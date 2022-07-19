Высшая нервная деятельность

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Водные экосистемы Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Зоология
Тип Круглые черви Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Моллюски Одноклеточные организмы Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Органы чувств Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Покровная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Внутренняя среда организма Дыхательная система
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Формы естественного отбора
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм как биологическая система
Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость
Ботаника
Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Отдел Папоротникообразные
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных

Высшая нервная деятельность

Высшая нервная деятельность (ВНД) — совокупность процессов, происходящих в мозге, влияющих на поведение животных и человека.

Различают три уровня ВНД:

• безусловные рефлексы и инстинкты

• условные рефлексы, появляющиеся в ходе жизни

• словесная сигнализация

Последний уровень свойственен лишь человеку, он получил название второй сигнальной системы. Опираясь на это, можно сделать вывод о том, что ВНД человека включает в себя два элемента:

• первая сигнальная система — основа для образования условных рефлексов. Включает в себя сенсорные системы для восприятия раздражителей и соответствующие им зоны в коре больших полушарий.

• вторая сигнальная система — особенность ВНД человека. Обеспечивает восприятие словесной информации через звуки и символы. Формируется на основе первой сигнальной системы, так как неразрывно связана с сенсорами. Функционирование второй сигнальной системы даёт возможность для появления абстрактного мышления у человека.

Рассматривая ВНД как человека, так и животных, следует подробнее рассмотреть рефлексы.

Функциональной единицей нервной системы является рефлекторная дуга.

Рефлекторная дуга — цепочка нейронов, по которой передаётся возбуждение.

Рефлекторная дуга включает в себя следующие элементы:

• Рецептор — окончание дендрита чувствительного нейрона, здесь начинается путь нервного импульса.

• Тело чувствительного нейрона — место дальнейшего прохождения импульса. Оно находится в спинномозговом ганглии задних корешков спинного мозга.

• Вставочный нейрон — следующее звено рефлекторной дуги. Синапс аксона чувствительного нейрона с дендритом вставочного находится в боковых рогах серого вещества спинного мозга.

• Тело двигательного нейрона — расположено в передних рогах серого вещества спинного мозга.

• Аксон двигательного нейрона — расположен в передних корешках спинного мозга.

• Эффекторный орган

При осуществлении рефлекторной деятельности именно такой путь проходит нервный импульс.

Рассмотрим подробнее элементы рефлекторной дуги:

Чувствительный нейрон — нейрон, преобразующий сигнал от рецептора в нервный импульс и передающий его в ЦНС. Дендрит чувствительного нейрона оканчивается на периферии рецептором — структурой, способной воспринимать раздражители.

Двигательный нейрон — нейрон, аксон которого направляется к рабочему органу.

Рефлекторная дуга может состоять из двух вышеназванных нейронов, она называется двухнейронная, однако чаще встречаются трехнейронные рефлекторные дуги. В их состав входят дополнительные элементы — вставочные нейроны.

Вставочный нейрон — промежуточное звено в передаче нервного импульса от чувствительного нейрона к двигательному.

Так происходит, например, отдёргивание руки от горячего чайника. Вы прикасаетесь к нему, рецептор посылает информацию в спинной мозг о том, что чайник горячий, через вставочные нейроны импульс переходит на двигательные, которые приводят мышцы в движение.

Помимо количества нейронов в составе рефлекторной дуги существует множество критериев для ее классификации. Рефлекторная дуга может принадлежать соматической (отвечающей за осознанные движения скелетной мускулатуры) или вегетативной нервной системе (регулирующей работу внутренних органов).

И соматическая и вегетативная рефлекторные дуги состоят чаще из 3х элементов: чувствительного нейрона, вставочного и двигательного. Тело двигательного нейрона вегетативной рефлекторной дуги находится за пределами ЦНС — в нервных сплетениях около позвоночника или вблизи внутренних органов; для соматической рефлекторной дуги характерно их расположение в сером веществе спинного мозга или в двигательных ядрах черепных нервов.

Выделяют два вида рефлексов:

• Безусловные: врожденные, сохраняются в течение всей жизни, обладают видовой специфичностью (т.е. характерны для всех особей вида), замыкаются на уровне спинного, продолговатого, среднего мозга. Необходимы для выживания в стабильных, не меняющихся условиях среды.

• Условные: формируются в течение жизни, индивидуальны, замыкаются на уровне коры больших полушарий, непостоянны. Необходимы для адаптации к меняющимся условиям среды.

По роли рефлексы можно разделить на:

• ориентировочные

• защитные

• половые

• пищевые

Условные рефлексы обретаются в течении жизни, но могут и исчезать под влиянием внешнего или внутреннего торможения.

Внешнее торможение

Возникает из-за наличия более сильного раздражителя, чем тот, который вызывает рефлекс. К примеру, выделение пищеварительных соков от вида еды прекратится от сильной боли или испуга.

Биологическое значение внешнего торможения заключается в осуществлении реакции на основной раздражитель.

Внутреннее торможение

Возникает, если условный раздражитель не подкрепляется безусловным.

К примеру, при дрессировке собак реакция на команды появляется при наличии позитивного подкрепления (вознаграждения в виде еды). Если собаку, знающую команду, не поощрять за ее выполнение, со временем она перестанет на неё реагировать.

Огромный вклад в изучение рефлексов, рефлекторной дуги и ВНД в целом внёс выдающийся физиолог И.П. Павлов, работы которого неразрывно связаны с трудами И.М. Сеченова.