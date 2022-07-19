Видоизменения побегов

Достаточно часто у растений можно встретить видоизмененные побеги. Их строение по принципу соответствует строению обычного побега, однако внешне они не похожи на стебель с листьями. Поскольку мы знаем, что строение соотносится с выполняемыми функциями, мы можем предположить, что видоизменение побега привело к появлению у него дополнительных функций.
Так как он расположен в почве, его иногда путают с корнем, однако он имеет отличительные от корня черты: расположен обычно горизонтально, имеет чешуевидные листья, от него отходят почки.
Корневище – зимующий орган растения.
Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ.
Примеры: хвощ, пырей, ландыш, мать-и-мачеха.
В сочных листьях накапливаются питательные вещества, от стебля отходят придаточные корни. На верхушке стебля, как и у обычного побега, развивается верхушечная почка. Боковые почки дают рост новым луковицам – деткам, с помощью которых многие луковичные растения размножаются.
Функции: вегетативное размножение
Примеры: тюльпан, лилия, лук репчатый, чеснок, подснежник.
Наиболее хорошо известен подземный клубень картофеля. Он развивается как утолщение тонкого безлистного также подземного побега – столона. Столоны нужны для разнесения молодых клубней от материнского растения. На клубне развиваются боковые и верхушечные почки, называемые глазками.
Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ
Примеры: картофель, топинамбур, хохлатка.