и т.д.

Четвертый компонент пищевой цепи (четвертый трофический уровень).

Консументы III-его порядка ― потребители консументов II-ого порядка.

Крупные хищники или падальщики, питающиеся останками умерших тел.

Замыкающий компонент пищевой цепи (последний трофический уровень).

Редуценты ― разрушители.

Перевод органических веществ мертвых тел в неорганические.

Бактериальные организмы, грибы.

Цепь питания записывается в виде последовательности организмов со стрелками, направленными от поедаемого к поедающему: растение (продуцент) → растительноядное животное (консумент 1 порядка) → хищное животное (консумент 2 порядка) → редуцент.

Поскольку одним и тем же растением или животным могут питаться несколько организмов, то создаются сети питания, в которых тоже используется разделение по основным функциям, но участников больше.

Виды цепей питания

пастбищной. Другое ее название ― цепь выедания, так как в ней происходит последовательное использование органических веществ, в процессе поедания одних организмов другими. Классическая цепь питания, которую мы описали выше, называется. Другое ее название ―так как в ней происходит последовательное использование органических веществ, в процессе поедания одних организмов другими. Пример пастбищной цепи: пшеница → мышь → змея Схема пастбищной цепи: продуцент → консумент → редуцент

Однако не все растения и животные поедаются какими-либо участниками пищевой цепи. Часть из них просто отмирает, формируя детрит.

Детрит ― мертвое органическое вещество в экосистеме, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания. К нему относят листовой опад, ил, а также экскременты животных (навоз).

Существуют организмы, питающиеся детритом, они называются детритофаги.

детритные цепи питания. Они начинаются мёртвым органическим веществом, которое было создано растениями и не использовалось в пастбищной цепи. Другое название этих цепей ― цепи разложения. В природе формируютсяцепи питания. Они начинаются мёртвым органическим веществом, которое было создано растениями и не использовалось в пастбищной цепи. Другое название этих цепей ― Пример детритной цепи: листовой опад → дождевой червь → крот → бактерии. Схема детритной цепи: детрит → детритофаг → консумент → редуцент

Прочитайте тему “Виды пирамид. Правило экологической пирамиды” и переходите к тестированию.