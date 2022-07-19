Ненаследственная изменчивость

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Строение семени Жизненные циклы растений
Экосистемы и присущие им закономерности
Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Классы членистоногих Тип Круглые черви Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика животных
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Половая система Перифирическая нервная система Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Формы естественного отбора
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Организм - целостная саморегулирующаяся система
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Ненаследственная изменчивость

Изменчивость организмов проявляется в разнообразии особей (одного вида, породы или сорта), отличающихся друг от друга по комплексу признаков, свойств и качеств.

На основании причин возникновения изменчивости выделяют два её вида:

ненаследственную (модификационную, фенотипическую)

наследственную (генотипическую).

Генотип — генетический материал организма

Фенотип — признаки организма (внешние и внутренние)

Модификационная (фенотипическая) изменчивость заключается в том, что под действием разных условий внешней среды у организмов одного вида, генотипически одинаковых, наблюдается изменение признаков (фенотипа). Изменения эти индивидуальны и не наследуются, т. е. не передаются особям следующих поколений.

Примеры проявления фенотипической изменчивости

1.В одном из опытов корневище одуванчика разрезали вдоль острой бритвой и высадили половинки в разных условиях ― в низине и в горах. К концу сезона из этих проростков выросли совершенно не похожие друг на друга растения. Первое из них (в низине) было высоким, с большими листьями и крупным цветком. Второе, выросшее в горах, в суровых условиях, оказалось низкорослым, с мелкими листьями и цветком.

Генотип у этих двух растений абсолютно идентичен (ведь они выросли из половинок одного корневища), но их фенотипы существенно различались в результате разных условий произрастания. Потомки этих двух растений, выращенные в одинаковых условиях, ничем не отличались друг от друга. Следовательно, фенотипические изменения не наследуются.

Биологическое значение модификационной изменчивости заключается в обеспечении индивидуальной приспособляемости организма к различным условиям внешней среды.

2.Рассмотрим другой пример. Представим себе, что две сестры, однояйцовых близнеца (т. е. с идентичными генотипами) выбрали еще в детстве разные увлечения: одна посвятила себя тяжелой атлетике, а другая― игре на скрипке. Очевидно, через десяток лет между ними будет наблюдаться существенное физическое различие. И также ясно, что у спортсмена его новорожденный сын не родится с «атлетическими» признаками.

Статистические закономерности модификационной изменчивости можно выразить вариационным рядом и вариационной кривой.

Вариационный ряд – ряд значений признака, расположенных в порядке возрастания или убывания.

Вариационный ряд листьев лавровишни (цифрами обозначена длина листа)

Вариационная кривая – это графическое отображение зависимости частоты проявления варианта от его интенсивности.

Вариационная кривая распределения семян тыквы по их величине

Изменения фенотипа под воздействием условий внешней среды могут происходить не беспредельно, а только в ограниченном диапазоне (широком или узком), который обусловлен генотипом.

Диапазон, в пределах которого признак может изменяться, носит название нормы реакции.

  • Так, например, признаки у коров, учитываемые в животноводстве, ― удойность (т. е. количество вырабатываемого молока) и жирность молока ― могут изменяться, но в разных пределах. В зависимости от условий содержания и кормления животных удойность варьируется существенно (от стаканов до нескольких ведер в сутки). В данном случае говорят о широкой норме реакции.

  • А вот жирность молока очень незначительно колеблется в зависимости от условий содержания (всего на сотые доли процента), т. е. этот признак характеризуется узкой нормой реакции.

К широкой норме реакции чаще относятся количественные показатели, к узкой – качественные

Широкая норма реакции Узкая норма реакции
Высота растения Форма цветка
Размеры листьев Размеры сердца
Рост человека Размеры печени
Вес животных Жирность молока
Яйценоскость кур Половые различия
Удои молока Окраска шерсти

Итак, условия внешней среды обусловливают изменения признака в пределах нормы реакции. Границы же последней продиктованы генотипом. Следовательно, изменения самой нормы реакции могут произойти только в результате изменения генотипа (т. е. в результате генотипической изменчивости).

Модификационная изменчивость

Причина: Изменение условий среды

Результат: Приспособленность

Характер: Массовый