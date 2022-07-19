Морфология вирусов

В зависимости от строения вирусы делят на простые и сложные.

Простые вирусы состоят только из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида).

Расположение молекул белка относительно нуклеиновой кислоты может быть различным:

На рисунке изображен вирус табачной мозаики (4), у которого нуклеиновая кислота (1) с помощью белков (2) закручена по спирали. Цифрой 3 отмечены антигены вируса, выступающие над поверхностью его оболочки.

Сложные вирусы также имеют нуклеиновую кислоту и капсид, но в дополнение к последнему они получают дополнительную оболочку - суперкапсид. Эта оболочка не относится собственно к вирусу, она образуется в процессе выхода из клетки хозяина, это часть ее клеточной мембраны.

Такое строению характерно, например, для вируса гриппа.

Вирус гриппа

Обратите внимание: у вирусов нет ни ядра, ни цитоплазмы, ни цитоплазматической мембраны, поэтому мы не можем сказать, что вирусы имеют клеточное строение. Их относят к доклеточным формам жизни.

Помимо разделения вирусов на простые и сложные, есть и масса других классификаций. В составе сердцевины вируса могут быть самые различные нуклеиновые кислоты, в зависимости от этого их делят на следующие группы:

Внимание! На экзамене часто встречаются вопросы о вирусе бактерий. На экзамене часто встречаются вопросы о вирусе бактерий. Бактериофаг – вирус, поражающий клетки бактерий.

Бактериофаг имеет все признаки вирусов.

Состоит из белковой головки, в центре которой находится молекула вирусная ДНК и хвоста.