Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Классификация грибов
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Строение и разнообразие плодов Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Мхи Строение цветка Ткани высших растений Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Водные экосистемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Зоология
Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Круглые черви Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Классы моллюсков Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Свойства популяции
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Органогенез Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Половая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Органы чувств Дыхательная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Роль витаминов Лимфатическая система Неинфекционные заболевания человека Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы

Жизненные циклы растений

Ключ для решения проблемы запоминания жизненных циклов растений, заключен в данной схеме:

Основные понятия по данной теме:

Гаметофит – заросток, гаплоидное половое поколение в цикле развития растения, дающее споры.

У споровых растений заростки формируются из спор, выпадающих из спорангия на почву, и живут самостоятельно, на них имеются архегонии и антеридии. Обычно эти заростки обоеполые. У семенных растений споры не выпадают из спорангиев и раздельнополые заростки развиваются внутри них.

У голосеменных женский заросток – первичный эндосперм с двумя архегониями, у покрытосеменных – восьмиядерный зародышевый мешок (без архегониев). Мужской заросток у семенных растений – пыльца (не имеет антеридиев).

Оплодотворение – слияние сперматозоида (спермия) с яйцеклеткой.

У споровых растений для оплодотворения нужна воды, которая переносит сперматозоиды, у семенных растений спермии (обычно их два) доставляются по пыльцевой трубке. У голосеменных в оплодотворении принимает участие один из спермиев. Для покрытосеменных характерно двойное оплодотворение.

Семя орган размножения и расселения голосеменных и покрытосеменных.

Образуется из семязачатка в результате оплодотворения. Состоит из кожуры, зародыша и запасающей ткани – эндосперма.

Семязачаток – видоизмененный мегаспорангий семенных растений, в котором происходит образование мегаспор, развитие женского гаметофита и оплодотворение, в результате чего образуется семя.

Семязачатки голосеменных открыто лежат на чешуе шишек, у покрытосеменных – внутри завязи.

Спорофит – бесполое диплоидное поколение в цикле развития растения, которое чередуется с гаплоидным поколением – гаметофитом.

Спорофит развивается из зиготы, на нем образуются спорангии со спорами. У бурых водорослей, папоротников, хвощей, плаунов спорофит и гаметофит представляют собой разные особи, при этом гаметофит микроскопически мал. У мхов оба эти поколения находятся на одной особи и гаметофит является листостебельным растением, а спорофит – коробочка на ножке. У голо- и покрытосеменных оба поколения также находятся на одном растении, но преобладает спорофит, а гаметофиты редуцированы и микроскопически малы.

Запомните! Споры образуются путем мейоза, а гаметы – путем митоза.

Чтобы окончательно разобраться в циклах развития растений, стоит посмотреть на следующие схемы:

Цикл развития спорового растения

Цикл развития сосны

*Жизненный цикл покрытосеменных см. в теории «Двойное оплодотворение цветковых».