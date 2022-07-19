Папоротникообразные

Как и мхи, папоротники чувствительны к наличию влаги в окружающей среде, так как от нее зависит их размножение и распространение.
У папоротников гораздо лучше выражены ткани, в том числе и проводящая;
Появляются корни (придаточные), листья и стебель имеют большее развитие;
Молодые листья имеют завитое строение, поэтому их иногда называют «улитками».
Лист папоротников имеет особое строение и называется «вайя».
Сорусы
Гаметофит = заросток
После созревания из сорусов на обратной стороне листа высыпаются споры и ветром переносятся на большие расстояния. Спора попадает в воду и из нее вырастает гаметофит, заросток, похожий на зеленый сердцевидный лист.
Заросток живет недолго, на нем образуются гаметы (половые клетки), в воде они сливаются в зиготу и формируется новое растение – спорофит. Это и будет будущий большой папоротник, на котором тоже, в свою очередь, будут образовываться споры.
Жизненный цикл папоротника
Папоротники, как и мхи, способны существовать в основном только во влажной среде обитания, это ограничивает их распространение по земному шару. Однако число видов этих растений достаточно велико.
Папоротники являются важными компонентами многих растительных сообществ, особенно в тропических и субтропических лесах.
● Некоторые папоротники выращиваются в декоративных целях
● Некоторые употребляются в пищу
● Из отдельных видов получают экстракты лекарственных веществ.