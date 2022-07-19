Высшая нервная деятельность (ВНД) — совокупность процессов, происходящих в мозге, влияющих на поведение животных и человека.
Различают три уровня ВНД:
• безусловные рефлексы и инстинкты
• условные рефлексы, появляющиеся в ходе жизни
• словесная сигнализация
Последний уровень свойственен лишь человеку, он получил название второй сигнальной системы. Опираясь на это, можно сделать вывод о том, что ВНД человека включает в себя два элемента:
• первая сигнальная система — основа для образования условных рефлексов. Включает в себя сенсорные системы для восприятия раздражителей и соответствующие им зоны в коре больших полушарий.
• вторая сигнальная система — особенность ВНД человека. Обеспечивает восприятие словесной информации через звуки и символы. Формируется на основе первой сигнальной системы, так как неразрывно связана с сенсорами. Функционирование второй сигнальной системы даёт возможность для появления абстрактного мышления у человека.
Рассматривая ВНД как человека, так и животных, следует подробнее рассмотреть рефлексы.
Функциональной единицей нервной системы является рефлекторная дуга.
Рефлекторная дуга включает в себя следующие элементы:
• Рецептор — окончание дендрита чувствительного нейрона, здесь начинается путь нервного импульса.
• Тело чувствительного нейрона — место дальнейшего прохождения импульса. Оно находится в спинномозговом ганглии задних корешков спинного мозга.
• Вставочный нейрон — следующее звено рефлекторной дуги. Синапс аксона чувствительного нейрона с дендритом вставочного находится в боковых рогах серого вещества спинного мозга.
• Тело двигательного нейрона — расположено в передних рогах серого вещества спинного мозга.
• Аксон двигательного нейрона — расположен в передних корешках спинного мозга.
• Эффекторный орган
При осуществлении рефлекторной деятельности именно такой путь проходит нервный импульс.
Рассмотрим подробнее элементы рефлекторной дуги:
Чувствительный нейрон — нейрон, преобразующий сигнал от рецептора в нервный импульс и передающий его в ЦНС. Дендрит чувствительного нейрона оканчивается на периферии рецептором — структурой, способной воспринимать раздражители.
Двигательный нейрон — нейрон, аксон которого направляется к рабочему органу.
Рефлекторная дуга может состоять из двух вышеназванных нейронов, она называется двухнейронная, однако чаще встречаются трехнейронные рефлекторные дуги. В их состав входят дополнительные элементы — вставочные нейроны.
Вставочный нейрон — промежуточное звено в передаче нервного импульса от чувствительного нейрона к двигательному.
Помимо количества нейронов в составе рефлекторной дуги существует множество критериев для ее классификации. Рефлекторная дуга может принадлежать соматической (отвечающей за осознанные движения скелетной мускулатуры) или вегетативной нервной системе (регулирующей работу внутренних органов).
И соматическая и вегетативная рефлекторные дуги состоят чаще из 3х элементов: чувствительного нейрона, вставочного и двигательного. Тело двигательного нейрона вегетативной рефлекторной дуги находится за пределами ЦНС — в нервных сплетениях около позвоночника или вблизи внутренних органов; для соматической рефлекторной дуги характерно их расположение в сером веществе спинного мозга или в двигательных ядрах черепных нервов.
Выделяют два вида рефлексов:
• Безусловные: врожденные, сохраняются в течение всей жизни, обладают видовой специфичностью (т.е. характерны для всех особей вида), замыкаются на уровне спинного, продолговатого, среднего мозга. Необходимы для выживания в стабильных, не меняющихся условиях среды.
• Условные: формируются в течение жизни, индивидуальны, замыкаются на уровне коры больших полушарий, непостоянны. Необходимы для адаптации к меняющимся условиям среды.
По роли рефлексы можно разделить на:
• ориентировочные
• защитные
• половые
• пищевые
Условные рефлексы обретаются в течении жизни, но могут и исчезать под влиянием внешнего или внутреннего торможения.
Возникает из-за наличия более сильного раздражителя, чем тот, который вызывает рефлекс. К примеру, выделение пищеварительных соков от вида еды прекратится от сильной боли или испуга.
Биологическое значение внешнего торможения заключается в осуществлении реакции на основной раздражитель.
Возникает, если условный раздражитель не подкрепляется безусловным.
К примеру, при дрессировке собак реакция на команды появляется при наличии позитивного подкрепления (вознаграждения в виде еды). Если собаку, знающую команду, не поощрять за ее выполнение, со временем она перестанет на неё реагировать.
Огромный вклад в изучение рефлексов, рефлекторной дуги и ВНД в целом внёс выдающийся физиолог И.П. Павлов, работы которого неразрывно связаны с трудами И.М. Сеченова.