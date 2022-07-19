История генетики

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Внутренняя среда организма Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Иммунная система и иммунитет Органы чувств Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Покровная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Эндокринная система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Лимфатическая система
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Классификация грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование
Ботаника
Ткани высших растений Размножение водорослей Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Тип Моллюски
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Постэмбриональный период развития Гаметогенез Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

История генетики

В основу современной генетики легли закономерности наследственности, обнаруженные Г. Менделем при скрещивании различных сортов гороха (1865), а также мутационная теория X. Де Фриза. Однако рождение генетики принято относить к 1900 г., когда X. Де Фриз, К. Корренс и Э. Чермак вторично открыли законы Г. Менделя.

Ещё в 1883–1884 гг. В. Ру, О. Гертвиг, Э. Страсбургер, а также А.Вейсман сформулировали ядерную гипотезу наследственности, которая в начале XX в. переросла в хромосомную теорию наследственности (У. Сеттон, Т. Бовери, Т. Морган и его школа).

Т. Морганом были заложены и основы теории гена, получившей развитие в трудах отечественных учёных школы А.С.Серебровского, которые сформулировали в 1929–1931 гг. представления о сложной структуре гена.

Эти представления были развиты и конкретизированы в исследованиях по биохимической и молекулярной генетике, которые привели к созданию Дж. Уотсоном и Ф. Криком модели ДНК, а затем и к расшифровке генетического кода, определяющего синтез белка.

Значительную роль в развитии генетики сыграло открытие факторов мутагенеза – ионизирующих излучений (Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов, Г. Мёллер), и химических мутагенов (В. В. Сахаров и М.Е.Лобашёв). Использование индуцированного мутагенеза способствовало увеличению разрешающей способности генетического анализа и представило селекционерам метод расширения наследственной изменчивости исходного материала.

Важное значение для разработки генетических основ селекции имели работы Н.И. Вавилова. Сформулированный им в 1920 закон гомологических рядов в наследственной изменчивости позволил ему в дальнейшем установить центры происхождения культурных растений, в которых сосредоточено наибольшее разнообразие наследственных форм.