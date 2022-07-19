Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных

Тип кишечнополостных насчитывает около 9 тыс. видов. Они произошли от колониальных простейших – жгутиконосцев и распространены во всех морях и пресноводных водоемах.
Кишечнополостные ведут водный, свободный или сидячий образ жизни. Это двухслойные животные, в онтогенезе формирующие два зародышевых листка – эктодерму (наружный листок) и энтодерму (внутренний листок), между которыми находится мезоглея – опорная пластинка. Их внутренняя полость называется гастральной. Здесь переваривается пища, остатки которой удаляются через рот, окруженный щупальцами (у гидр).
1. Наличие стрекательных клеток во внешнем слое. Они развиваются из промежуточных и состоят из стрекательной капсулы, наполненной жидкостью, и стрекательной нити, помещенной в капсуле. Стрекательные клетки служат орудием нападения и защиты;
Стрекательные клетки
2. Полостное пищеварение, то есть пищеварение внутри гастральной полости животного, с сохранением внутриклеточного пищеварения.
Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных на примере пресноводной гидры
Передний конец тела животного образует рот, окруженный щупальцами. Тело гидры покрыто эктодермой, состоящей из нескольких видов клеток:
Кожно-мускульных;
Промежуточных;
Стрекательных;
Половых;
Нервных.
Энтодерма гидры состоит из:
Пищеварительно-мускульных;
Железистых клеток
Строение гидры
Клеточное строение гидры
Движение гидры
Гидры – хищники, питающиеся мелкими ракообразными и мальками рыб.
Дыхание и выделение осуществляются всей поверхностью их тела.
Размножаются гидры:
Почкование гидры
Гидры способны восстанавливать утраченные части тела благодаря размножению промежуточных клеток. Это явление называют регенерацией.
У гидр есть нервная система диффузного типа, состоящая из отдельных клеток эктодермы, связанных друг с другом в нервную сеть
Тип кишечнополостных разделяют на три класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.
Кроме пресноводной гидры в этот класс входят морские полипы. Обычно они образуют колонии, которые похожи на кустики. Колонии образуются таким образом – развивающийся из почки молодой полип не отделяется от материнского организма, а остается прикрепленным к нему. Вскоре на нем начинают образовываться свои полипы.
У колонии общая пищеварительная система, благодаря этому пища, захваченная одним из полипов, питает всех членов колонии. Примером такое морского колониального полипа является обелия.
Обелия
Этот класс объединяет медуз больших размеров (представители – корнерот, аурелия, цианея).
Медузы обитают в морях.
В их жизненном цикле закономерно чередуются половое и бесполое поколения.
Тело по форме напоминает зонт и состоит в основном из студенистой мезоглеи, покрытой снаружи одним слоем эктодермы, а изнутри – слоем энтодермы.
Строение медузы
Медузы раздельнополы.
Половые продукты выходят через рот в море. Из зиготы развивается свободноживущая личинка – планула, которая весной превращается в маленького полипа.
Жизненный цикл медузы
Включает одиночные (актинии) или колониальные формы (красный коралл).
Они имеют известковый или кремниевый скелет, образованный кристаллами игловидной формы.
Живут в тропических морях
Размножаются бесполым и половым путями
Скопления коралловых полипов образуют коралловые рифы.
Строение кораллового полипа