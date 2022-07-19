Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Роль витаминов Выделительная система Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Отделы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Ткани в организме человека Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Покровная система
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции Определение вида и популяции
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Экологические проблемы
Зоология
Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Классы моллюсков
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Морфология вирусов

В зависимости от строения вирусы делят на простые и сложные.

Простые вирусы состоят только из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида).

Расположение молекул белка относительно нуклеиновой кислоты может быть различным:

На рисунке изображен вирус табачной мозаики (4), у которого нуклеиновая кислота (1) с помощью белков (2) закручена по спирали. Цифрой 3 отмечены антигены вируса, выступающие над поверхностью его оболочки.

Сложные вирусы также имеют нуклеиновую кислоту и капсид, но в дополнение к последнему они получают дополнительную оболочку - суперкапсид. Эта оболочка не относится собственно к вирусу, она образуется в процессе выхода из клетки хозяина, это часть ее клеточной мембраны.

Такое строению характерно, например, для вируса гриппа.

Вирус гриппа

Обратите внимание: у вирусов нет ни ядра, ни цитоплазмы, ни цитоплазматической мембраны, поэтому мы не можем сказать, что вирусы имеют клеточное строение. Их относят к доклеточным формам жизни.

Помимо разделения вирусов на простые и сложные, есть и масса других классификаций. В составе сердцевины вируса могут быть самые различные нуклеиновые кислоты, в зависимости от этого их делят на следующие группы:

Внимание! На экзамене часто встречаются вопросы о вирусе бактерий.

Бактериофаг – вирус, поражающий клетки бактерий.

  • Бактериофаг имеет все признаки вирусов.

  • Состоит из белковой головки, в центре которой находится молекула вирусная ДНК и хвоста.

  • На конце хвоста расположены хвостовые нити, которые контактируют с рецепторными участками на поверхности бактериальной клетки и закрепляют бактериофаг.

  • Базальная пластинка хвоста содержит фермент, разрушающий клеточную стенку бактерий, что обеспечивает проникновение вирусной ДНК.