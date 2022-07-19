Видоизменения побегов

Достаточно часто у растений можно встретить видоизмененные побеги. Их строение по принципу соответствует строению обычного побега, однако внешне они не похожи на стебель с листьями. Поскольку мы знаем, что строение соотносится с выполняемыми функциями, мы можем предположить, что видоизменение побега привело к появлению у него дополнительных функций.

Корневище – видоизменённый побег, обычно подземный, с чешуевидными, недоразвитыми или рано отмирающими листьями, верхушечными или пазушными почками, придаточными корнями.

Так как он расположен в почве, его иногда путают с корнем, однако он имеет отличительные от корня черты: расположен обычно горизонтально, имеет чешуевидные листья, от него отходят почки.

Корневище – зимующий орган растения.

Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ.

Примеры: хвощ, пырей, ландыш, мать-и-мачеха.

Луковица – видоизмененный подземный побег, образованный сочными листьями, прикрепленными к короткому стеблю.

В сочных листьях накапливаются питательные вещества, от стебля отходят придаточные корни. На верхушке стебля, как и у обычного побега, развивается верхушечная почка. Боковые почки дают рост новым луковицам – деткам, с помощью которых многие луковичные растения размножаются.

Функции: вегетативное размножение

Примеры: тюльпан, лилия, лук репчатый, чеснок, подснежник.

Клубень – надземный или подземный видоизмененный побег с сильно расширенным стеблем, в котором накапливаются питательные вещества.

Наиболее хорошо известен подземный клубень картофеля. Он развивается как утолщение тонкого безлистного также подземного побега – столона. Столоны нужны для разнесения молодых клубней от материнского растения. На клубне развиваются боковые и верхушечные почки, называемые глазками.

Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ

Примеры: картофель, топинамбур, хохлатка.

Видоизмененными побегами также являются: кочан капусты (нужен для запаса питательных веществ), усы земляники (служат для размножения и расселения), колючки боярышника (для защиты растения от поедания животными). Отдельно стоит отметить шишку, она тоже является видоизмененным побегом.