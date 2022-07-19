Папоротникообразные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы
Зоология
Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Класс Земноводные, или Амфибии Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Классы членистоногих Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Класс Млекопитающие, или Звери Головоногие моллюски Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Одноклеточные животные, или Простейшие Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Брюхоногие и двустворчатые моллюски
Микробиология, микология
Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы
Ботаника
Плауновидные. Хвощевидные Общая характеристика водорослей Строение и многообразие плодов Видоизменения побегов Размножение покрытосеменных растений Разнообразие голосеменных растений Покрытосеменные, или Цветковые Строение цветка. Соцветия Папоротниковидные Строение семян Классы Однодольные и Двудольные Голосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Моховидные Строение и видоизменения листа Значение водорослей в природе и жизни человека Многообразие водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Побег и почки. Строение стебля
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира

Папоротникообразные

Папоротникообразные – более развитые споровые растения по сравнению со мхами. Папоротники широко распространены во влажных тропических лесах, где до сих пор встречаются их древовидные формы.

Как и мхи, папоротники чувствительны к наличию влаги в окружающей среде, так как от нее зависит их размножение и распространение.

Строение папоротников отличает их от мхов:

  1. У папоротников гораздо лучше выражены ткани, в том числе и проводящая;

  2. Появляются корни (придаточные), листья и стебель имеют большее развитие;

  3. Молодые листья имеют завитое строение, поэтому их иногда называют «улитками».

Лист папоротников имеет особое строение и называется «вайя».

На обратной стороне листа расположены сорусы – скопления спорангиев, в которых находятся споры

Сорусы

Спорофит = взрослое растение

Гаметофит = заросток

Важно! В жизненном цикле папоротников преобладает спорофит.

  • После созревания из сорусов на обратной стороне листа высыпаются споры и ветром переносятся на большие расстояния. Спора попадает в воду и из нее вырастает гаметофит, заросток, похожий на зеленый сердцевидный лист.

  • Заросток живет недолго, на нем образуются гаметы (половые клетки), в воде они сливаются в зиготу и формируется новое растение – спорофит. Это и будет будущий большой папоротник, на котором тоже, в свою очередь, будут образовываться споры.

Жизненный цикл папоротника

Экология папоротниковидных

Папоротники, как и мхи, способны существовать в основном только во влажной среде обитания, это ограничивает их распространение по земному шару. Однако число видов этих растений достаточно велико.

Папоротники являются важными компонентами многих растительных сообществ, особенно в тропических и субтропических лесах.

Человек использует папоротники в различных сферах:

● Некоторые папоротники выращиваются в декоративных целях

● Некоторые употребляются в пищу

● Из отдельных видов получают экстракты лекарственных веществ.