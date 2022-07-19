Папоротникообразные

Папоротникообразные – более развитые споровые растения по сравнению со мхами. Папоротники широко распространены во влажных тропических лесах, где до сих пор встречаются их древовидные формы.

Как и мхи, папоротники чувствительны к наличию влаги в окружающей среде, так как от нее зависит их размножение и распространение.

Строение папоротников отличает их от мхов: У папоротников гораздо лучше выражены ткани, в том числе и проводящая; Появляются корни (придаточные), листья и стебель имеют большее развитие; Молодые листья имеют завитое строение, поэтому их иногда называют «улитками».

Лист папоротников имеет особое строение и называется «вайя».

На обратной стороне листа расположены сорусы – скопления спорангиев, в которых находятся споры

Сорусы

Спорофит = взрослое растение = взрослое растение Гаметофит = заросток

Важно! В жизненном цикле папоротников преобладает спорофит.

После созревания из сорусов на обратной стороне листа высыпаются споры и ветром переносятся на большие расстояния. Спора попадает в воду и из нее вырастает гаметофит, заросток , похожий на зеленый сердцевидный лист.

Заросток живет недолго, на нем образуются гаметы (половые клетки), в воде они сливаются в зиготу и формируется новое растение – спорофит. Это и будет будущий большой папоротник, на котором тоже, в свою очередь, будут образовываться споры.

Жизненный цикл папоротника

Экология папоротниковидных

Папоротники, как и мхи, способны существовать в основном только во влажной среде обитания, это ограничивает их распространение по земному шару. Однако число видов этих растений достаточно велико.

Папоротники являются важными компонентами многих растительных сообществ, особенно в тропических и субтропических лесах.