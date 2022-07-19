Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Класс Млекопитающие, или Звери Головоногие моллюски Одноклеточные животные, или Простейшие Классы членистоногих Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общая характеристика червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Брюхоногие и двустворчатые моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Земноводные, или Амфибии Характеристика типа Членистоногие Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики
Ботаника
Покрытосеменные, или Цветковые Значение водорослей в природе и жизни человека Видоизменения побегов Общая характеристика водорослей Классы Однодольные и Двудольные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Строение семян Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Побег и почки. Строение стебля Строение цветка. Соцветия Разнообразие отдела Покрытосеменные Голосеменные Разнообразие голосеменных растений Строение и видоизменения листа Строение и многообразие плодов Многообразие водорослей Моховидные Плауновидные. Хвощевидные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов

Видоизменения побегов

Достаточно часто у растений можно встретить видоизмененные побеги. Их строение по принципу соответствует строению обычного побега, однако внешне они не похожи на стебель с листьями. Поскольку мы знаем, что строение соотносится с выполняемыми функциями, мы можем предположить, что видоизменение побега привело к появлению у него дополнительных функций.

Корневище – видоизменённый побег, обычно подземный, с чешуевидными, недоразвитыми или рано отмирающими листьями, верхушечными или пазушными почками, придаточными корнями.

Так как он расположен в почве, его иногда путают с корнем, однако он имеет отличительные от корня черты: расположен обычно горизонтально, имеет чешуевидные листья, от него отходят почки.

Корневище – зимующий орган растения.

Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ.

Примеры: хвощ, пырей, ландыш, мать-и-мачеха.

Луковица – видоизмененный подземный побег, образованный сочными листьями, прикрепленными к короткому стеблю.

В сочных листьях накапливаются питательные вещества, от стебля отходят придаточные корни. На верхушке стебля, как и у обычного побега, развивается верхушечная почка. Боковые почки дают рост новым луковицам – деткам, с помощью которых многие луковичные растения размножаются.

Функции: вегетативное размножение

Примеры: тюльпан, лилия, лук репчатый, чеснок, подснежник.

Клубень – надземный или подземный видоизмененный побег с сильно расширенным стеблем, в котором накапливаются питательные вещества.

Наиболее хорошо известен подземный клубень картофеля. Он развивается как утолщение тонкого безлистного также подземного побега – столона. Столоны нужны для разнесения молодых клубней от материнского растения. На клубне развиваются боковые и верхушечные почки, называемые глазками.

Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ

Примеры: картофель, топинамбур, хохлатка.

Видоизмененными побегами также являются: кочан капусты (нужен для запаса питательных веществ), усы земляники (служат для размножения и расселения), колючки боярышника (для защиты растения от поедания животными). Отдельно стоит отметить шишку, она тоже является видоизмененным побегом.