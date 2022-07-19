Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных

Тип кишечнополостных насчитывает около 9 тыс. видов. Они произошли от колониальных простейших – жгутиконосцев и распространены во всех морях и пресноводных водоемах.

Кишечнополостные ведут водный, свободный или сидячий образ жизни. Это двухслойные животные, в онтогенезе формирующие два зародышевых листка – эктодерму (наружный листок) и энтодерму (внутренний листок), между которыми находится мезоглея – опорная пластинка. Их внутренняя полость называется гастральной. Здесь переваривается пища, остатки которой удаляются через рот, окруженный щупальцами (у гидр).

Важные особенности кишечнополостных:

1. Наличие стрекательных клеток во внешнем слое. Они развиваются из промежуточных и состоят из стрекательной капсулы, наполненной жидкостью, и стрекательной нити, помещенной в капсуле. Стрекательные клетки служат орудием нападения и защиты;

Стрекательные клетки

2. Полостное пищеварение, то есть пищеварение внутри гастральной полости животного, с сохранением внутриклеточного пищеварения.

Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных на примере пресноводной гидры

Пресноводная гидра – полип размером около 1 см. Живет она в пресноводных водоемах, прикрепляясь к субстрату подошвой.

Передний конец тела животного образует рот, окруженный щупальцами. Тело гидры покрыто эктодермой, состоящей из нескольких видов клеток:

Кожно-мускульных;

Промежуточных;

Стрекательных;

Половых;

Нервных.

Энтодерма гидры состоит из:

Пищеварительно-мускульных;

Железистых клеток

Строение гидры

Клеточное строение гидры

Движение гидры

Гидры – хищники, питающиеся мелкими ракообразными и мальками рыб.

Дыхание и выделение осуществляются всей поверхностью их тела.

Размножаются гидры:

Бесполым путем: почкование, при благоприятных условиях

Почкование гидры

Половой процесс: происходит осенью, некоторые промежуточные клетки эктодермы превращаются в половые клетки. Оплодотворение происходит в воде. Весной появляются новые гидры.

Гидры способны восстанавливать утраченные части тела благодаря размножению промежуточных клеток. Это явление называют регенерацией.

У гидр есть нервная система диффузного типа, состоящая из отдельных клеток эктодермы, связанных друг с другом в нервную сеть

Многообразие кишечнополостных

Тип кишечнополостных разделяют на три класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.

Класс Гидроидные

Кроме пресноводной гидры в этот класс входят морские полипы. Обычно они образуют колонии, которые похожи на кустики. Колонии образуются таким образом – развивающийся из почки молодой полип не отделяется от материнского организма, а остается прикрепленным к нему. Вскоре на нем начинают образовываться свои полипы.

У колонии общая пищеварительная система, благодаря этому пища, захваченная одним из полипов, питает всех членов колонии. Примером такое морского колониального полипа является обелия.

Обелия

Класс Сцифоидные

Этот класс объединяет медуз больших размеров (представители – корнерот, аурелия, цианея).

Медузы обитают в морях.

В их жизненном цикле закономерно чередуются половое и бесполое поколения.

Тело по форме напоминает зонт и состоит в основном из студенистой мезоглеи, покрытой снаружи одним слоем эктодермы, а изнутри – слоем энтодермы.

Строение медузы

Медузы раздельнополы.

Половые продукты выходят через рот в море. Из зиготы развивается свободноживущая личинка – планула, которая весной превращается в маленького полипа.

Жизненный цикл медузы

Класс Коралловые полипы

Включает одиночные (актинии) или колониальные формы (красный коралл).

Они имеют известковый или кремниевый скелет, образованный кристаллами игловидной формы.

Живут в тропических морях

Размножаются бесполым и половым путями

Скопления коралловых полипов образуют коралловые рифы.

Строение кораллового полипа