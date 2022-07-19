Морфология вирусов

В зависимости от строения вирусы делят на простые и сложные.
Расположение молекул белка относительно нуклеиновой кислоты может быть различным:
На рисунке изображен вирус табачной мозаики (4), у которого нуклеиновая кислота (1) с помощью белков (2) закручена по спирали. Цифрой 3 отмечены антигены вируса, выступающие над поверхностью его оболочки.
Такое строению характерно, например, для вируса гриппа.
Вирус гриппа
Помимо разделения вирусов на простые и сложные, есть и масса других классификаций. В составе сердцевины вируса могут быть самые различные нуклеиновые кислоты, в зависимости от этого их делят на следующие группы:
Бактериофаг – вирус, поражающий клетки бактерий.
Бактериофаг имеет все признаки вирусов.
Состоит из белковой головки, в центре которой находится молекула вирусная ДНК и хвоста.
На конце хвоста расположены хвостовые нити, которые контактируют с рецепторными участками на поверхности бактериальной клетки и закрепляют бактериофаг.
Базальная пластинка хвоста содержит фермент, разрушающий клеточную стенку бактерий, что обеспечивает проникновение вирусной ДНК.